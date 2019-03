Stiri pe aceeasi tema

- Rona Hartner iubește ca o adolescenta și se simte a fel! Vedeta a venit in platoul emisiunii „Prietenii de la 11” insoțita de iubitul sau, de care nu s-a dezlipit nicio secunda, de cand a intrat și pana la ieșirea din platou. Rona se declara foarte norocoasa ca iubește din nou și are planuri marețe…

- Norocul a lovit-o pe Nicoleta Nuca! Vedeta are succes in cariera, iar pe plan sentimental traieste o adevarata poveste de dragoste alaturi de Alex Ursache, care activeaza si el in lumea muzicii. Ba mai mult, artista si partenerul sau par aproape sa-si indeplineasca marele vis.

- Citeste in continuare previziunile pentru zodia ta! Horoscop dragoste Berbec Putina agitatie inaintea Craciunului si a finalului de an. Te incearca niste sentimente de ostilitate fata de niste persoane pe care le consideri obstacole in calea fericirii tale. Adevarul este ca nu-ti vor ajuta la nimic.…

- BERBEC Daca ii vezi pe cei din jurul tau relaxati si fericiti, ci siguranta te vei molipsi si tu in aceasta saptamana. Vei avea o multime de activitati noi alaturi de partenerul de viata, iar acest lucru va va consolida relatia. Daca sunteti la inceput de drum, e posibil ca in aceasta perioada…

- CEsEtoritE de curand cu Dan Chixu, Alina Chivulescu nu a uitat de prima ei iubire. Cand vine vorba despre Michael, bEiatul pe care il are din mariajul cu afaceristul Mihai Cuptor, vedeta din serialul-fenomen ~Fructul oprit nu mai tine cont de nimeni xi de nimic.

- Nicoleta Nuca este, fara indoiala, o femeie cat se poate de norocoasa! Pe plan profesional, vedeta are o cariera de invidiat, iar pe cel sentimental, aceasta traieste o frumoasa si intensa poveste de iubire alaturi de Alex, un cunoscut producator muzical. Pentru ca totul sa fie complet, mai nou, cantareata…