- Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, il elogiaza pe Liviu Dragnea, in urma deciziei liderului PSD de a stabili o paritate femei-barbati in randul vicepresedintilor PSD. Candva adversara interna a lui Dragnea, Rovana Plumb il considera acum pe presedintele PSD "un lider european cu viziune".…

- Prezent la emisiunea Capital TV, Ovidiu Wlassopol, prim-vicepreședintele Autoritații de Supraveghere Financiara, a aratat de ce constituirea unui corp al constatatorilor de dauna independenți reprezinta un caștig al clienților companiilor de asigurari, dar și un lucru pozitiv pentru piața de profil.

- Turistii sunt asteptati si in acest week-end in statiunea montana Ranca. In momentul de fata sunt functionale toate cele sase partii de schi din Ranca si toate instalatiile de tereschi. Sabin Cornoiu, seful Serviciului Public al Salvamont Gorj, a declarat ca este functional si telescaunul, iar stratul…

- Polițiștii sloveni au anunțat ca au reținut, joi, mai mulți oameni de afaceri italieni care ar avea legaturi cu mafia italiana și ar fi implicați in asasinarea jurnalistului slovac Jan Kuciak, scrie AFP. „Pot sa confirm ca am desfașurat percheziții in mai multe locații și am reținut persoane”, le-a…

- In decembrie 2017, o investigație realizata de Ziarul de Garda, scotea in vileag afacerile la Ghenadie Tanas, seful Directiei Teritoriale Nord a Centrului National Anticoruptie (CNA). In ultimii cinci ani, funcționarul si-a cumparat un apartament in Chisinau, o Skoda Superb, noua, in leasing si peste…

- Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, contracandidata lui Dodon din campania prezidențiala, catalogheaza drept „rușinoasa” declarațiile discriminatorii facute de președinte. „Exista încercari de a-i ademeni pe ortodocsii din Republica Moldova cu noi…

- Laurette face ce face și reușește sa ne surprinda de fiecare data. Asa s-a intamplat si la scurta vreme dupa ce a pozat provocator. Dupa ce a facut ravagii pe internet cu o fotografie in acre si-a etalat formele, diva si-a adus aminte ca are de crescut un copil. Asa ca, fara sa stea pe ganduri, „modelul…

- Banii primiți de peste hotare, de la rude sau prieteni, ne pot crea probleme. Șeful adjunct al Direcției Generale Metodologia Impozitelor și Taxelor din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Igor Stavinschi, a explicat in cadrul unui interviu pentru Sputnik Moldova ce trebuie sa facem pentru a nu ajunge…

- Chiar daca nu mai este de multa vreme nici in floarea varstei, nici in atentia camerelor de luat vederi, Crina Abrudan are grija de corpul ei. Pentru a nu pune niciun gram in plus, sotia lui Gabi Popescu sta departe de ispitele culinare.

- La o zi dupa ce Tudorel Toader a anunțat ca cere revocarea procurorului-șef al DNA, in mediul online a fost inițiata o petiție pentru susținerea lui Kovesi. Inițiatorii petiției ii cer președintelui Klaus Iohannis sa nu cedeze presiunilor PSD-ALDE și sa nu accepte revocarea șefei DNA. „Domnule Iohannis,…

- Fost conducator la Rapid, Dinamo sau Astra Giurgiu, Dinu „Vama” (61 de ani) a ajuns de nerecunoscut! Candva unul dintre cei mai influenti oameni din fotbalul romanesc, acesta nu stie ce sa mai faca pentru a scapa de monotonie.

- Seful administrativului resitean a explicat, recent, cum a reusit sa salveze bugetul urbei de o serie de cheltuieli umflate, vorbind despre reducerea costurilor interne, inclusiv de cele la telefonie. Pe langa acestea, insa, edilul a tinut sa acorde o atentie deosebita celor legate de ceea ce numea…

- Mesaj dur al presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu dupa ce a iesit de la Comsia Parlamentara. Acesta s-a dezlantuit si a spus ca are telefonul ascultat inca din 2012 si ca asteapta o explicatie din partea SRI.Citeste si: Gigi Becali a facut anuntul: Verii sai s-au predat - atac…

- De Ziua Iertarii, 18 februarie, presedintele Igor Dodon a mers împreuna cu soția și feciorii sai în vizita la o familie din localitatea Râșcova, raionul Criuleni, care crește în condiții grele noua copii. Familia prezidențiala a adus în dar mai multe…

- Liderul partidului eurofob britanic Ukip, Henry Bolton, a fost demis din functie printr-un vot al aderentilor sai in cursul unui congres extraordinar, organizat la Birmingham sambata, ceea ce trimite partidul intr-o noua criza interna, relateaza AFP si Reuters.Determinat sa plece ca urmare…

