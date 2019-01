Stiri pe aceeasi tema

- Bella Santiago, caștigatoarea celui de-al optulea sezon al emisiunii ”X Factor”, va reprezenta Romania la Eurovision, iar astazi a fost prezenta la ”Neatza”, unde a vorbit despre participarea ei in acest concurs.

- Bella Santiago, castigatoarea X Factor, din sezonul 8, are un zambet fermecator. Te cucerește din prima clipa, dar puțini știu cum a fost viața artistei filipeneze inainte sa caștige concursul.

- Bella Santiago este marea caștigatoare a concursului fenomen, „X Factor”. Cantareața este de origine filipineza și are doar 28 de ani. In ediția anului 2018 ea a caștigat simpatia publicului care a clasat-o pe primul loc.

- Ioana Bulgaru, Doinița Ionița, Cristian Moldovan și Bella Santiago sunt cei patru finaliști care in aceasta seara, de la ora 20.00, live la Antena 1, vor trece prin emoțiile finalei ”X Factor”. Doar unul dintre ei va caștiga marele premiu in valoare de 100.000 de euro.

- Ioana Bulgaru, 14 ani, eleva in clasa a IX-a la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin" din Galati, a devenit cea mai tanara finalista din istoria „X Factor" dupa ce in etapa audițiilor și-a facut o intrare de neuitat. Ioana a interpretat hitul lui Meghan Trainor, 'All About That Base', oferind piesei o…

- Bella Santiago, Doinița Ionița, Ioana Bulgaru și Cristian Moldovan sunt finaliștii ”X Factor” de anul acesta! Duminica viitoare, de la ora 20.00, la Antena 1, unul dintre aceștia va deveni caștigatorul marelui premiul ”X Factor” și al premiului in valoare de 100.000 de euro.

- Filipineza care a uimit Romania cu vocea ei s-a casatorit ieri cu barbatul vietii ei, Nicolas. "Sunt foarte fericita și emoționata. Ma bucur ca ne ințelegem și ca vom fi impreuna pana la batranețe. L-am intrebat daca vrea sa fie cu mine pana vom avea parul alb și el a zis da", a povestit Bella, care…

- Concurenții din casa ”X Factor” au avut parte de o petrecere pe cinste și de emoții duble inainte de prima gala din acest sezon, de duminica, de la ora 21.30, la Antena 1. Cu toții au fost alaturi de Bella Santiago in ziua in care aceasta s-a casatorit.