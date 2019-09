Stiri pe aceeasi tema

- Din 2 septembrie, cei mai iubiți matinali revin la Antena 1 cu sezonul cu numarul 22, și, ca de fiecare data, promit multa distracție și voie buna, mai ales ca primele doua saptamani de transmisii live vor...

- Flavia Mihașan implinește astazi varsta de 35 de ani, iși sarbatorește ziua de naștere la mare, alaturi de fiul ei care a venit pe lume in urma cu doua luni. Vedeta a postat pe contul sau de Instagram doua fotografii in care apare ținandu-și baiețelul in brațe, pe plaja. „Și uite așa, a trecut un alt…

- Simona Gherghe a fost invitata in platoul emisiunii „Neatza cu Razvan și Dani”, de la Antena 1, unde a vorbit despre cei doi copii ai sai. De altfel, aceasta este prima apariție la tv, dupa ce a nascut a doua oara. „A fost un pic dificil la inceput, trebuie sa recunosc. Oricat am pregatit-o noi, Ana…

- Flavia Mihașan a nascut in urma cu trei saptamani și deși cele mai multe femei raman cu burtica o perioada mai lunga de timp, vedeta arata perfect. Fosta vecina de la „Neatza cu Razvan și Dani” de pe Antena 1 a postat o imagine pe Instagram in care iși etaleaza silueta de dupa naștere. View this post…