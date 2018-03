Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali spune ca acum nu mai este de acord cu protestele și le-a transmis protestatarilor ca este momentul sa faca ceva pentru a schimba clasa politica. "Eu am fost de acord atunci cu ordonanța 13 cand au iesit milioane de romani in strada. Acum nu mai sunt de acord. Ei, #rezist, trebuie…

- Gigi Becali e mulțumit de programul din play-off și considera ca FCSB și Craiova nu-și permit niciun pas greșit in lupta cu CFR Cluj. "Uite cum a facut Dumnezeu. A organizat in așa fel incat CFR sa joace la inceput cel mai ușor meci, cu Poli Iași. Sa nu fie meciul asta in final. Poli Iași nu e Viitorul.…

- Fotografiile au fost distribuite pe retelele de socializare si le infatiseaza pe cele doua la un restaurant unde stau la un pahar de vin. Citeste si: Alina Bica a trimis la Inalta Curte scutire medicala din Costa Rica. Ea cere ca procesul sa fie secret Este pentru a doua oara cand cele…

- Incredibil, dar adevarat! Unul dintre cei buni atacanti din istoria fotbalului romanesc a comis-o rau de tot! Acesta s-a urcat baut la volan! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie.

- "Eu incerc sa nu mai fiu un personaj public. Sa nu ies public sa ma mai laud cu niste lucruri sau sa ma mandresc. Am venit si cu cartile astea (Biblia si alte carti religioase), pentru ca eu vreau sa fie folositor ce vorbesc la televizor. Uite ce scrie aici. Cel mai mare dar si diamant este ortodoxia.…

- Medicul Simona Tivadar este categoric impotriva impostorilor care promit vindecari miraculoase prin detoxifiere, noua medicina germana si alimente "anticancer", scrie adevarul.ro. Desi nu tine post, renumitul doctor a vorbit depre postul Pastelui, cum este vazut el astazi, dar si ce insemna odata,…

- In post, oamenii merg mai des la biserica. Pe 12 februarie a inceput Postul Paștelui, pentru ca anul acesta, Paștele ortodox e pe 8 aprilie. Pe langa abținerea de la bucatele de dulce, credincioșii merg mai des la biserica și se roaga mai des. Mai jos, cateva sfaturi despre cum trebiue sa te comporți…

- Deși prietenii radeau de el și il considerau un fraier nu a renunțat la gandul de a o lua de soție. „Pe Mihaela am cunoscut-o in timp ce faceam proba unei mașini de-abia reparate. Ea era „la datorie”, pe marginea șoselei, iar de la distanța mi s-a parut ca este… Ilinca. Atat de șocat am fost de asemanare,…

- Jurnalistul Sorin Avram s a stins din viata. Vestea a fost confirmata pe Facebook de fratele geaman al acestuia, jurnalistul Liviu Avram. Prieteni, din pacate e adevarat: geamanul meu, Sorin Avram, s a stins. Dumnezeu sa l aiba in paza este mesajul transmis de jurnalistul Liviu Avram pe contul sau de…

- Strategia impusa de Gigi Becali, de a nu folosi jucatorii de baza in ultimele doua meciuri din grupa, a facut ca FCSB sa piarda primul loc, culoar de care Plzen a profitat si e acum in optimile de finala. Calificarea intre cele mai bune 16 formații din Europa League n-a fost pierduta joi seara, pe "Olimpico",…

- Gigi Becali este convins ca FCSB poate castiga Europa League daca va trece de Lazio. "Daca o eliminam pe Lazio, nu vad de ce nu am putea sa castigam competitia. De ce trebuie neaparat noi sa picam cu o echipa mare? Poate picam cu Plzen, nu se poate si asta? Iar astea bune se elimina intre…

- CHIȘINAU, 20 feb — Sputnik. Anul acesta, din 19 februarie, intram în Postul cel Mare. Unii vor încerca sa parcurga patruzeci de zile în înfrânare, în rugaciune si savârșind mai multe fapte bune. Frumos ar fi ca tot mai multi crestini sa…

- Chiar inainte de marele derby cu Dinamo, Gabi Enache, jucatorul-problema de la FCSB, a demonstrat ca este un tata model. Fotbalistul contestat de Gigi Becali a fost surprins intr-o ipostaza de-a dreptul emotionanta de paparazzii Spynews.ro.

