- Radu Banciu i-a criticat vehement, in emisiunea sa ”Lumea lui Banciu” de la televiziunea B1, pe membrii UDMR, in special pe liderul Kelemen Hunor, dupa discursul pe care l-a avut cu ocazia Zilei maghiarilor de pretutindeni.”Kelemen Hunor a declarat, cu ocazia Zilei Maghiarilor de pretutindeni,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus, in mesajul transmis, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca Romania ”nu are o viziune, nu are un proiect viabil”, ultimul scop comun fiind aderarea la Uniunea Europeana. ”Elita politica romaneasca nu poate sa se puna de acord nici macar asupra…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus, in mesajul transmis cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca Romania „nu are o viziune, nu are un proiect viabil”, ultimul scop comun fiind aderarea la Uniunea Europeana.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus, in mesajul transmis cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca Romania ”nu are o viziune, nu are un proiect viabil”, ultimul scop comun fiind aderarea la Uniunea Europeana. ”Elita politica romaneasca nu poate sa se puna de acord nici macar asupra unei linii…

- Cosette Chichirau vine la Interviurile Libertatea LIVE. A plecat in urma cu trei ani din SUA unde avea mai multe afaceri și a revenit in Romania cu gandul de a o salva. A ajuns deputat de Iași in Uniunea Salvați Romania. Cosette Chichirau, parlamentarul care și-a facut un brand personal din transmisiunile…

- Adrian Alexandrov se bucura de perioada in care Elena Udrea este plecata din tara si petrece cat mai mult timp alaturi de prietenii sai. Recent, barbatul a fost surprins intr-un club de fite din Capitala, unde s-a distrat toata noaptea, inconjurat de femei care nu il scapau din priviri, scrie Spynews.ro.…

- Pentru prima oara dupa 1990, o partenera de viața a unui președinte de partid ocupa la Congresul formațiunii un fotoliu in prezidiul central, in timp ce toți foștii lideri ai partidului lipsesc de la reuniune.

- Frumoasa interpreta Mirabela Cismaru din Rovinari devine din ce in ce mai cunoscuta! Dupa ce a dat lovitura cu piesa „ Uit de tine” cu care a inregistrat peste 17 milioane de vizualizari pe canalul youtube, Mira este din ce in ce mai prezenta atat la Tv cat și in concerte. Pe 8 martie frumoasa…

- Ziua de 8 martie este cel mai bun motiv sa ne mandrim cu romancele care au ajuns cunoscute in toata lumea. Sunt cateva femei ale Romaniei care au marcat istoria. Din țara noastra provine prima arhitecta din lume, precum și prima avocata.

- Incredibil, dar adevarat! Unul dintre cei buni atacanti din istoria fotbalului romanesc a comis-o rau de tot! Acesta s-a urcat baut la volan! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie.

- Un caz incredibil a avut loc la Arad. Un sicriu in care se afla o persoana decedata a cazut din dricul in care se afla pe sosea. Soferul care a observat incidentul a oprit masina si a coborat pentru a recupera pasagerul de pe sosea. Incidentul a fost observat de persoanele care se aflau in statia peco…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca un congres al PSD este ''necesar si sanatos'' pentru viata politica, precizand ca nu va candida la o functie de conducere in partid avand in vedere ca este presedinta organizatiei de femei a social-democratilor. "Eu sunt premierul…

- Pro Romania, partidul infiintat de fostul premier si lider social-democrat Victor Ponta si de fostul vice-prim-ministru si presedinte al Partidului Conservator, Daniel Constantin, a primit personalitate juridica. Este o veste buna, asteptata cu interes de apropiatii, sustinatorii si simpatizantii –…

- Peste un minut si treizeci de secunde a durat intreaga inginerie pana cand mingea a intrat in cos Spectacol total la facultatea Georgia Tech din Statele Unite. Baschetbalistii de la Harlem Globetrotters au reusit alaturi de studenti sa marcheze un cos incredibil.

