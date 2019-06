Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la „Agenția VIP”, Alexandra de la „Insula Iubirii” a venit insoțita de iubitul ei, Madalin, cel care de curand a și cerut-o de soție. Extrem de fericit in compania iubitei sale, Madalin nu a fost deloc rușinos și a povestit numeroase lucruri emoționante despre acest frumos eveniment.

- Alexandra, fosta iubita a lui Aurel, alaturi de care a venit in Thailanda sezonul trecut, și-a gasit fericirea in brațele lui Matalin, tanarul care recent a cerut-o in casatorie. Cea care s-a intors in Thailanda ca și ispita in acest sezon, pentru a-i da planurile peste cap lui Aurel, le-a aratat prietenilor…

- Fix cand toata lumea se gandea ca saracul Victor Slav a petrecut de ziua lui singurel, fara o iubita pe care sa o sarute suav la miez de noapte, iata ca vine bomba! Victor Slav nu este, pare-se, atat de singur pe cat se credea. Prezentatorul are o femeie in viața lui, pe care o rasfața deja departe…

- Barbatul din viata ispitei de la "Insula Iubirii" este nimeni altul decat Ciprian Pian, unul dintre fiii legendei lumii interlope, Nicolae Duduianu. Se cunosc de 5 ani si de ceva timp se si iubesc!

- Alexandra, fosta concurenta la "Insula Iubirii", si-a facut curaj si a publicat o imagine cu ea de pe patul de spital, din urma cu ceva timp, atunci cand si-a operat nasul si sanii. Nu a fost deloc usor.

- Mirela Banias a avut o reactie dura dupa ce gurile rele au spus ca sotul ei, Florin Tecar, ar fi inselat-o. Fosta concurenta de la "Insula Iubirii" vrea sa ajunga chiar in fata legii, in urma acuzatiilor grave care i s-au adus barbatului care i-a devenit sot chiar in urma cu cateva zile.

- Printre gravele acuzatii de la "Agentia VIP", Nicoleta Dragne a scapat un detaliu picant referitor la viata Mirelei Banias. Ca face nunta stiam toti, dar data exacta n-o stia nimeni. Ei bine, ispita de la "Insula Iubirii" a dezvaluit totul, in direct.