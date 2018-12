Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Pestrițu a impartașit bucuria cu fanele ei și le-a aratat acestora, ce cadou a primit de la Moș Craciun. Vedeta a ținut sa precizeze ca este extrem de fericita, mai ales ca a primit exact ce iși dorea. „Eu v-am zis ca am fost cuminte, mi-a adus exact ce i-am cerut”, a scris Adelina pe Instagram,…

- Anamaria Prodan și-a adunat gașca de prieteni și a dat mare petrecere de ziua ei, intr-un restaurant cu specific turcesc. La petrecere au fost prezenți mai mulți fotbaliști și apropiați de-ai cunoscutei impresare. Din pacate, fata cea mica a ei, Sarah, a fost absenta, scrie Spynews . Invitații au consumat…

- Andreea Raicu a vorbit de multe ori despre problemele pe care le-a intampinat in trecut. Totuși, se pare ca acum, viața ei este exact așa cum și-a dorit. Vedeta se ghideaza in viața dupa propriile reguli. Ea a declarat ce obicei are la sfarșit de an, dar și despre cum petrecea Craciunul in familie,…

- Oana Zavoranu se pregatește intens pentru sarbatorile de iarna, așa ca s-a apucat de curațenie generala in casa, lucru care nu prea ii place vedetei. Bruneta a impartașit cu fanii nemulțumitrea ei și a declarat ca abia așteapta sa vina Craciunul. “Cand e curațenie generala in casa imi vine sa ma mut…

- Andreea Raicu este o femeie deschisa care nu se sfiește sa vorbeasca despre viața ei personala, cu bune și cu mai puțin bune. Ea este invitata in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, unde va dezvalui amanunte mai puțin știute despre ea și relațiile ei, atat cele profesionale, cat și cele personale.…

- Mare sarbatoare, mare in familia Andreei Raicu! Este ziua de naștere a mamei sale, iar vedeta i-a transmis celei care i-a dat viața un mesaj extrem de emoționant. Astazi este ziua de naștere a mamei Andreei Raicu, iar o asemenea zi nu putea sa fie trecuta cu vederea. Vedeta a impartașit evenimentul…

- Site-ul planetfootball.com i-a dedicat spatiu generos lui Elton, fostul mijlocas de la FCSB, principalul subiect al materialului fiind inaltimea lui realmente socanta, 1,54 metri. Cine il poate uita pe Elton, fotbalist adus acum mai bine de un deceniu de Mihai Stoica din indepartata Brazilie? Statura…