- Fanii lui PAOK Salonic au luat cu asalt casele de bilete inaintea derby-ului cu Olympiakos. Partida se joaca duminica, de la ora 19:30. PAOK Salonic este aproape de a caștiga al 3-lea titlu de campioana din istorie. Formația antrenata de Razvan Lucescu este lider in Grecia cu un avans de doua puncte…

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier au continuat activitatile pentru reducerea riscului rutier pe drumurile nationale, drumurile judetene si in localitati, precum si in vederea combaterii conducerii autovehiculelor sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive si impunerii respectarii…

- Noul numar 1 mondial, Roger Federer, a castigat pentru a treia oara in cariera turneul de la Rotterdam. In finala, Federer si-a respectat statutul de favorit si l-a invins pe bulgarul Grigor Dimitrov (nr. 4 ATP) in doua seturi 6-2, 6-2. Meciul, care a durat 55 minute, a fost la discretia elvetianului…

- Chef Catalin Scarlatescu este un adevarat Casanova! Dupa ce și-a anunțat fanii ca va gati de Ziua Indragostiților, lasand loc de multe intrebari, celebrul bucatar a lamurit și pentru cine!

- Un hot de masini polonez, cautat de justitie, a ales in cele din urma sa se predea miercuri, de Ziua Indragostitilor, explicand ca a obosit sa se certe cu partenera sa, a anuntat miercuri politia din Varsovia, citata de AFP, potrivit jurnalul.ro.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a primit recent una dintre cele mai bune vesti din ultimii ani. Condamnare din Dosarul Referendumul poate deveni doar o amintire urata, iar calea spre mandatul de premier - dorinta cenzurata de liderul social-democratilor, dar intuita de analistii politici - poate fi…

- In aceasta vara, Platforma Romania 100 anunța o mișcare de proporții. Dragoș Pislaru, membru al Platformei Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos, in guvernul caruia el a fost ministru al Muncii, a declarat duminica seara, la un post TV, ca actele pentru transformarea platformei…

- Am vrea sa vorbim cu dumnevoastra despre ziua de duminica? Care duminica? Duminica asta care vine. Ce inseamna pentru dumneavoastra ziua de duminica, 11 februarie? Ce s-a intamplat pe 11 februarie? Dialogul neverosimil a avut loc vineri, 9 februarie, in biroul președintelui Federației Romane de Bob…

- Dustin Gray, de 29 de ani, se plimba cu cațelul prin padure atunci cand un urs le-a ieșit in cale și l-a atacat pe patruped. In acel moment, tanarul a sarit sa-și scape cainile. „I-am bagat degetul in ochi și așa am scapat. Cu siguranța, ultimul lucru care mi-ar fi trecut prin minte…

- O masina cu insemnele Camerei Deputatilor a blocat joi, 8 februarie, in centrul municipiului Arad, poarta casei unei femei care sustine ca este bolnava. La volan se afla un cunoscut medic din Arad, tatal unui deputat PNL de Prahova.

- Meghan Markle a devenit una dintre cele mai populare femei de pe planeta, in momentul in care și-a anunțat logodna cu prințul Harry. Actrița a fost laudata pentru frumusețea și pentru naturalețea ei, așa ca a devenit sursa de inspirație pentru foarte multe femei care sunt prietene cu bisturiul.

- Cofondatorul si proprietarul Facebook Mark Zuckerberg si-a facut din nou autocritica luni, cu prilejul împlinirii a 14 ani de existenta a retelei de socializare, marturisind ca a comis numeroase greseli, relateaza AFP.

- Trei femei și un barbat au intrat sambata in gospodaria unei femei din Jupinești, pentru a-i fura pasarile din curte. Cei patru au intrat pe poarta, intreband proprietara daca are curcani de vanzare. Feme...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au fost solicitati sa intervina pentru salvarea unei persoane aflate pe o culme de rufe la nivelul etajului 1.Potrivit ISU Delta victima a fost predata echipajului de ambulanta."Nu cunoastem motivul pentru care…

- Cele trei femei din Constanta, care ar fi agresat un copil intr o scoala sunt banuite de comiterea unor infractiuni de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice si au fost retinute de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unor…

- Ultima oara, barbatul de 45 de ani a fost depistat de politisti in trafic, la Sibiu, in urma unui control de rutina. Oamenii legii au descoperit atunci ca in ultimii 10 ani barbatul a fost prins la volan de 48 de ori cu permisul suspendat. Un sofer s-a ales cu DOSAR PENAL dupa un GEST STUPID.…

- Politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj in timp ce actionau pe raza comunei Mihalt, au oprit, pentru control, un autobuz ce era condus de un barbat de 47 de ani, din comuna Mihalt. In autobuz se...

