- Mii de pelerini au asteptat aseara, intr-o ploaie torentiala, sa intre si sa se inchine in altarul catedralei. Pentru femei este un moment unic, pentru ca doar acum au posibilitatea sa intre in altar. Catedrala va fi deschisa in fiecare zi pana pe 29 noiembrie, iar credinciosii o pot vizita…

- De cand s-au combinat, Alexandra Becali xi Mihnea Grigoriu sunt nedespErtiti! Ba mai mult, fiica lui Gigi Becali xi beizadeaua milionarului Dan Constantin Grigoriu nu mai tin cont de nimeni xi de nimic, atunci cand hormonii nu le dau pace.

- Daca, pe vremuri, le platea bani grei vrajitoarelor ca sa cumpere un demon, Oana Zavoranu a renunțat, intre timp, sa mai viseze la cai verzi pe pereți. Acum și-a transformat soțul intr-un „demon”, chiar de ziua lui. Ea s-a deghizat in Cat Woman și, cu „demonul” din dotare, a plecat la plimbare. Plimbare…

- O femeie din Argentina a pațit-o grav din cauza aplicației Whatsapp. A devenit imediat victima partenerului de viața. O argentinianca din Santiago del Estero a cazut victima furiei soțului ei. Acesta a facut o criza de nervi dupa ce a vazut ca partenera lui de viața era online pe Whatsapp, deși era…

- Surprizele se țin lanț in noua stagiune, la Teatrul Tony Bulandra. Pentru prima data in istoria teatrului targoviștean, sarbatorim impreuna Post-ul Halloween la Teatrul Tony Bulandra – bilete gratuite și surprize la miezul nopții apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Adrian Ropotan este, fara indoiala, unul dintre cei mai fericiti barbati din Romania! Raluca Ogica, sotia fostului star de la Dinamo, urmeaza sa aduca pe lume un baietel. Pana atunci, tanara se confrunta cu poftele specifice femeilor insarcinate, iar „Ropo” trebuie sa ii faca pe plac.

- Cornelia Nagy a fost numita in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului National pentru Achizitii Centralizate, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila.Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Pana in prezent, Cornelia Nagy a fost secretar…

- Caz incredibil in Popești Leordeni, acolo unde o femeie, mama unui copil de doi ani și patru luni, a fost amendata de polițiști dupa ce o vecina a reclamat ca acesta plangea in miezul nopții.