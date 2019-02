Stiri pe aceeasi tema

- Toate femeile sunt innebunite dupa Mirel Radoi, dar el are ochi doar pentru Viviana, sotia sa, iar acest lucru e de inteles. Femeia i-a daruit trei copii minunati si arata absolut demential. Recent, aceasta si-a etalat formele intr-o benzinarie din Capitala.

- Pentru Oana Sirbu, timpul a stat in loc, fara indoiala! Chiar daca a ajuns la 50 de ani, cea care, in filmul „Liceenii”, i-a furat inima lui Stefan Benica arata demential. Recent, aceasta a facut senzatie intr-un mall.

- Febra Sarbatorilor de iarna nu le ocoleste pe vedetele autohtone! De exemplu, in aceasta perioada a anului, Dan Bittman (56 de ani) este un om cu mana larga. Recent, in doar cateva minute, celebrul cantaret a facut „curatenie” in cont.

- Iarna si-a intrat serios in drepturi, iar Lucian Mandruta duce dorul verii. Recent, de fata cu cele mai dragi fiinte din viata sa, vedeta a facut un gest neasteptat, demn de un adevarat tribut adus anotimpului cald.

- Bogat, celebru si indragit de o tara intreaga, Marcel Pavel (59 de ani) duce o viata de invidiat! Recent, artistul a fost protagonistul unor momente memorabile, pe care, fara indoiala, toti barbatii doresc sa le traiasca.

- MEritatE cu Iulian Gogan, un bErbat mai tanEr cu 12 ani decat ea, Romanita Iovan (54 de ani) este ce care dicteazE in casE! Recent, celebra creatoare de modE xi-a lEsat sotul acasE xi s-a dus la hotel. ~Escapada s-a lEsat cu cadouri.

- Cand vine vorba despre elegantE, Adrian Cristea este, fErE indoialE, premiant, fiind unul dintre cei mai apreciati bErbati din Romania la acest capitol. }n schimb, la bunele maniere, ~Printul rEmane corigent. Recent, fostul fotbalist a fEcut un gest pe care nicio femeie nu i l-ar tolera.

- In Capitala, șoferul unui troleibuz dotat cu rampa i-a inchis in nas ușile unui barbat aflat in carucior cu rotile. Șoferul aflat la volanul unui troleibuz din Capitala, i-a inchis ușile chiar in fața unui barbat aflat in scaun cu rotile, chiar daca acesta era echipat cu o rampa.