- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a caracterizat drept ''complicata'' situatia in care se afla mijlocasul Razvan Marin, care nu este lasat de noul sau club Ajax Amsterdam sa participe cu nationala de tineret a Romaniei la Campionatul European, precizand ca gruparea olandeza…

- Surpriza anului in UEFA Champions League, Ajax Amsterdam, continua sa se intareasca pentru sezonul urmator, dupa ce si-au asigurat serviciile lui Razvan Marin (22 de ani), cumparat de la Standard Liege pentru 12,5 milioane de euro potrivit mediafax Portarul Kjell Scherpen (19 ani), de la FC…

- Cumparat de Ajax Amsterdam de la Standard Liege in schimbul a 12,5 milioane de euro, Razvan Marin este in mod oficial liderul unei generatii care promite sa schimbe in bine imaginea fotbalului romanesc.

- Razvan Marin a semnat un contract valabil pe cinci ani cu Ajax Amsterdam. Pana in vara, Marin va ramane la Standard Liege, echipa cu care se afla in lupta pentru titlu in Belgia. Suma de transfer se ridica la 12.5 milioane de euro. FC Viitorul a pastrat 20% dintr-un eventual transfer al lui Razvan Marin,…

- Razvan Marin (22 de ani) a fost prezentat oficial in aceasta seara la Ajax Amsterdam. Mijlocașul a oferit prima reacție la puțin timp dupa parafarea ințelegerii. Olandezii anunța ca au platit suma de 12,5 milioane de euro lui Standard Liege, iar mijlocașul a semnat un contract valabil pentru urmatoarele…

- Marc Overmars, director sportiv la Ajax Amsterdam, a declarat, duminica seara, la postul TV NOS, ca transferul mijlocasului Razvan Marin de la Standard Liege este ca si rezolvat, scrie News.ro."Marin este aproape luat, vom opta si pentru portarul de la FC Emmen, Kjell Scherpen dar si pentru…

- Vestea conform careia Razvan Marin (22 de ani) urmeaza sa semneze cu Ajax Amsterdam continua sa starneasca reacții in lumea fotbaului. Vadis Odjidja-Ofoe, mijlocas central legitimate la Gent, este de parere ca internaționalul roman nu este un jucator care sa valoreze 12 milioane de euro - suma pe care…

- Zilele lui Razvan Marin (22 de ani) la Standard Liege. Jurnaliștii de la “De Telegraaf” au anunțat ca Ajax Amsterdam s-a ințeles cu gruparea belgiana pentru transferal internaționalului roman. Sursa citata sustine ca mijlocașul nostrum ii va lua locul lui Frenkie de Jong, pe care "lancierii" l-au vandut…