- Postul Paștelui 2018 (Postul Mare) incepe luni, 19 februarie și dureaza pana in data de 7 aprilie. In 2018, Paștele ortodox pica duminica, 8 aprilie. Paștele catolic va pica pe 1 aprilie, anul acesta. Postul Paștelui dureaza 40 de zile, fiind cel mai lung din an. La aceasta perioada se adauga și Saptamana…

- Valentin Sanfira trece prin momente cumplite. Cunoscut interpret de muzica populara se pregateste de inmormantare dupa ce bunica sa a decedat. Anuntul a fost facut de artist pe contul personal de socializare. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o ierte”, a scris Valentin Sanfira. Valentin…

- Ce a declarat Gigi Becali dupa FCSB – Lazio 1-0. Finanțatorul din Pipera a ieșit cu pieptul umflat de pe Arena Naționala, convins ca Steaua are prima șansa la calificarea in optimile Europa League. ”Ca și rezultat speram. Ca valoare credeam ca sunt mult mai valoroși decat noi. Speram sa cștigam meciul,…

- Calvar pentru un copil batut cu scaunul in Reșița. Baiatul de 12 ani a primit o corecție violenta de la parinții sai care i-au aplicat zeci de lovituri in zona feței și a stomacului. Strigatele de ajutor ale minorului au fost auzite de vecini care au chemat in ajutor jandarmii. Grupa de intervenție…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a oferit primele declarații dupa meciul cu CFR Cluj, terminat 1-1. "E un rezultat echitabil. O echipa tehnica și una de razboi. Dumnezeu le-a dat un punct celor de la CFR Cluj pentru ca au luptat. Au inceput bine, dar in repriza a doua nu au mai putut. Nu au avut nicio șansa.…

- Gigi Becali l-a desfiintat pe Lucian Filip, dar l-a aparat pe Andrei Vlad, portarul de 18 ani care a gafat la golul ardelenilor. FCSB - CFR CLUJ 1-1 in etapa a 24-a din LIGA 1. Vezi CLASAMENTUL "E un rezultat echitabil. Pe teren a fost o echipa tehnica, si a mai fost una care a dat…

- Lasatul Secului. Ce nu ai voie sa faci de Duminica Infricoșatei Judecați Lasatul Secului se desfașoara in doua etape care conduc catre Postul Sfintelor Paști: Duminica Infricoșatei Judecați, cand se lasa sec de carne și Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, cand se lasa sec de branza. Lasatul Secului.…

- Lasatul secului de carne pentru Postul Paștelui 2018 mai poarta numele de Duminica Infricoșatei Judecați, potrivit calendarului ortodox 2018. In calendarul bisericesc, Lasatul Secului are doua etape care conduc treptat catre Postul Sfintelor Paște: Duminica Infricoșatei Judecați – cand se lasa sec de…

- De peste un deceniu, praznicul Intampinarii Domnului din data de 2 februarie este considerata Ziua Internaționala a Tineretului Ortodox. Anual, cu acest prilej, bisericile celebreaza in mod deosebit tinerii. Prin cuvantarile lor duhovnicești, preoții ne amintesc rolul noii generații in istoria Bisericii…

- Gigi Becali a oferit sume de bani impresionante calugarilor de la Muntele Athos, pe care i-a vizitat in numeroase randuri. Gigi Becali, care a ajutat numeroase persoane aflate in mare nevoie , este cunoscut pentru faptul ca este o persoana extrem de credincioasa. El a facut donații pentru multe lacașe…

- Bogdan Gavrila, secretarul general al Clubului Romania, a incetat din viata la 34 de ani. Anuntul a fost postat pe Facebook de Adriana Saftoiu.Bogdan Gavrila a murit A fost sufletul Club Romania E atat de nedrept incat sper ca Dumnezeu sa imi auda strigatul Un om tanar, 34 de ani, educat, cu un bun…

- Simona Halep (26 de ani), locul 2 WTA, a oferit cele mai neasteptate imagini! Experta in tenis, constanteanca este un adevarat pericol public, atunci cand se afla la volan. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- La cinci ani si jumatate de la moartea tragica a Madalinei Manole, Petru Mircea si-a refacut viata cu o tanara de 23 de ani, pe nume Geanina Manea, insa povestea lor de dragoste nu a durat prea mult, cu toate ca aceasta l-a parasit pe barbatul cu care avea o relatie in acel moment pentru a-i fi alaturi…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a vorbit, joi, de un complot al ungurilor, prin care CFR Cluj sa ia campioantul in anul in care se implinesc 100 de ani de la Marea Unire. "Dar eu, Becali, am sa-i spulber", a precizat omul de afaceri."Parerea mea ca nu intra (n.r. - Dinamo, in play-off). Ei…

- „Om bun, sofer de exceptie si un adevarat prieten, Facea Nick, Americanul, Dumnezeu sa te ierte si sa te aiba in paza!!”, spune unul dintre prietenii șoferului decedat, care se pare ca avea probleme cu inima, acest lucru fiindu-i pana la urma fatal. Toți cei care l-au cunoscut sunt șocați și au crezut…

- Patronul de la FCSB a reactionat dur la scurt timp dupa ce Simona Halep si-a pierdut azi titlul de nr. 1 WTA in finala de la Australian Open. Gigi Becali a facut declaratii transante. Va reamintim ca romanca noastra a fost invinsa de tenismena daneza Caroline Wozniacki intr-un meci extrem de tensionat…

