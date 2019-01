Ani la rand, Mihai Gainusa (48 de ani) le-a taxat aspru pe vedetele ingamfate, insa, in cele din urma, fostul „carcotas” a ajuns sa se tina de arogante. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe „Misu” in timp ce se dadea in spectacol pe strazile din Capitala.