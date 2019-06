Stiri pe aceeasi tema

- A fost petrecere de pomina in familia lui Florin Salam seara trecuta! Celebrul manelist a organizat un chef urias in cinstea Roxanei Dobre, careia i-a facut un cadou in valoare de sute de mii de euro.

- Silueta capitalei mexicane este abia vizibila din cauza smogului intens. Potrivit masuratorilor, nivelul poluarii este de 6 ori peste limitele admise. Primarul a decretat stare de urgența: școlile și universitațile sunt inchise, traficul a fost restricționat, meciuri de fotbal și baseball au fost mutate,…

- In 2015, cand a fost urmarit in dosarul "Bancherilor", Remus Truica (49 de ani) avea o avere de circa 35 de milioane de euro, fiind in topul bogatasilor. Au trecut patru ani de atunci, dar in top este si acum pentru ca resursele financiare nu i-au scazut, daca este sa ne luam dupa cea mai recenta…

- Florin Salam și Roxana Dobre au aflat de curand de plangerea pe care respective clinica a facut-o la Judecatoria Sectorului 4 al Capitalei. El și iubita lui ar fi uitat sa achite contravaloarea unor facturi legate de celulele stem. Florin Salam, batut de un temut interlop: "I-am dat un capac…

- Alex Chipciu si sotia lui, Andreea au petrecut clipe de poveste alaturi de nasii lor, Raul Rusescu si Roxana! Fac ei magie in teren, dar cand vine vorba de femeile cu care isi impart viata, starurile fotbalului romanesc fac orice ca sa le vada cu zambetul pe buze.

- Gica Popescu s-a confruntat recent cu o situatie din ce in ce mai frecventa pe strazile din Bucuresti! Dupa ce a petrecut ceva timp la o cafenea de fite, fostul mare fotbalist a plecat sa isi rezolve treburile, insa s-a lovit inainte de o mare problema a Capitalei: locurile de parcare.

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a spus intr-o interventie la Antena 3 ca inca nu s-a impacat cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, insa a ajuns la o „normalizare a relatiilor”. In perioada in care a stat in spital, aceasta mai marturiseste ca a primit flori de la Dragnea, Dancila si Tariceanu.

- Obrazul subțire, cu cheltuiala se ține, iar Lucian Sanmartean o demonstreaza cu vehemența! Fostul fotbalist a fost protagonistul unor imagini senzaționale, care il claseaza in topul celor mai stilați sportivi de la noi.