Stiri pe aceeasi tema

- Veste mare in lumea mondena din Romania! Dupa o perioada in care a preferat statutul de lup singuratic, dornic sa faca „victime” noi, Lucian Becali si-a bagat mintile-n cap. Nepotul favorit al lui Gigi Becali s-a impacat cu fosta iubita!

- Mircea Radu formeaza o familie cu Raluca. Acesta este medic de profesie și se afișeaza extrem de rar in public. Prezentatorul de televiziune Mircea Radu, care are un nou proiect la postul de televiziune Antena 1 , este casatorit de foarte mult timp cu Raluca Olaru. Cei doi și-au unit destinele in anul…

- Incredibil, dar adevarat! Cosntantin Budescu si Denis Alibec, starurile pe care Gigi Becali spera sa obtina sume importante de bani, au avut parte de o umilinta de zile mari. Cel care a pus la respect cele doua vedete de la FCSB este un fotbalist cu state vechi in Liga I.

- Mihaela Gheorghita, de profesie nutritionist, a avut o relatie de un an si jumatate cu un cunoscut actor din Romania. Acesta este renumit pentru umorul sau si a ajuns chiar in finala emisiunii "iUmor".

- Cazul din 2014 care a zguduit intreaga tara, in care sapte tineri au violat o fata pe camp, este in atentia oameni chiar si in prezent. Trei dintre cei sapte tineri care au abuzat-o pe Raluca vor fi eliberati conditionat.

- Reportaje aproape identice la postul tv public și un post privat. Canal 2, care aparține lui Vlad Plahotniuc, a preluat imagini video de la postul public Moldova 1 pentru un reportaj despre flash-mobul partidului Șor, in care unii membri au deszapezit trotuarul din fața sediului partidului PAS.

- Mesaj postat pe Facebook de soția artistului Ruslan Lazarin, casa acestuia fiind calcata de hoți vineri seara, intre orele 22.10 – 22.30: ”Poza asta aș fi vrut sa o vad in ziare și pe facebook macar o data! Nu citeste nimeni statisticile Poliției despre furturi și violuri. Cifre care au in spate munca…

- Iata ce spune Adrian Nastase: In ultimile zile, am fost solicitat, de numeroși prieteni, colegi sau jurnaliști, sa-mi expun public opinia despre evenimentele din Partidul Social Democrat, in calitate de președinte fondator al acestuia. Am ezitat sa fac acest lucru. Nu pentru ca s-ar supara…

- La al doilea joc din tot atatea zile, in Sala „Timotei Cipariu”, Volei Alba Blaj a invins Penicilina Iasi, scor 3-0 (25-12, 25-20, 25-11), meci in care formatia din „Mica Roma” a fost considerata oaspete. Cele doua echipe au convenit sa dispute in devans partida contand pentru etapa a 12-a a primei…

- Dezvaluire incredibila facuta de Catinca Roman! Invitata in cadrul emisiunii “Star Chef”, difuzata astazi, de la ora 17:30, la Antena Stars, fiica vitrega a lui Petre Roman a marturisit cum l-a pus la punct pe unul dintre fostii sai iubiti, chiar de fata cu colegii de munca ai acestuia.

- La Spitalul Judetean din Craiova este floare la ureche sa fumezi pe holurile unitatii spitalicesti. Fumatorii lasa urme peste tot, iar conducerea unitatii spitalicesti ridica din umeri: nu reusesc sa ii opreasca.

- Intalnirea a doi cunoscuti pe strada nu presupune doar simplul salut, ci si o mica discutie, de obicei. Aurelia Marinescu trece in revista toate situatiile in care am putea fi pusi, in cartea "Codul bunelor maniere astazi".

- Fotbalistul care a reușit sa ii aduca campionatul lui Gica Hagi, iar apoi a fost exclus din lotul Viitorului pare sa fie genul de tanar car eiși idolatrizeaza mama și face tot ce ii sta in putința pentru a o rasfața.

- Laura Dinca pare sa fie genul de persoana care, din cand in cand, se vafe vinovata de cate o mica placere nevinovata. iar apoi, așa cum e de așteptat, platește. Și o face la modul cel mai serios, chiar daca nu e vorba de ceva... grav.

- Bogdan Grecu are deja o noua partenera, despre care a marturisit public ca este "fata din vis". Iubita lui se numeste Ioana Toma si, in timp ce i-a facut o declaratie de dragoste, a dezvaluit ca relatia lor este mult mai veche. Fostul sot al prezentatoarei TV a fost etichetat ieri intr-o poza de partenera…

- Iuliana Marciuc, una dintre cele mai cunoscute vedete TV de la noi, a decis, dupa Revelion, sa iși rasfețe puțin copilul. Așa ca, fara sa stea prea mult pe ganduri, a dat o fuga la unul dintre mall-urile Capitalei, loc unde l-a lasat sa se joace pe saturate, iar apoi a mers la masa.

