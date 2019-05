Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut aproape doua saptamani de cand Razvan Ciobanu s-a stins din viața prematur, la doar 43 de ani. Regretatul creator de moda a lasat in urma lui numai durere in sufletele oamenilor dragi care nu pot accepta ca designerul nu mai este printre noi.

- Sute de oameni l-au condus pe ultimul drum pe Razvan Ciobanu, joi, 2 mai. Rude, prieteni apropiați ai designerului, vedete sau pur și simplu admiratori ai creațiilor vestimentare ale acestuia s-au adunat la cimitirul Progresul din Capitala, pentru a-și lua ramas bun de la cel care și-a pierdut viața…

- Sorin Oprea, cel mai bun prieten al lui Razvan Ciobanu si fost partener de afaceri al acestuia, a fost acuzat ca ar fi luat de apartamentul regretatului designer hard disk-uri si laptopul acestuia. In direct la Antena Stars, Sorin Oprea a lamurit intreaga situatie.

- Razvan Ciobanu va fi condus pe ultimul drum astazi, creștinește, cu slujba in Biserica, și iși va dormi somnul de veci alaturi de bunicul sau, in cavoul familiei. Parinții designerului au refuzat sa mai faca orice declarație și iși plang neincetat copilul. Sicriul in care se afla Ciobanu va fi dus la…

- Sunt momente grele pentru familia lui Razvan Ciobanu, dar și pentru toți cei care l-au cunoscut și l-au apreciat. La capela din Cimitirul Progresul, parinții, dar și bunica regretatului deisgner abia iși mai pot ține lacrimile in frau.

- Se spune ca nimic nu se compara cu durerea pe care o simte un parinte ce isi pierde copilul! Parintii lui Razvan Ciobanu sunt devastati de moartea designerului si fac tot ce pot pentru ca ultimul lui drum sa fie cat se poate de linistit.

- Moartea lui Razvan Ciobanu a venit ca un traznet pentru toti apropiatii sai! Si fostul sau iubit cu care a trait o poveste extrem de controversata este afectat de cele intamplate. Sub privirile Paparazilor Spynews.ro, Marius a avut o reactie sfasietoare.

- Timpul le vindeca pe toate, spune o vorba din batrani! Aceasta poate este și zicala dupa care iși ghideaza viața și Razvan Ciobanu. Celebrul designer a fost surprins de paparazii Spynews.ro in timp ce a avut parte de o intalnire neașteptata cu fostul lui iubit.