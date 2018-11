Marius Copil (28 de ani) are de ce sa fie mandru! Ajuns in atentia presei internationale, dupa ce a obtinut victorii impresionante in fata a doi jucatori din top 10 ATP, Marin Cilic si Alexander Zverev, si dupa ce l-a chinuit pe legendarul Roger Federer in finala turneului de la Basel, tenismenul roman o duce perfect si pe plan sentimental. Aradenaul are o iubita de toata frumusetea. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!