- Smiley si Gina Pistol se iubesc de cateva luni bune, insa nu au recunoscut nimic si nici nu s-au afisat impreuna pana de curand. Indragitul cantaret Smiley si iubita lui, Gina Pistol, au plecat intr-o vacanta de vis! Asta dupa ce artistul, urmarit din public de iubita, a concertat de Revelion la Sibiu.…

- Președintele Comisiei pentru legile justiției, Florin Iordache, raspunde, dupa ce șapte ambasade extrem de importante și-au exprimat ingrijorarea cu privire la legile justiției și acuza ca nu au primit proiectele legilor justiției, așa cum li se promisese. Iordache susține ca ”nu am treaba cu ambasadele”…

- Presedintele Comisiei pentru legile Justitiei, deputatul Florin Iordache, a declarat vineri ca nu a tradus legile Justitiei pentru ambasade, ci pentru tot spatiul public, precizand ca el a transmis documentele MAE, ministerul condus de Teodor Melescanu urmand sa decida cui trimite aceste documente.

- Ajax Amsterdam s-a impus astazi intr-un meci din campionatul Olandei, 3-1 pe teren propriu cu Willem. Lancierii au fost conduși cu 0-1, dar au revenit și s-au impus detașat, scor 3-1. Faza meciului a fost reușita insa de David Neres, jucatorul lui Ajax, care a reușit doua driblinguri incredibile prin…

- Cu rabdarea caracteristica, parintii trebuie sa le spuna inca o data copiilor ce au de facut in ceea ce priveste bunele maniere atunci cand mergeti in vizita, cand aveti musafiri sau cand primesc cadouri. Cum invatam copiii despre bunele maniere la primirea cadourilorInca de pe…

- • REACȚIA fiului unei afaceriste din Targu-Jiu Un tanar de 22 de ani, din Targu-Jiu, a fost gasit spanzurat, ieri dimineața, intr-o magazie din locuința sa, de pe strada Tismana. Descoperirea a fost facuta de tatal acestuia. Primele verificari efectuate de polițiști arata ca Silviu Croitoru…

- Sa fie politicos si sa respecte Printre primele reguli pe care copiii ar trebui sa le insuseasca de la parinti este sa respecte si sa salute. Desi pare de la sine inteles, cuvinte ca "buna ziua", "la revedere", "te rog" si "multumesc" sunt foarte importante si adesea uitate de cei mici. De asemenea,…

- Cand esti racit si te simti rau, ultimul lucru la care te mai poti gandi e cum sa te controlezi, cum e frumos sa te porti cu cei din jur. Totusi, daca te afli in public, printre colegi, la serviciu, e bine sa fii putin atent. Si in raceala exista un cod al bunelor maniere care iti spune cum…

- Un barbat in varsta de 42 de ani a batjocorit, batut și umilit un polițist in public. La nici un minut de cand cearta a pornit intre cei doi, barbatul care a atentat la viața polițistului a fost impușcat mortal.

- In era informației și a rețelelor de socializare, cu greu mai pot fi pastrate secretele. O tanara care, in timp ce mergea cu trenul, a auzit discuția unor pasageri, in care un barbat povestea ca și-a inșelat iubita, a decis sa impartașeasca informația cu internauții.

- Luptatorul de taekwondo Aaron Cook a ciștigat pentru al doilea an consecutiv premiul ”Lovitura anului”. De aceasta data el s-a remarcat la Grand Prix-ul de la Moscova in finala cu rusul Anton Kotkov. Iubita lui Aaron Cook, Bianca Walkden a fost aleasa cea mai buna luptatoare a anului.

- "Am vorbit aseara cu Sumudica. I-am zis: tu esti nebun, vrei sa te impuste aia? Tu nu-i cunosti pe turci. Ba, sunt orgoliosi. Ala vine si te impusca direct, pe starda. S-a speriat. Nu mai spune, domne, ca ma sperii! E adevarat ca ai talent de actor si esti baiat inteligent, dar cei mai invidiosi…

- Cel mai mic dintre criminali s-a indragostit nebunește de o femeie, in varsta de 28 de ani, care „i-a dat papucii” dupa ce a cheltuit cu ea banii luați de adolescent de la parinți. In dorința lui de a se intoarce la iubita, adolescentul a apelat la prietenul sau, mai mare cu doi ani, care s-a oferit…

- Liviu Varciu si iubita sa, Anda Calin, si-au luat putin timp liber si au iesit la o mica distractie, la un eveniment.Liviu Varciu si iubita sa, Anda Calin, si-au luat putin timp liber si au iesit la o mica distractie, la un eveniment.

- Plasare de produs, “instantanee” foto aranjate, vedetele au incercat tot pentru un plus de publicitate. Insa chiar și cei mai faimoși dintre ei au nevoie de reclama? De ce oare? Ryan Reynolds Au existat ani in șir in care actorul juca in filme, dar nimeni nu-și amintea de el. Și atunci ce avea de facut,…

- Ilie Nastase a declarat, vineri, ca fiica sa a plans astazi, de Ziua Naționala a Romaniei, dupa ce nu au fost lasați sa stea la tribuna oficiala de la Arcul de Triumf. Deși recunoaște ca nu a avut invitație, fostul jucator de tenis spune in fiecare an mergea la tribuna oficiala, cu ocazia paradei militare…

- Un cuplu care tocmai aterizase in aeroportul din Caraibe și urma sa se cazeze. In fața aeroportului, barbatul a dorit sa iși faca o fotgrafie, insa partenera sa nu l-a lasat și i-a smuls din mana telefonul. De acolo, acesta a devenit foarte violent.

