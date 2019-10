Stiri pe aceeasi tema

- Suparat pentru ca Florin Tanase a spus inainte de FCSB - CFR Cluj, 1-1, „la niciun club din lume antrenorul nu cere voie sa faca schimbarile”, Gigi Becali a ordonat ca fotbalistul sa fie scos din primul „11” la derby, ceea ce s-a și intamplat. La FCSB, apariția in echipa de start nu depinde exclusiv…

- FCSB și CFR Cluj au remizat in etapa a 10-a din Liga 1, scor 0-0, iar Ilie Dumitrescu a ramas surprins de jocul prestat de Ovidiu Popescu (25 de ani). „Florinel Coman este genul de jucator care trebuie sa faca diferența, dar nu a reușit. A incercat, dar nu a reușit. Ovidiu Popescu a fost fantastic…

- Selectionerul nationalei U21, Mirel Radoi, nu este de acord cu transferul lui Cristian Manea in Romania. Fotbalistul urmeaza sa fie prezentat oficial ca noul fotbalist al FCSB, conform anuntului facut de Gigi Becali, luni dimineata, 2 septembrie, anunța MEDIAFAX.Dupa o perioada in care viitorul…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a reafirmat ca echipa sa este dezavantajata de arbitri, in timp ce rivala CFR Cluj este ajutata. Din acest motiv, el se gandeste sa cumpere o echipa in Anglia, "de 25 de milioane", si sa-si mute acolo jucatorii de "zeci de milioane", Tanase, Man, Coman, Oaida, Morutan si…

- FCSB a pierdut pe terenul Astrei Giurgiu, 1-2 (Oaida 28 / Gheorghe 20, Alibec 75, iar Gigi Becali, finanțatorul roș-albaștrilor, a acuzat in termeni duri arbitrajul lui Istvan Kovacs. Latifundiarul crede ca centralul ar fi trebuit sa dicteze doua penalty-uri in favoarea echipei sale. „Asta e, ce sa…

- Antonio Conceicao (57 de ani) este antrenorul care il va inlocui pe Bogdan Andone (44 de ani) pe banca tehnica a FCSB-ului. Portughezul e in Romania pentru ca planuia sa asiste la meciul CFR Cluj - Celtic, dar acum are un motiv in plus: va discuta la „Palat" cu Gigi Becali pentru a pune la punct detaliile,…

- Viorel Moldovan a declarat dupa infrangerea cu CFR Cluj, 1-4, ca ar putea colabora fara probleme cu Gigi Becali la FCSB, lucru ce i-a deranjat pe oficialii Chindiei Targoviște. Marcel Ghergu, președintele de la Chindia Targoviște, considera ca declarația antrenorului nu a fost una inspirata și da asigurari…

- Ionuț Vina (24 de ani) a semnat azi cu FCSB, in urma negocierilor pe care le-a purtat astazi cu Gigi Becali. ”Cand s-au ințeles cluburile, am venit sa negociez. Nu trebuia sa ma convinga Tanase, dar daca a fost el intermediarul, ii mulțumesc pe aceasta cale. A contat mult și ca ii cunosc pe majoritatea…