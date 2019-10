Stiri pe aceeasi tema

- Amalia Nastase arata mai bine ca niciodata, dupa ce a scapat de 32 de kilograme. Fosta soție a lui Ilie Nastase a povestit cum a luat decizia de a-și recapata silueta pierduta in urma cu patru ani, cand a devenit din nou mama pentru a treia oara. Chiar daca a slabit atat de mult, Amalia nu a avut nevoie…

- Oana Mizil (44 de ani) a iesit de ceva vreme din viata publica, iar foarte multa lume vrea sa stie ce mai mai face si cum arata cea care il face fericit pe Marian Vanghelie. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta, in excusivitate, imagini inedite cu celebra femeie.

- In utima vreme, oamenii importanti din cadrul clubului Astra Giurgiu au luat numai decizii radicale! Patronul Ioan Niculae a inlocuit antrenorul, iar vedeta echipei a hotarat sa-si schimbe look-ul. Denis Alibec (28 de ani) are, de putin timp, o noua frizura! Spynews.ro - cel mai tare site monden din…

- Implicat fara voia sa in telenovela acestei veri, Adrian Titieni incearca sa treaca peste faptul ca fosta sa sotie s-a combinat cu Alexandru Papadopol, asa cum Sypnerws.ro, cel mai tare site monden din Romania, a dezvaluit. Celebrul actor din serialul-fenomen „Fructul oprit” este pus pe fapte mari.

- Fosta sotie a lui Robert Negoita duce o viata de huzur! Divortata de primarul Sectorului 3 al Capitalei in urma cu trei ani, Sorina Docuz si-a gasit fericirea alaturi de Madalin Stan, impreuna cu care are un copil. Cunoscut in lumea buna a Bucurestiului drept Madalin de la Giurgiu, barbatul o rasfata…

- Cand toata lumea credea ca a ajuns la final, telenovela dintre Bianca Dragusanu si Alex Bodi si-a mai consumat un episod. Cel mai tare de pana acum! Cei doi amorezi s-au impacat si, mai mult decat atat, se pregatesc sa faca pasul cel mare. Afaceristul i-a cerut mana focoasei blondine - informatie dezvaluita…

- Amalia Nastase in varsta de 42 de ani a slabit 25 de kilograme, dupa ce a ținut regim și a apelat la mai multe tratamente corporale. Fosta soție a lui Ilie Nastase a postat o imagine pe contul de socializare, iar rezultatul este spectaculos. In prezent, Amalia lucreaza și la partea exterioara, estetica,…