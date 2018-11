Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscut pentru aparițiile din cadrul serialului Las Fierbinți, dar și datorita rolurilor pe care le interpreteaza in diferite piese de teatru, Toma Cuzin, alias Firicel, este implicat intr-un nou proiect de mare amploare. Din 16 noiembrie, il puteți vedea in filmul "Moromeții 2".

- Fiul maestrului Florin Piersic este un bErbat cat se poate de norocos! Bogat xi celebru, Florin Piersic Junior are o familie frumoasE, care ii oferE momente de neuitat, uneori chiar in vEzul lumii.

- Presedintele Klaus Iohannis a fost primit, marti, de primarul Romei, Virginia Raggi, in cadrul vizitei de stat pe care seful statului roman o efectueaza in Republica Italiana.Klaus Iohannis a sosit la sediul Primariei Romei impreuna cu sotia lui, Carmen Iohannis, cuplul prezidential fiind…

- Magistratii de la Judecatoria Sectorului 3 au dispus, zilele trecute, executarea silita a actorului care da viata personajului „Firicel" din „Las Fierbinti", intr-un dosar in care acesta fusese dat in judecata de Centrul Roman pentru Administrarea Dreptului Artistilor Interpreti CREDIDAM. „Admite…

- Situație fara precedent intr-o cunoscuta familie din showbiz-ul romanesc! Mihai Ogașanu, fiul marelui actor Virgil Ogașanu, „joaca” rolul principal intr-o „telenovela” care, cu siguranța, o sa cutremure intreaga lume a artiștilor. (Super oferta de angajare) Dupa ce a aflat de o presupusa aventura pe…

- Acum cațiva ani, Mihai Bobonete, actor in serialul „Las Fierbinți” de pe ProTV, a trait o spaima teribila, dupa ce casa familiei, in care se se aflau in acel moment soția și copilul actorului, a fost sparta de niște hoți.

- Un turist care a vizitat Parcul Național Kruger din Africa de Sud a reușit sa surprinda momentul în care o cobra ataca un varan. Zgomotul unui automobil care trecea prin preajma a speriat șarpele, iar reptila a ramas sa zaca pe drum.