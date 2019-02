Marius Budăi: Anul acesta va fi primul an când sistemul public de pensii va fi pe excedent

"Am o veste foarte bună. Acest an (...) va fi primul an când sistemul public de pensii nu va mai avea deficit ci vom fi chiar pe excedent. Îmi aduc aminte de acele veşnice critici ale colegilor noştri din Opoziţie, când… [citeste mai departe]