- Etnobotanicele continua sa faca victime in randul tinerilor care odata ce cad in aceasta patima cu greu reușesc sa razbeasca, iar unii ajung sa fie uciși de combinațiile de plante periculoase. Este cazul unui tanar de 18 ani din Buzau, elev in clasa a 12-a la Colegiul Economic din oraș care a murit…

- Pe 2 ianuarie 1968, medicul Christiaan Barnard, un chirurg de 44 de ani, cel care reușise primul transplant de inima din lume, realizeeaza, cu o singura operație, un dublu miracol: salveaza un pacient ce avea zilele numarate și transfera un ”motoraș” de la un negru la un alb, in cel mai ostil mediu…

- Scene halucinante! Fratele Biancai Dragusanu a decis sa rupa tacerea si sa spuna ce s-a intamplat, dupa ce a fost rupt in bataie de mai multi jandarmi. Prezentatoarea TV a fost in stare de soc si vrea ca faptasii sa plateasca.

- Fostul luptator și bodyguard al lui Gigi Becali, Catalin Zmarandescu (44 de ani), a facut o serie de dezvaluiri despre cum a ajuns sa lucreze pentru patronul FCSB. "Am ajuns sa fiu bodyguard dupa o competitie sportiva in care am avut meci cu unul dintre bodyguarzii dansului, in K 1. L-am batut foarte…

- Dupa ce a „dat la pace” cu familia indragitei artiste Denisa Raducu, impresarul Dovleac a luat o hotarare surprinzatoare si a plecat, de cateva luni din tara Spynews.ro a aflat, in exclusivitate, cu ce se ocupa omul care, pana de curand, isi pusese in cap toata familia regretatei cantarete.

- Gigi Becali spune ca pedofilul se poate vindeca. In opinia latifundiarului, doar rugaciunile pot alunga demonii din mintea celui care a comis astfel de acte. "Acești oameni au demoni. Altfel nu imi explic. Demonul il pune sa faca asta. Nu te pune demonul? Cum sa ai asemenea pofte daca nu…

- Conducerea Operei Naționale Române din Cluj-Napoca anunța stingerea din viața, luni, 8 ianuarie 2018, a distinsului bariton Vasile Barbieru. Artist desavârșit și Maestru a carui viața a cunoscut desavârșirea prin arta lirica, Vasile Barbieru…

- Cristiano Ronaldo (32 de ani) pare sa devin din nou o tinta pentru PSG. Jurnalistii de la Mundo Deportivo scriu despre oferta pe care i-au facut-o deja seicii lusitaniului, vrand sa profite de nemultumirile pe care cvintuplul castigator al Balonului de Aur la Real Madrid. "PSG…

- Gigi Becali, 59 de ani, iși petrece finalul de an la munte, insa a declarat in fața camerelor tv ca nu este pasionat de sporturile de iarna și ca nu schiaza, pentru a evita accidentarile. In direct de pe partie, patronul de la FCSB a ținut sa specifice ca la Judecata de Apoi nu se dau "puncte in plus"…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre situația lui Denis Alibec, care nu a marcat niciun gol in Liga in acest sezon. Becali a dezvaluit ca l-a sunat pe atacantul de 26 de ani, i-a cerut sa munceasca mai mult și sa renunțe la calculator pentru a reveni la cea mai buna forma a sa. "Chiar ieri am…

- Denis Alibec, atacantul favorit al lui Gigi Becali, a petrecut cea mai frumoasa sarbatoare a anului intr-un mod de-a dreptul original. Spynews.ro a aflat cum s-a rasfatat jucatorul pe care „Razboinicul Luminii” spera candva sa obtina zece milioane de euro.

- Gigi Becali l-a criticat dur pe Calin Popescu Tariceanu in plan personal pentru ca șeful Senatului a avut mai multe soții de-a lungul timpului."Numarul doi in stat a avut cinci neveste. Pai nevasta e dar de la Dumnezeu. Asta inseamna ca a aruncat cinci daruri de la Dumnezeu.", a declarat Gigi…

- „Era o suferința pe care o acceptam cu dragoste. De ce? Pentru ca Dumnezeu mi-a dat-o ca sa-mi dea palma, sa ma mantuiasca cu forța", a spus Gigi Becali. „Cand fata mea a facut un accident și știam ca eu sunt in pușcarie și nu pot sa-mi ajut copilul... Ce fel de tata eram eu? Eram inchis și…

- Cand nimeni nu se astepta, Gigi Becali a dat marea lovitura pe piata transferurilor! Latifndiarul din Pipera l-a adus la FCSB pe Olimpiu Morutan. Cum a fost posibil ca „Razboinicul Luminii” sa i-l sufle lui Dan Petrescu pe „Messi din Ardeal”?

- Procurorul Mircea Negulescu a sosit in aceasta dimineata la sediul CSM, unde magistratii dezbat daca il exclud sau nu din magistratura. Nu a zabovit multa vreme si a fost destul de rezervat in declaratii. Citeste si: Banca Nationala lanseaza cel mai GRAV avertisment: 'Peste jumatate din companii…