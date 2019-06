Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu si Alex Bodi s-au intors recent dintr-o vacanța de vis din Singapore. Cei doi și-au dorit sa ne impartașeasca și noua cele mai frumoase momente pe care le-au petrecut acolo, așa ca au acordat primul interviu de la intoarcerea din vacanta, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Bianca Dragusanu si Alex Bodi nu inceteaza sa ne uimeasca! Dupa ce s-au certat si s-au impacat de nenumarate ori, cei doi amorezi au mai bifat un episod de tinut minte. Celebrul barbat a cedeat in fata „ispitei”, chiar sub privirile superbei blondine si ale paparazzilor Spynews.ro.

- Avem primul interviu cu Bianca Dragusanu si Alex Bodi dupa ce s-au impacat. Cand sentimentele sunt puternice, nimeni si nimic nu poate sta in calea dragostei. Mai mult, Bianca Dragusanu i-a facut iubitului ei un cadou de 200 de mii de euro!

- Bianca Dragusanu si Alex Bodi au fost protagonistii unor scene incredibile luni seara, in urma carora au intervenit si oamenii legii! Fostul iubit al Biancai Dragusanu a explicat, contactat de reporterii Spynews.ro, ce s-a intamplat, de fapt.

- Bianca Dragusanu are probleme la picioare. Bianca Dragusanu, primele declaratii despre al doilea copil. Cine va fi TATAL "In urma RMN-ului pe care l-am facut mi-a spus ca trebuie sa fac recuperare ca sa nu ajung la operatie. Eu am 7 sau 8 operatii la tibii. Acum am la stangul. Daca…

- Abia ce s-au intors dintr-o vacanța de lux, ca urmeaza inca una! Bianca Dragușanu și Alex Bodi au ajuns din nou pe meleaguri straine, insa destinația lor este una pe care o cunosc foarte bine!

- De cand s-au impacat Alex Bodi și Bianca Dragușanu sunt mai indragostiți și mai uniți decat oricand. Vedeta este o femeie puternica și transparenta in privința deciziilor pe care le-a luat in viața.