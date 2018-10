Stiri pe aceeasi tema

- Rebel Wilson duce o lupta apriga cu kilogramele in plus, din care se pare ca nu mai poate ieși victorioasa. Celebra actrița i-a oripilat pe toți cu imaginea pe care a avut-o recent, la un eveniment de mare importanța.

- Mia Farrow, in varsta de 73 de ani, pe care nu o vedem des la evenimentele organizate la Hollywood, a fost prezența la cea de-a 25-a aniversare a “Women in Hollywood”, organizat de revista Elle. Celebra actrița a impresionat nu doar prin prezența, ci și prin discursul care a ridicat invitații in picioare.

- Cleopatra Stratan a ajuns in manualele școlare din Belgia! Iar anunțul a fost facut chiar de tatal artistei care este mandru foc de reușita fiicei sale. (VEZI CUM IȚI POȚI LUA APARTAMENT IN BUCUREȘTI IN 6 LUNI) Cleopatra Stratan a devenit cunoscuta dupa ce a lansat hit-ul ”Ghița” care s-a auzit și peste…

- In primavara acestui an, celebra actrița Rachel McAdams a devenit pentru prima data mamica. Vestea a fost șoc pentru fanii ei, caci starul hollywoodian a ținut secreta sarcina pana in acel punct. Acum avem ocazia sa vedem primele imagini cu copilul actriței! Prima fotografi cu baiețelul lui Rachel McAdams…