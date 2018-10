Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul Centenarului, pe 27 octombrie a.c., va avea loc evenimentul "Plantam 100 de copaci in Tabacarie Pentru 100 de ani de Romania", avandu l ca initiator pe Catalin Filisan. Astfel, sambata, 27 octombrie, de la ora 9.30, constantenii sunt invitati pentru sa planteze 100 de copaci. "Vom munci…

- Dumitru Dragomir a dat detalii despre relatia pe care George Copos o are cu noua sa sotie, Elena Stoica. George Copos si-a parasit SOTIA. S-a mutat cu amanta cu care a facut UN COPIL Elena Stoica a inceput sa lucreze ca secretara la Crowne Plaza, hotel aflat in posesia lui George Copos.…

- Matulevicius (29 de ani) explica de ce a acceptat imediat propunerea de la Rapid, fiind vrajit de atmosfera creata de ultrași la meciurile jucate pe Giulești . - Deividas, te-ai intors in Romania dupa un an și jumatate. Cum ești? - Foarte bine, de cand am venit toți glumesc cu mine și ma intreaba daca…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a confirmat prezenta virusului pestei porcine africane la porcii din doua gospodarii din comuna Borcea, judetul Calarasi, acesta fiind cel de al noualea judet in care virusul a fost depistat. „In data de 15…

- Pe 12 februarie 2018, Viorica Dancila a luat decizia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, ca Geronimo Raducu Branescu sa fie numit presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Animalelor ANSVSA . De la numirea sa, a inceput si haosul…

- Cu o viteza de 38,6 megabiți pe secunda, Romania se afla pe locul 5 in lume (in urcare cu 13 poziții fața de anul anterior) in clasamentul țarilor cu cel mai rapid internet. Pe primele locuri se afla Singapore, cu 60,39 Mbps; Norvegia (40,12 megabiți pe secunda), Danemarca (43,99 Mbps) și Suedia (46…

- Soferul este cea mai cautata ocupatie a momentului in Romania de catre angajatori, dar bonele si menajerele se angajeaza cel mai rapid, conform unui studiu realizat de o platforma online de anunturi generaliste in perioada iunie – iulie 2018, remis marti AGERPRES . Durata medie in care se ocupa o oferta…

- Soferul este cea mai cautata ocupatie a momentului in Romania de catre angajatori, dar bonele si menajerele se angajeaza cel mai rapid, conform unui studiu realizat de o platforma online de anunturi generaliste in perioada iunie - iulie 2018, remis marti AGERPRES. Durata medie in care se ocupa…