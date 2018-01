Stiri pe aceeasi tema

- Corina Bud (38 de ani) este, fara indoiala, una dintre cele mai controversate vedete din Romania. Celebra cantareata isi creste fiul singura, iar retelele de socializare au devenit refugiul sau. Nu o data, artista a publicat pe conturile sale fotografii provocatoare.

- Mesajul Cezarei Dafinescu la trei ani de la moartea primului ei soț, George Motoi.Chiar daca cei doi au pus punct casniciei in urma cu mulți ani, iar actrița s-a recasatorit, aceștia au ramas in relații foarte bune. Actrița a postat un mesaj emoționant despre primul ei sot, George Motoi, care pe 22…

- Anunțul facut de Mihaela Radulescu despre “Romanii au talent”. Jurata de la Pro tv a postat pe contul de socialize o imagine, alaturi de care a scris un mesaj pentru fanii ei. Mihaela Radulescu este nerabdatoare sa revina pe micile ecrane alaturi de Andra, Andi Moisescu și Florin Calinescu, in platoul…

- Oana Roman a publicat o imagine cu soțul și fiica ei, iar alaturi de aceștia, in pat se afla și patrupedul familiei. Unii dintre fanii au criticat decizia vedetei de a lasa cainele sa doarma impreuna cu cei doi, insa alții nu au vazut nicio problema in acest sens. Oana Roman le-a aratat prietenilor…

- Un roman de 47 de ani e de trei zile cel mai cautat infractor din Spania, dupa ce a rapit o tanara și a amenințat-o cu un cuțit și apoi a violat-o. Barbatul este de negasit, deși polițiștii știu despre cine este vorba. Acesta a iesit joi dimineața din hotelul Caballo Blanco, din El Puerto, Cadiz, care…

- Fiul lui Șerban Ionescu, marturisiri emoționante despre tatal lui, la aproape șase ani de la moartea acestuia. Carol, in varsta de 22 de ani, a devenit actor și inca unul talentat, iar acum dezvaluie lucruri mai puțin știute despre familia lui. Carol Ionescu a dezvaluit, intr-un interviu pentru yorick.ro,…

- Mesajele Andreei Balan au creat reacții neașteptate. Artista a publicat pe contul de socializare doua imagini ce creaza o iluzie optica spectaculoasa, alaturi de care a scris cateva vorbe. Fanii au reacționat imediat. Andreea Balan le-a impartașit fanilor cate ceva din experiența ei și despre cum vede…

- Gina Pistol vorbește despre vacanța cu Smiley in Thailanda, prima petrecuta in doi de cand Libertatea a scris, in vara anului trecut, ca sunt impreuna . Prezentatoarea “Chefi la cuțite” (show din care s-au consumat deja 4 sezoane) ne-a povestit, in exclusivitate, cum a fost concediul petrecut in exotica…

- Flavia Mihașan a fost in America, in vacanța, cu iubitul ei, Codin Maticiuc. Vedeta a revenit acasa si cu un tatuaj nou, facut la un salon celebru, Miami Ink. Flavia Mihașan și-a inceput concediul de iarna inainte de Craciun, cu o escala, in Italiaa, acolo unde traiește de mai mulți ani familia ei.

- Chiar daca difernța de varsta dintre Gina Pistol și Smiley nu este atat de mare precum era la ultimul iubit, Alin Cocoș, prezentoarea Tv și-a dorit sa mascheze cumva cei 3 ani care-i despart. Astfel ca Gina Pistol și-a facut lifting facial, reușind sa estompeze ridurile și cearcanele. Gina Pistol nu…

- Gina Pistol s-a intors de cateva zile din Thailanda, loc in care s-a relaxat, cel puțin cateva zile, in compania lui Smiley, iubirea lor, neasumata inca, consumandu-se, probabil, cu intensitate in exotica țara asiatica. Iar in momentul in care a ajuns inapoi in frigurosul București, frumoasa prezentatoare…

- Ilinca Vandici a revenit din luna de miere petrecuta in Thailanda si e gata sa faca senzatie in noul sezon ”Bravo, ai stil. All Stars”. Prezentatoarea TV a marturisit ca vacanta exotica nu a fost una dintre cele mai frumoase din viata ei, dezvaluind ce a impresionat-o cu adevarat in timpul petrecut…

