Stiri pe aceeasi tema

- S-a intors recent in Romania și nu are de gand sa mai plece prea curand. Elena Udrea este toata numai un zambet de cand a revenit pe plaiuri mioritice, iar totul merge ca uns in jurul sau. Pai cum altfel, in imaginile suprinse de paparazzi Spynews.ro se vede clar cine este "cocoșul" in familia fostei…

- Cunoscuta ca o persoana linistita, care nu doreste sa apara in lumina reflectoarelor, Alexandra, fiica lui Liviu Dragnea, duce o viata la care alte tinere doar viseaza. Stabilita in Los Angeles, Statele Unite ale Americii, aceasta traieste o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Alexandru Mataev,…

- Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imagini revoltatoare cu un personaj influent din fotbalul romanesc. Cu banii la vedere, acesta l-a ignorat pe un nevoias.

- Nicolae Cilan sustine ca partenerii lui din Italia sunt gata sa depuna marturie in fata autoritatilor in acest sens. Daniela, fiica lui Gheorghe Dinca, a fost cercetata pentru furt dupa ce a delapidat farmacia veterinara din Timisoara in care lucra, apoi a plecat in Italia, unde a avut grija de o batrana,…

- Cand toata lumea credea ca a ajuns la final, telenovela dintre Bianca Dragusanu si Alex Bodi si-a mai consumat un episod. Cel mai tare de pana acum! Cei doi amorezi s-au impacat si, mai mult decat atat, se pregatesc sa faca pasul cel mare. Afaceristul i-a cerut mana focoasei blondine - informatie dezvaluita…

- Frumoasa moldoveanca, supranumita "Angelina Jolie de Romania", lesne de ințele de ce, este insarcinata cu Alex Pițurca, fiul lui Victor Pițurca, fostul antrenor al naționalei de fotbal, scrie click.ro. In mai puțin de doua luni, Cristina Ich va aduce pe lume un baiețel. Citeste si Cristina…

- Prin geam, a fost filmata mama Elenei Udrea ce o ținea in brațe pe fiica celor doi. Romania TV a dat primele imagini. Mai multe surse au transmis informația ca Elena Udrea a ajuns in Romania. Adrian Alexandrov a fost filmat cand a plecat de acasa. Jurnaliștii credeau ca merge sa-și ia partenera de…