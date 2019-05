Stiri pe aceeasi tema

- Diego Fabbrini, 28 de ani, și-a anunțat aseara plecarea de la FC Botoșani, iar azi mijlocașul a semnat cu ȚSKA Sofia, vicecampioana Bulgariei. Deja a fost prezentat la echipa de la Sud de Dunare. Fabbrini, mijlocașul italian care a impresionat in acest sezon la FC Botoșani, a fost dorit insistent de…

- Diego Fabbrini (28 de ani) nu va mai ajunge la Dinamo. Mijlocasul a primit o oferta mai buna din punct de vedere financiar si va merge in Bulgaria, la CSKA Sofia. Italianul si-a dat deja acordul pentru transfer, iar in perioada urmatoare va semna contractul, potrivit mediafax.Din precizarile…

- Keșeru, Moți, Dragoș Grigore și Adi Popa au devenit campioni la sudul Dunarii cu Ludogoreț. Trupa din Razgrad a cucerit al optulea titlu la rand, urcand pe locul 3 in topul Bulgariei. Ludogoreț continua hegemonia in Bulgaria. Echipa lui Keșeru, Moți, Dragoș Grigore și Adi Popa a cucerit al optulea titlu…

- Adi Popa (30 de ani) va fi cumparat definitiv de Ludogoreț de la Reading. Internaționalul cu 22 de selecții in prima reprezentativa a Romaniei a fost imprumutat in iarna de la Reading la campioana Bulgariei. Popa, al carui contract cu formația din liga secunda engleza expira in vara lui 2020, va fi…

- Cu toții știm care e treaba cu deja faimoasele profte de graviduța. Cand ți-e lumea mai draga, te „lovește” imensa nevoie de a devora ceva! Un strugure, un polonic de ciorba, o aipioara de pui, poate o prajitura. Cert este ca nu exista forța a naturii care sa intoarca o graviduța din drumul spre acea…

- Alex Chipciu si sotia lui, Andreea au petrecut clipe de poveste alaturi de nasii lor, Raul Rusescu si Roxana! Fac ei magie in teren, dar cand vine vorba de femeile cu care isi impart viata, starurile fotbalului romanesc fac orice ca sa le vada cu zambetul pe buze.

- Ludogoret a invins, duminica, scor 2-0, pe terenul lui Levski Sofia, in runda a treia a play-off-ului din prima liga bulgara. Cosmin Moti, Dragos Grigore, Adrian Popa si Claudiu Keseru au fost titulari pentru campioana Bulgariei.Keseru (32 de ani) a deschis scorul pentru Ludogoret in minutul…

- Atacantul Sergiu Buș (26 de ani), de la Levski Sofia, a marcat un gol in meciul din deplasare cu Vereya, caștigat de echipa lui cu 4-3. Bus, integralist, a marcat in minutul 33 al partidei. Celelalte goluri au fost inscrise de Mariani (27, penalty), Kostov (38) si Bojinov (70, penalty) Pentru Vereya…