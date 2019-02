Stiri pe aceeasi tema

- Un imobil din Centrul Vechi al Brailei a fost distrus de un incendiu, iar mai multe familii au ramas pe drumuri, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Braila, colonel Stefan Stoain. Imobilul apartine Serviciului de Utilitate Publica de Administrare…

- Lumea o xtie xi o apreciazE pe Neti Sandu (58 de ani), cea care de 21 de ani ne spune totul despre zodii. Totuxi, sunt putini cei care cunosc amEnunte din viata vedetei. Cert este cE prezentatoarea de televiunine impresioneazE mereu, fie pe micul ecran, fie atunci cand iese in public.

- Apreciat de o tara intreaga, dupa ce a calificat echipa nationala de tineret a Romaniei la Campionatul European de anul viitor, Mirel Radoi (37 de ani) este un familist convins. Casatorit si tata a trei copii, fostul mare fotbalist isi petrece timpul liber in compania celor mai dragi fiinte, iar rasfatul…

- Ion Țiriac este cel mai bogat om din Romania, iar acest lucru se poate observa de la prima vedere, aruncand doar o privire la colecția de mașini a miliardarului sau la casele de vis pe care acesta le deține.

- Anda Adam este, fara indoiala, una dintre cele mai norocoase femei din Romania! Celebra, bogata si frumoasa, artista are o familie minunata. Recent, sotul cantaretei a facut spectacol in Capitala.

- Viata este din ce in ce mai grea pentru Mioara Roman. Ajunsa la 78 de ani, fost sotie a lui Petre Roman este ingropata in datorii, iar sanatatea sa este din ce in ce mai precara. Femeia are probleme cu circulatia sangelui, iar acest lucru ii ingreuneaza activitatea de zi cu zi. Recent, fosta nevasta…

- }n timp ce Elena Udrea se aflE in continuare in inchisoare in Costa Rica, Adrian Alexandrov ixi vede de viatE aici, in Romania. Recent, paparazzii www.spynews.ro l-au surprins pe iubitul blondinei intr-un centru comercial din CapitalE, acolo unde s-a bucurat de cateva ore de relaxare.

- Cand vine vorba despre elegantE, Adrian Cristea este, fErE indoialE, premiant, fiind unul dintre cei mai apreciati bErbati din Romania la acest capitol. }n schimb, la bunele maniere, ~Printul rEmane corigent. Recent, fostul fotbalist a fEcut un gest pe care nicio femeie nu i l-ar tolera.