- "Niste penali fac o incercare disperata sa atace si sa discrediteze DNA" Presedintele Klaus Iohannis si-a reafirmat, joi seara, încrederea în DNA despre care a spus ca are o activitate foarte buna. Seful statului a declarat ca, personal, nu vede motive pentru revocarea din…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, a facut primele anunturi dupa sedinta PSD. Acesta a anuntat ca urmeaza o curatenie in Guvern. Mai mult, Dragnea spune ca viitorul Congres al PSD va propune schimbari si in structura partidulu."Vom vedea cand gasim o locatie sa facem un congres serios. S-a discutat…

- Asociatiile pentru apararea drepturilor omului l-au criticat dur pe presedintele filipinez Rodrigo Duterte pentru incurajarea violentei contra femeilor atunci cand el a afirmat ca soldatii ar trebui sa impuste femeile din randul rebelilor in organele genitale, transmit marti dpa si EFE. Seful statului…

- DNA Ploiesti nu a falsificat niciodata probe si a respectat intotdeauna legea, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, seful DNA Ploiesti, Lucian Onea. El a spus ca procurorii structurii pe care o conduce au fost avertizati de persoane din anturajul lui Vlad Cosma ca va urma un atac, ceea ce s-a…

- Presedintele Donald Trump l-a numit vineri pe Harry Harris, unul dintre cei mai inalti responsabili militari americani, ambasador al Statelor Unite in Australia, transmite AFP. Casa Alba a evidentiat, intr-un comunicat, numeroasele decoratii acordate ofiterului, experienta, dar si expertiza…

- In cadrul unei intalniri de Colegiu Prefectural, in care s-a prezentat bilanțul Instituției Prefectului, președintele de Consiliu Județean Radu Moldovan a facut apel la șefii de instituții sa iși determine funcționarii sa fie mai amabili cu cetațenii și sa ii ajute atunci cand cer sfaturi și informații…

- Crina Abrudan arata incredibil de bine, desi in ianuarie a implinit 40 de ani. Vedeta se afla de aproape trei saptamani in Dubai, care a devenit destinatia ei preferata de vacanta. Crina Abrudan a imbracat rochia de mireasa. Imagini de la nunta fostei prezentatoare de stiri Fosta prezentatoare…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat marti ca 90% din probatoriile din dosarul Black Cube sunt finalizate, dar atata timp cat nu va exista colaborarea fostului ofiter SRI Daniel Dragomir, inculpat in acest caz, lucrurile se vor opri.

- Presedintele Comisiei de Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, a anunțat, luni, ca il va chema la audieri pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, pentru a prezenta probe legate de acuzatiile pe care le aduce SPP, urmand ca audierile sa continue cu membrii Guvernului – nominalizați fiind Paul Stanescu…

- Alexandru Oprea, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Dambovita, a demisionat din functie, vineri, dupa ce organizatia judeteana a PSD i-a retras sprijinul politic, decizia fiind luata cu 26 de voturi ”pentru”. Anunțul a fost facut de Adrian Tutuianu, presedintele PSD Dambovita. Social-democratii…

- Seful destituit al guvernului Cataloniei, secesionistul Carles Puigdemont, ar putea ramane un lider 'simbolic' al regiunii, ceea ce ar permite o presedintie mai operationala, a sugerat intr-un interviu difuzat joi fostul sau adjunct Oriol Junqueras, aflat in detentie, informeaza AFP.…

- K. Iohannis la Bruxelles: Independenta Justitiei romanesti este intangibila Klaus Iohannis și Jean Claude Juncker (dreapta). Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a declarat la Bruxelles la conferinta de presa comuna cu presedintele Comisiei Europene Jean Claude Junker ca independenta…

- Consiliul Judetean Tulcea s-a lovit pentru prima data, in luna octombrie a anului trecut, de refuzul a patru concesionar din Delta Dunariii de a preda terenurile utilizate la expirarea contractelor incheiate cu autoritatea judeteana.

- Statutul magistratilor este partial constitutional. Este concluzia magistratilor Curtii Constitutionale. Dupa ce au analizat criticile sesizate la CCR pe legea 303/2004, ce vizeaza Statutul magistratilor, magistratii Curtii au admis unele obiectii de neconstitutionalitate. “Am cerut redefinirea erorii…

- Luni la amiaza, inspectorul general IGSU a fost de fata la analiza activitatii pompierilor bihoreni, prezentata si de fata cu prefectul judetului Bihor, Ioan Mihaiu, președintele Consiliului Județen Bihor, Pasztor Sandor si sefii institutiilor publice de aparare, ordine publica si siguranta…

- In 1999, pe vremea cand era arbitru, Constantin Zotta (55 de ani) a fost la un pas de a incasa o corectie fizica de la Gino Iorgulescu (61 de ani). Actualul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, pe atunci sef la FC National, si-a iesit din minti in timpul meciului pe care echipa „bancara” l-a…

- Acțiunile opoziției conduse de Alexei Navalnii, care au avut loc ieri in zeci de orașe ale Rusiei, nu sunt considerate la Kremlin drept o amenințare politica la adresa președintelui Vladimir Putin. La 29 ianuarie, Dmitri Peskov, secretarul de presa al președintelui rus, a declarat jurnaliștilor ca:…