- Interviul realizat de Morgan va fi difuzat duminica seara, de ITV. Din acesta, a fost extras si facut public un fragment in care Donald Trump sustine ca nu este un feminist, insa ii marturiseste lui Morgan ca are un respect „extraordinar" pentru femei. Presedintele american i-a spus fostului prezentator…

- Delia Matache este una dintre cele mai indragite artiste de la noi, insa puțini știu despre calea pe care a ales sa o urmeze tatal sau, in urma cu peste 10 ani. Familia Deliei nu a fost niciodata un subiect tabu pentru artista și de multe ori a vorbit despre mama sa, Gina Matache, cantareața de muzica…

- „Guvernul cel rau” nu aloca bani pentru Arad, spun mereu liberalii din conducerea Consiliului Judetean Arad. Numai ca, in timp ce a incheiat anul 2017 cu un excedent bugetar de aproape 26 de milioane de euro, adica nu i-a cheltuit, Consiliul Judetean Arad spune ca nu primeste bani de la Guvern si ca…

- Ilie Nastase, unul dintre cei mai apreciati oameni de pe scena sportului romanesc, a facut o destainuire uluitoare. Fostul numar unu mondial a marturisit reporterilor Spynews.ro motivul incredibil pentru care nu participa la partidele de vanatoare organizate de bunul sau prieten Ion Tiriac.

- Centrul Național Anticorupție s-a sesizat in cazul celor 98 de femei, care s-au plans intr-o petiție publica, de tratamente neadecvate in maternitațile din țara. In 32 de cazuri dintre cele 98 semnalate au fost descoperite acte de coruptie.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sambata, la Cluj, ca formatiunea sa va avea, foarte probabil, un candidat la presedintie. 'Cel mai probabil da, vom avea un candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor, este o decizie pe care o vom lua in interiorul partidului. USR este un partid…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sâmbata, la Cluj, ca formatiunea sa va avea, foarte probabil, un candidat la presedintie. "Cel mai probabil da, vom avea un candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor, este o decizie pe care o vom lua în interiorul partidului.…

- Bolile psihice curma vietile a multor oameni. In fiecare zi, ei traiesc o lupta adevarata, pe care nimeni nu o poate vedea in interiorul mintii lor. Este o experienta pe care nu o pot impartasii cu nimeni si ii pot trimite intr-un loc intunecat, astfel ca ei au impresia ca nu mai au alta optiune decat…

- Senatorul PNL Iulia Scantei, membru in Comisia Juridica, saluta nominalizarea unei femei pentru funcția de premier al Romaniei, spunand ca este „o premiera pentru politica romaneasca”. Mai mult, senatorul PSD susține, intr-o postare pe Facebook, ca „PSD este partidul romanesc care a promovat in politica…

- Doi tineri au prins un barbat care i-a smuls poseta unei femei care dorea sa intre intr-un bloc din Constanta, acestia au fugit dupa el si l-au imobilizat pana la sosirea politistilor. Agresorul a spus ca a recurs la acest gest pentru ca ar fi avut nevoie de bani.Marian, in varsta de 30 de…

- În timp ce unii barbați fug de casatorie ca dracul de tamâie, iar cei casatoriți îi invidiaza pe ascuns pe cei care înca nu au fost prinși în mreje, un navodarean a perseverat în a fi barbat la casa lui. Bântuit probabil de dorința de a-și petrece viața lânga…

- Dat ca si transferat la Sparta Praga, Nicusor Stanciu (24 de ani) se afla tot in cantonamentul campioanei Belgiei, Anderlecht Bruxelles. Spynews.ro a aflat ce anume sta in calea trecerii internationalului roman la echipa din Cehia.

- A urcat beat la volan, iar cand a fost prins, s-a luat la harta cu politistii. Este isprava unui tanar in varsta de 27 de ani din Capitala, care a fost tras pe dreapta, dupa ce oamenii legii au observat ca acesta conducea haotic.

- Povestea de la care a inceput totul: Un inalt demnitar iși organizeaza ziua de naștere. Este invitat și Președintele Romaniei, care participa la petrecerea in format restrans. Erau la aceeași masa directori de servicii de informații, judecatori cu rang inalt, procurori șefi, oameni politici, nu mulți,…

- Clinica deținuta de Mihai Lucan a fost ridicata pe un teren concesionat de Primaria Cluj-Napoca in anul 2004. Pentru acest teren, Mihai Lucan va plati in total 70.000 de euro și il va putea folosi atata timp cat construcția exista, potrivit unui act adițional la contractual de asociere. Toate acestea…