- Gina Pistol a explicat ca exista un lucru pe care nu-l suporta absolut deloc atuynci cand o persoana ii calca pentru prima oara pragul casei. Gina Pistol a acordat un interviu, in cadrul caruia a scos la iveala lucruri mai puțin cunoscute despre ea și despre ce anume ii place sau ii displace total.…

- Rita Muresan s-a intors din vacanta cu probleme la un picior. Vedeta a fost intepata de corali, insa, din fericire, nu este nimic grav. Pe contul personal de socializare, aceasta a povestit ce a patit si a dorit sa afle daca vreunul dintre prietenii virtuali s-a confruntat cu o astfel de situatie. A

- Cine viseaza la vacanta si vrea sa beneficieze si de reduceri, acum trebuie sa se decida unde ar vrea sa mearga. Sunt oferte tentante in Turcia, Tenerife sau Mauritius, cu reduceri de pana la 40 la suta, spun agentii de turism. Cu banii ramasi, puteti sa petreceti cateva zile de neuitat si in tara.…

- Anul acesta, Roxana Ciuhulescu a decis sa faca sarbatorile pe meleaguri fierbinti: Phuket, Thailanda. Vedeta nu a plecat singura, ci cu barbatul care o face fericita dupa divort si fiica sa. Astazi, ea i-a lasat masca pe multi, dupa ce a facut publica o poza in care apare in timp ce se saruta cu iubitul…

- Smiley este unul dintre cei mai apreciati artisti din Romania. Cu ocazia lansarii noului sa album, cantaretul a vorbit despre cea mai importanta femeie din viata sa. Atentie, nu este vorba de Gina Pistol, alaturi de care vedeta traieste o poveste de dragoste. A

- 84.000 de euro a platit un cuplu pentru vacanta de Revelion, in Maldive. Pachetul cuprinde, intre altele, 10 nopti cazare in vila privata, de sase stele, cu piscina. Pretul include si transportul cu avionul si transferurile locale. Cererea pentru vacantele exotice a explodat anul acesta. Thailanda,…

- Petrecere surpriza in Asia pentru ziua Ginei Pistol. Vedeta și-a aniversat ziua de naștere la mii de kilometri distanța de țara, tocmai in Cambodgia, unde se afla pentru filmarile show-ului Asia Express de la Antena 1. Chiar daca nu a avut familia și prietenii aproape, membrii echipei de producție…

- Smiley nu se grabește, insa are planuri mari pentru anii urmatori. Gina Pistol nu se mai ascunde. "Da, sunt indragostita! Pentru copilul meu imi doresc..." "Ma gandesc ca in 10 ani, poate, o sa ma insor, o sa fac si un copil, dar nu stiu… Nu vreau sa ma conformez unor obiceiuri impuse…

- Cum relatia cu Smiley pare ca merge ca pe roate, nu ar fi de mirare ca Gina Pistol sa urmeze sa devina mama. Vedeta a fost surprinsa recent la medicul ginecolog si a vorbit despre posibila sarcina, conform Antena Stars.

- Gina Pistol a vorbit in urma cu ceva timp despre cum ar trebui sa fie barbatul din viața ei și chiar a vorbit despre un copil. Gina Pistol da cartile pe fata. Ce a postat pe Facebook vedeta despre Smiley "Nu am mai primit o scrisoare de foarte mult timp. Am primit si eu scrisori de…

- La scurt timp dupa ce Smiley a scos o melodie de dragoste, Gina Pistol a si distribuit melodia artistului, care pare facuta special pentru prezentatoarea TV. "Piesa de azi", a scris Gina in dreptul piesei. Cele doua vedete incep sa confirme relatia de care vorbeste toata lumea. Smiley…

- Gina Pistol a trecut printr-o suferința care a marcat-o in urma cu ani, pe vremea cand era doar o copila. Gina Pistol, despre care se spune ca ar avea o relație cu Smiley , este o blonda senzuala, mereu cu zambetul pe buze. Insa, in spatele acestui zambet se ascunde o suferința grea, de pe vremea cand…