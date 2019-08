Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Teja (40 de ani) crede ca FCSB a facut o mutare excelenta prin transferul luI Ionuț Panțiru (23 de ani). Poli Iași - Dinamo e vineri, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport „Ionut Pantiru e un jucator bun, care trebuie crescut, are 22…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat azi ca va face trei transferuri in perioada urmatoare și ca va aduce un atacant polonez, un fundaș dreapta și un fundaș stanga. Varful despre care a dat indicii ar putea fi Lukasz Gikiewicz, conform surselor GSP.ro. „Azi sau maine iau doi sau trei jucatori. Maine…

- Valeriu Iftime e dispus sa-l lase sa plece la București pe Aristidis Soiledis și sa-i salveze pe steliștii de probemele cu fundașul stanga. Bogdan Andone primește vești bune dupa ce tot il roaga pe Gigi Becali sa aduca mai repede un fundaș stanga. Dupa plecarea lui Junior Morais, antrenorul a trebuit…

- Sorina Matei a reacționat dur dupa ce magistrații din Slatina au decis ca Sorina poate pleca din Romania. Sorina Matei acuza ca magistrații ar fi primit ordine sa nu dea decizii contrare plecarii micuței in SUA, alaturi de parinții adoptivi.Citește și: Mutare de ULTIMA ORA a asistenților maternali…

- Fotbalistul portughez Diogo Salomao (30 de ani) a sosit, luni seara la Bucuresti pentru a semna un contract cu FCSB transferul fiind confirmat de Gigi Becali. Extrema stanga se intoarce in Romania, dupa ce, in perioada 2017-2019 a evoluat la Dinamo. Salomao a evoluat pentru Dinamo in intervalul 2017-2019,…

- Florin Stefan (23 de ani), fundasul stanga de la Sepsi Sfantu Gheorghe, a impresionat la Campionatul European alaturi de Romania U21, si este dorit cu insistenta de Gigi Becali la FCSB potrivit mediafax.Potrivit DigiSport, finantatorul vicecampioanei Romaniei intentioneaza sa ofere un milion…

- Trei dintre instituțiile de invațamant superior romanești prezente anii trecuți in rankinguri nu au mai prins top 1000. World University Rankings QS, publicat in urma cu doua zile arata ca singurele care au intrat in top sunt Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea din București.

- FOTO – Arhiva Fotbalistul dejean Paul Papp este la un pas de a parasi Sivasspor (Turcia), cel mai probabil urmand sa se intoarca in Romania. Potrivit unor informații publicate de presa din Turcia, judcatorul dejean, in varsta de 29 de ani, s-ar fi ințeles cu formația clujeana CFR Cluj, care este in…