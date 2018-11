Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Nastase a facut un gest care demonstreaza ca este foarte indragostit de actuala sa iubita, Ioana Simion. De altfel, acesta a afirmat ca simte ca bruneta este ultima sa iubire. Ilie Nastase, in varsta de 72 de ani, traiește de cateva luni o poveste de dragoste cu Ioana Simion , in varsta de 42…

- Orasul Constanta va gazdui doua legende ale tenisului mondial! Ilie Nastase a dat vestea in exclusivitate, in platoul emisiunii "Xtra Night Show". Fostul tenismen se gandeste sa se mute la malul marii, pentru a-si trai in liniste, viata alaturi de Ioana.

- Fostul mare tenisman Ilie Nastase revine in centrul atentiei intr-un mod spectaculos. „Nasty boy”, asa cum il alintau marile gazete occidentale pe vremea cand facea legea pe terenul de tenis, marturiseste ca indragostit pana peste cap de Ioana Simion.

- Este un dur in ring, insa in afara lui este cel ma mare mielusel. Ionuț Pitbull Atodiresei este un sot model, pe care orice femeie l-ar vrea la usa. Desi toata lumea il stie un fioros, gata sa-si doboare adversarul doar cu o privire in ring, lucrurile nu stau deloc la fel si in viata de zi cu zi, unde Ionuț…

- Ilie Nastase (72 de ani) s-a desparțit de Brigitte Sfat și traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Ioana Simion, o bruneta de 42 de ani din Constanța. Cei doi nu-și mai ascund relația, postand adesea poze pe rețelele de socializare. Mai mult, Ioana deja se implica in vestimentația lui Ilie, lucru…

- Proaspat divortat de Brigitte Sfat, Ilie Nastase ii acorda acum toate atentia Ioanei Simion, noua sa iubita, scrie spynews.ro. Numai ca, din cate se pare, prea multa afectiune dauneaza. Citeste si Ce a patit Brigitte Sfat la doar o zi dupa ce a divortat de Ilie Nastase. ESTE INGROZITOR!…

- Prima reacție a lui Ilie Nastase dupa divorțul de Brigitte: ”Sunt liber! Nu ma insor iar, ca abia m-am imprietenit cu Ioana”. Ilie Nastase (72 de ani) a divortat azi, 26 septembrie, de Brigitte Sfat, cu care se casatorise acum 5 ani. ”Am divorțat, cam așa! Sunt liber! N-avem ce sa imparțit, nu e niciun…