- Traian Basescu s-a dezlantuit pur si siplu in direct la Romania TV. Fostul presedinte a ras de prestatia PNL de la consultarile cu presedintele, dar l-a 'distrus' pur si simplu pe Liviu Dragnea si a spus ce ar fi facut el daca mai era presedinte. Seful PMP i-a ridiculizat pur si simplu pe cei din…

- Grecul Vassaras spera sa-i ”prosteasca” in continuare pe romani. Ar vrea sa ramana șeful arbitrilor: ”Ne-am indeplinit tot ce ne-am trasat”. Kyros Vassaras, grecul care e platit cu bani grei sa conduca arbitrajul romanesc, nu vrea sa plece din funcție, chiar daca mandatul sau n-a adus nimic bun, ba…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, intrebat despre posibilitatea ca din viitorul Guvern sa faca parte persoane cercetate penal, ca aceste persoane nu au ce cauta in fruntea statului, adaugand ca ar colabora greu cu astfel de ministri. „Eu cred ca voi fi informat si oficial…

- Șeful Direcției locativ-comunale, Petru Gontea, urmeaza sa-și depuna demisia. Cel puțin asta se poate deduce din afirmațiile primarului general interimar, Silvia Radu, rostite in cadrul ședinței de astazi a serviciilor Primariei capitalei, noteza NOI.md. Potrivit primariței, Direcția locativ-comunala…

- Fosta prezentatoare de televiziune Crina Abrudan se afla la Dubai, acolo unde a fost cuprinsa de febra reducerilor și a dat iama-n magazine de lux. Crina Abrudan, care este casatorita cu fotbalistul Gabi Popescu , se afla in Dubai zilele acestea. Fosta știrista a fost luata de val din cauza reducerilor…

- Procurorii DNA îl acuza pe Ionel Arsene ca a intervenit în 2013 pe lânga o persoana din conducerea Agenției Naționale de Integritate pentru ca președintele de la acea vreme a Consiliului Județean Neamț, Culița Tarâța, sa fie

- Mihai Fifor l-a eliberat din functie pe seful corpului de control al fostului premier Mihai Tudose. Bogdan-Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor, publicata joi in Monitorul…

- Presedintele Klaus Iohannis a acceptat-o pe Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, aceasta urmand sa fie al treilea premier al PSD in ultimul an. PNL si USR nu au venit cu variante de premier, in timp ce liderul PMP, Traian Basescu, a avut doua: Siegfried Muresan si Eugen Tomac.

- Adrian Cristea (34 de ani) nu inceteaza sa ne uimeasca! Candva vedeta pe terenul de fotbal, dar si un veritabil „Don Juan” pe strazile din Bucuresti, „Printul” a reusit sa ne surprinda din nou. Fara iubita si rupt total de sportul in care s-a consacrat, fostul star de la Dinamo si de la FCSB a ajuns…

- "Astazi, am fost de acord ca impartasim aceleasi valori si obiective strategice, avem evaluari similare in materie de securitate intr-un mediu atat de volatil, precum si interese economice comune. In acest context, am decis impreuna cu domnul prim-ministru Abe sa lansam demersurile necesare pentru…

- Gabi Popescu a fost audiat intr-un dosar care nu are legatura cu fotbalul, ci priveste o societate comerciala la care fostul fotbalist a fost actionar. Popescu a stat patru ore in fata procurorilor, la fel cum s-a intamplat si anul trecut, pentru a lamuri situatia unei plangeri facuta de unul dintre…

- "In aceasta seara, președintele Klaus Iohannis a caștigat un nou mandat. Nu este de mirare ca PSD-ul joaca atat de prost, pentru ca luptele securiștilor din interiorul PSD-ului sunt atat de mari, incat nici ei pe ei nu se mai recunosc. Șeful partidului a clacat in seara asta, din punctul meu de vedere,…

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat, luni, la Curtea Constitutionala, modificarea prevederilor din Ordonanta privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), afirmand ca nu respecta principiul bicameralismului, dar si ca prevede numeroase incalcari…

- In declarația susținuta la Cernauți, șeful diplomației romane a punctat principalele elemente abordate in cadrul intrevederii cu partea ucraineana, o semnificație aparte fiind acordata problemelor minoritații romane din Ucraina, cu accent pe tema Legii ucrainene a educației. Ministrul Teodor…

- Carmen Dan, ministrul de Interne, a cerut demisii in masa, ale sefilor din Politia Romana, dupa mediatizatul caz al pedofilului politist. Seful direct al lui Eugen Stan a fost suspendat din functie, dar Carmen Dan vrea mai mult.A

- In conditiile in care valoarea totala a tranzactiilor pe Bursa de Valori Bucuresti a crescut semnificativ, iar randamentele pentru investitori sunt de doua cifre, seful BVB sustine ca economia Romaniei a duduit, anul trecut, daca folosesti bursa drept indicator.