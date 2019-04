Stiri pe aceeasi tema

- L-am surprins pe The Motans in ipostaze așa cum nu l-ai mai vazut niciodata! Artistul a lansat hitul primaverii, alaturi de Irina Rimes, iar piesa ocupa deja un loc fruntaș in preferințele ascultatorilor.

- A venit primavara, gradele urca in termometre, iar vedetele noastre se bucura din plin! Duminica, doua dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul romanesc, nasi si fini, au iesit impreuna la o terasa de fite din Herastrau.

- Incredibil, dar adevarat! Ovidiu Lipan Tandarica le da clasa tinerilor fitosi din Capitala. Recent, celebrul tobosar a facut senzatie in oras. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Billy Porter a avut o aparitie incredibila la gala premiilor Oscar 2019, desfasurata aseara in Los Angeles. Actorul, in varsta de 49 de ani a ales o rochie impozanta care a atras privirile tuturor! A vrut sa transmita un mesaj prin tinuta sa si i-a reusit din plin.

- Kim Kardashian a avut o apariție de senzație la cea de-a cincea gala a Hollywood Beauty Awards. Imbracata intr-o rochie neagra, care a lasat puțin loc imaginației, soția lui Kanye West a atras toate privirile.

- Astazi, Carmen Simionescu a reusit sa puna pe jar mintile barbatilor, dupa ce a postat o fotografie. Artista apare purtand burka, valul specific islamic. Ochii patrunzatori nu mai lasa loc de cuvinte! Cat despre buze... prin valul transparent, sunt de-a dreptul de invidiat.