- Ann-Kathrin Brommel, iubita lui Mario Gotze, a petrecut recent o saptamana la Londra și s-a declarat "cucerita" de capitala Angliei: "E orașul meu preferat". Ea a profitat ca sa viziteze toate obiectivele importante, iar o seara și-a petrecut-o alaturi de mijlocașul Borussiei Dortmund, 24 de ani. ...

- Daniel Ionascu este cunoscut in intreaga tara, insa putina lume stie cine este iubita acestuia. Daniel Ionascu si iubita lui au fost foarte zambitori la mall, semn ca relatia lor merge foarte bine si ca se bucura din plin de timpul pe care il petrec impreuna. Potrivit surselor noastre, Daniel Ionascu…

- Doua luni, atata timp s-a scurs din 17 septembrie, duminica in care o furtuna puternica a lovit Timisoara. Vantul care a suflat chiar și cu peste 150 de km/h a daramat poarta de la intrare in oras de pe Calea Lugojului, care s-a prabusit peste masina tanarului Vlad Baici, in varsta de 24 de ani. […]…

- Lui Giovanni Simeone nu-i mai merge la fel de bine de cand s-a mutat la Fiorentina. "Cholito" a dat doar 4 goluri și 3 pase decisive in actualul sezon și a ramas și fara iubita. Elisabetta Galimi l-a uitat deja pe atacantul argentinian, pe care l-a acuzat de infidelitate. Bruneta, fosta prezentatoare…

- Alexandra Becali este, cu siguranța, una dintre cele mai vanate puștoaice din lumea buna a Capitalei. Frumoasa, cu un tata putred de bogat, deșteapta și ”cu vorbele la ea”, fiica mijlocie a latifundiarului pare insa insensibila la farmecele barbaților.

- Pentru doi indragostiți, Autostrada A1 a fost, in urma cu cateva zile, punctul din care au pornit impreuna pe același drum. Radu Bogdan, un tanar din Alba Iulia, și-a facut un plan impreuna cu prietenii și familia sa o ceara de soție pe fata visurilor lui intr-un mod cu totul aparte și i-a ieșit de…

- Actorul scoțian Ewan McGregor ("Trainspotting", "Star Wars") și noua sa iubita, Mary Elizabeth Winstead, s-au afișat in public pentru prima data sambata, la Hollywood, ținandu-se de mana ... dupa ce actorul s-a desparțit de soția sa, de care il leaga o casatorie de 22 de ani,…

- Desi a pierdut locul de titular, Ionut Larie are cu ce se lauda. Este intr-o relatie serioasa cu o bruneta superba din Targu Jiu. Jucatorul venit la FCSB in vara aceasta a pierdut statutul de titular dupa venirea lui Bogdan Planici. Dar asta nu il impiedica sa fie fericit. Se pare ca in viața personala…

- Serban Huidu i-a transmis un mesaj incredibil fostului coleg, umilindu-l in ultimul hal, chiar de ziua lui. Huidu a tinut sa ii spuna tot ce are pe suflet lui Mihai Gainusa, intr-un stil aparte.

- Speak are o noua relatie de cateva luni si pare mai multumit si mai fericit ca niciodata. Iubita lui Stefani, alias ”Libelula” , mai tanara decat el cu 11 ani, pare sa fie partenera ideala, iar cei doi au lansat și o piesa impreuna , intitulata „Timpul”.

- Numele ei a fost auzit pentru prima data atunci cand Marea Britanie era in plina anarhie. In anii `80, țara, și implicit monarhia britanica, era profund zdruncinata de revoltele violente din strada. La acea vreme, Familia Regala era profund disprețuita, toți intrebandu-se de ce ar mai trebui intreținuți…

- Numele ei a fost auzit pentru prima data atunci cand Marea Britanie era in plina anarhie. In anii `80, țara, și implicit monarhia britanica, era profund zdruncinata de revoltele violente din strada. La acea vreme, Familia Regala era profund disprețuita, toți intrebandu-se de ce ar mai trebui intreținuți…

- A anuntat in mediul virtual ca este insarcinata, iar vestea a luat cu asalt pe toata lumea. Nicoleta, ispita de la "Insula Iubirii", urmeaza sa aduca pe lume un bebelus. La scurt timp dupa acest anunt, Catalin Mester a fost etichetat intr-o postare de-ale iubitei lui.

- Cunoscutul actor american Brad Pitt este din nou indragostit. Iar tanara actrița britanica Ella Purnell, in varsta de 21 de ani, ar fi noua sa iubita, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia.Este ceea ce susține publicația In touch, care asigura ca Brad Pitt, 53 de ani, are o relație…