- Adrian Alexandrov se afla in Costa Rica, acolo unde trece prin momente delicate din cauza situatiei iubitei sale, Elena Udrea. Probabil, cu dor de tara, Adrian Alexandrov a impartasit cu prietenii sai o fotografie din timpul verii, de cand se plimba cu cainele sau, Oscar, prin padure.

- Elena Udrea a nascut in Costa Rica o fetița careia i-a pus numele Eva Maria. Romania TV a prezentat in cadrul emisiunii ”Ediție Speciala”, moderata de Victor Ciutacu, primele imagini cu micuța.Citește și: Șeful Interpol Costa Rica DEZVAUIE de ce au fost ARESTATE Elena Udrea și Alina Bica…

- Daca pana nu demult logodnicul Elenei Udrea a stat departe de ochii lumii, acum, dupa ce fostul ministru al Turismului a fost arestat, el este o prezența frecventa in spațiul public. Inainte sa nasca și chiar și dupa ce a aparut Eva Maria, au existat zvonuri ca Elena Udrea nu a fost niciodata insarcinata…

- Partenerul de viata al Elenei Udrea, Adrian Alexandrov a acordat un interviu in exclusivitate pentru Antena 3 in care a povestit cum a decurs operatiunea de retinere a fostului ministru si despre fetita lor de numai doua saptamani. Acesta a precizat ca in ziua in care a fost retinuta Elena Udrea erau…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a spus ca arestarea ei si a Alinei Bica le-a expus, iar acum se teme pentru fetita, deoarece presa a relatat ca cele doua sunt bogate si in Costa Rica se vorbeste des despre sechestrari. Alexandrov a mai spus ca Bica a fost in audienta la Interpol.

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a publicat pe pagina sa de Facebook prima imagine in care Eva Maria poate fi vazuta foarte clar. In fotografie apare Elena Udrea, imbracata cu o rochie scurta tip maieu cu un decolteu adanc, in pat, alaturi de Alexandrov imbracat lejer intr-un maieu alb care…

- Inchisoarea El Buen Pastor se afla la 20 de kilometri de capitala San Jose acolo unde a fost retinuta Elena Udrea, informeaza Romania TV. Majoritatea femeilor care sunt inchise aici au fost condamnate pentru trafic de droguri. Citeste si Cum a fost arestata Elena Udrea in Costa Rica. Iubitul…

- Pentru cei care spun ca dragostea la distanța nu are nici macar o șansa, Adrian Alexandrov, logodnicul Elenei Udrea demonstreaza ca nu intotdeauna este așa. Proaspat intors din Costa Rica, acesta s-a intors pe plaiurile mioritice.