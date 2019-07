Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-a desparțit, chiar de Dragobete, de Andreea Vilau, soarele a ieșit din nou pe strada lui Cezar Ouatu, care s-a impacat recent cu iubita lui, iar acum iși face planuri de viitor. Artistul spera sa devina tata, de tripleți daca s-ar putea…

- Urmeaza o nunta mare in showbiz-ul romanesc! Cezar Ouatu si Andreea Vilau s-au logodit in secret, dar Antena Stars a aflat totul! In exclusivitate, cei doi indragostiti au vorbit despre ce se intampla in viata lor.

- Oana Roman si Vica Blochina au ajuns la biserica unde are loc slujba de inmormantare a lui Razvan Ciobanu. Vizibil indurerate, cele doua nu au vorbit cu nimeni si s-au dus direct in biserica, acolo unde se afla trupul neinsufletit al regretatului designer.

- Cu toții știm care e treaba cu deja faimoasele profte de graviduța. Cand ți-e lumea mai draga, te „lovește” imensa nevoie de a devora ceva! Un strugure, un polonic de ciorba, o aipioara de pui, poate o prajitura. Cert este ca nu exista forța a naturii care sa intoarca o graviduța din drumul spre acea…

- Cezar Ouatu anunțase ca s-a desparțit de Andreea Vilau, iubita sa, chiar in ziua de Dragobete , insa cei doi s-au impacat și sunt in culmea fericirii, ba chiar se pregatesc pentru urmatorul pas al relației. Cezar Ouatu, in varsta de 39 de ani, a punctat pana acum trei relații de lunga durata cu persoane…

- Dupa ce s-a tot vehiculat ca s-a impacat cu fosta iubita, Cezar Ouatu a dat cartile pe fata si a confirmat zvonurile. Artistul si celebrul make-up artist, Andreea Vilau, si-au mai dat o sansa si sunt mai fericiti ca oricand.