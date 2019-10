Stiri pe aceeasi tema

- Scene halucinante desfașurate intr-un liceu din Timișoara. Direcotrul liceului Jean Louis Calderon i-a surprins pe mai mai mulți elevi in timp ce fumau și a gasit o modalitate ciudata de a-i alunga și a le da o lecție in același timp.

- Ilie Nastase (73 de ani) a fost, fara indoiala, unul dintre cei mai mari tenismeni din toate timpurile. Fost primul numar ATP din istorie, „Nasty” este un veritabil campion si in viata de zi cu zi. Acesta ii ofera sotiei sale o viata de hutur. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Olandezul care a ucis-o pe fetița de 11 ani din județul Dambovița era un obișnuit al vacanțelor exotice, dar și al aparițiilor in show-urile televizate.In urma cu 7 ani, in 2012, Johannes Visscher a participat la o emisiune de televiziune, in calitate de concurent, un fel de reality show,…

- Sotia lui Gheorghe Dinca, Elena Dinca, si copiii acestora, doi barbati si o femeie, au ajuns joi la sediul central DIICOT pentru audieri. La intrarea in institutie, acestia s-au imbrancit cu jurnalistii și au refuzat sa dea declarații.

- Ilie Nastase si sotia sa, Ioana, sunt pusi pe fapte mari! Dupa ce in primavara acestui an si-au unit destinele, „Nasty” si bruneta se pregatesc sa faca aroganta suprema. Cei doi vor sa se mute intr-un super-complex de lux.

- Ilie Nastase tocmai a implinit 73 de ani, iar singura problema pe care o are acum este cea legata de nunta cu Ioana. „Nu merg deloc bine pregatirile de nunta. Cred ca am facut o greseala ca am anuntat in 17 August, cred ca o sa o punem poate la anul. Ea vrea sa fie mireasa ca nu a fost pana acum.…

- Ilie Nastase, singurul roman care a mai jucat finale la Wimbledon, a marturisit ca nu a avut nicio emotie ca Simona Halep poate sa piarda meciul din semifinale contra ucrainencei Elina Svitolina. "A dominat...