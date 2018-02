Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, Alex Velea l-a dat in judecata pe impresarul Lucian Mitrea, nasul sau la cununia cu mulatra Ana. Solistul avea de primit o suma de bani de la un concert sustinut de Revelion, iar pentru ca nu s-a ințeles cu Mitrea l-a dat in judecata. Deși decizia instanței i-a fost favorabila lui Velea,…

- Punem alaturi o portie de piure ori o mana de cartofi prajiti si o salata de varza sau castraveti murati si gata, avem un meniu la mare cautare. Ne lipseste insa scoala. Trebuia sa stim, pana la aceasta varsta, ca nu este tocmai in regula ceea ce parintii si bunicii ne puneau pe farfurie. Carbohidratii,…

- Fotbalistul care a reușit sa inscrie un gol de senzație in poarta italienilor de la Lazio Roma și a devenit eroul lui Gigi Becali și al fanilor FCSB pare sa știe cum trebuie, cu adevarat, sa sarbatoreasca un fotbalist un asemenea succes.

- Oana Roman și Marius Elisei au ajuns, din nou, la spital. Motivul este, pare-se, legat de problemele pe care le tot are micuța lor fiica, Isabela, familia lor ajungand, la ceas de seara, la o clinica privata, mai agitați ca oricand.

- Iesenii continua sa creada in visul numit play-off dupa victoria cu FC Botosani. CSM Poli este singura echipa cu punctaj maxim in 2018, iar dupa succesul obtinut luni seara a strans ecartul fata de locul 5 la doar doua puncte. Elevii lui Flavius Stoican sunt acum la mana lor, nu depind de jocul…

- Andreea Mantea a trecut, zilele trecute, prin momente cat se poatre de delicate. Și, cu siguranța, orice mama o ințelege, cua tat mai mult cu cat vedeta TV a ajuns la spital alaturi de fiul ei.

- Cunoscut ca un dur pe vremea cand juca fotbal, Ioan Andone (57 de ani) s-a transformat intr-un adevarat „mielusel”. Somer in ultimul an, antrenorul nu misca in front in fata iubitei fiului sau. „Falcosul” ii face toate poftele celei care a reusit sa-i intre la inima lui Mihnea.

- Crina Abrudan arata incredibil de bine, desi in ianuarie a implinit 40 de ani. Vedeta se afla de aproape trei saptamani in Dubai, care a devenit destinatia ei preferata de vacanta. Crina Abrudan a imbracat rochia de mireasa. Imagini de la nunta fostei prezentatoare de stiri Fosta prezentatoare…

- Fiind una dintre cele mai bune actrițe din generația tanara, Jennifer Lawrence este urmarita in permanența de catre paparazzi. Așa se face ca aceștia au surprins-o, pe strazile din New Orleans, fumand dintr-o țigara suspecta. Fuma o țigara ”suspecta” Jennifer Lawrence a fost surprinsa de paparazzi in…

- Bolidul de lux care a fost furat saptamana trecuta din fața casei unui om de afaceri din Lugoj, a fost gasit ieri, nu departe de Timișoara. Maserati-ul care costa aproximativ 80.000 de euro a ars ca o torța, in doar cateva minute, la marginea localitatii timisene Pischia, potrivit lugojinfo.ro. Aflat…

- Calin Popescu Tariceanu a amintit ședința de bilanț de la DNA, de acolo de unde au aparut inregistrari in presa cu Laura Kovesi. "Doamna Kovesi, ma uitam la ea cum i s-a inroșit nasul, cum a devenit un fel de Pinocchio. Ne minte in fața. In ședința aceea de bilanț celebra, care a fost redata…

- Raluka, una dintre cele mai apreciate artiste de pe scena muzicala romaneasca, se califica cu succes la titlul de cea mai petrecareata vedeta din showbiz. Recent, focoasa roscata si-a facut de cap intr-un club din Capitala, iar imaginile ce au ajuns in posesia reporterilor Spynews.ro sunt de-a dreptul…

- Cristian Balgradean (29 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cei mai apreciati portari din Liga I. Fost la Dinamo si la CS Universitatea Craiova, actualul goalkeeper al Concordiei Chiajna a luat o decizie radicala. Cu doar cateva zile inainte de reluarea campionatului, acesta a hotarat sa-si schimbe…

- Un barbat, in varsta de 46 de ani, angajat la serviciul de salubritate din Husi, a ajuns la spital, dupa ce un coleg cu care lucra la deszapezire l-a lovit din greseala cu lopata si i-a taiat nasul, scrie hotnews.ro.

- Un barbat in varsta de 46 de ani, angajat la serviciul de salubritate din Husi judetul Vaslui , a ajuns, luni la spital, dupa ce un coleg cu care lucra la deszapezire l a lovit din greseala cu lopata si i a taiat nasul, transmite Agerpres. Din primele informatii cei doi barbati au incercat sa indeparteze…

- Ciprian Marica (32 de ani) este considerat unul dintre potentialii candidati la sefia Federatiei Romane de Fotbal. Fostul mare atacant se bucura de sustinerea lui Mircea Sandu, cel care a condus destinele fotbalului nsotru intre 1990 si 2014. Cu toate acestea, „Nasul” nu se va bucura prea tare, atunci…

- Vestea ca Oana ii vinde hainele lui Viorel Lis, pentru a face rost de bani, a cutremurat lumea mondena din Romania. Blondina a explicat ca vrea sa faca acest demers din cauza problemelor financiare cu care se confrunta celebrul cuplu.

- Incredibil, dar adevarat! Cosntantin Budescu si Denis Alibec, starurile pe care Gigi Becali spera sa obtina sume importante de bani, au avut parte de o umilinta de zile mari. Cel care a pus la respect cele doua vedete de la FCSB este un fotbalist cu state vechi in Liga I.

- Familia unei femei decedate reclama un incident halucinant survenit la morga spitalului din Huedin. Capul celei decedate era înfașurat într-un scutec, iar nasul era rupt. Familia reclama nereguli de la internare și pâna la pronunțarea decesului. Rudele…

- Incident șocant și deosebit de grav la morga Spitalului Huedin. Membrii unei familii din comuna Poieni au trecut prin momente de groaza cand s-au dus la morga sa ridice cadavrul unei rude. Doua fiice și un nepot al femeii decedate au suferit un șoc cand au intrat in morga sa ridice sicriul.…

- Fosta prezentatoare de televiziune Crina Abrudan se afla la Dubai, acolo unde a fost cuprinsa de febra reducerilor și a dat iama-n magazine de lux. Crina Abrudan, care este casatorita cu fotbalistul Gabi Popescu , se afla in Dubai zilele acestea. Fosta știrista a fost luata de val din cauza reducerilor…

- Adrian Cristea (34 de ani) nu inceteaza sa ne uimeasca! Candva vedeta pe terenul de fotbal, dar si un veritabil „Don Juan” pe strazile din Bucuresti, „Printul” a reusit sa ne surprinda din nou. Fara iubita si rupt total de sportul in care s-a consacrat, fostul star de la Dinamo si de la FCSB a ajuns…

- Crina Abrudan a implinit pe 17 ianuarie frumoasa varsta de 40 de ani. Chiar daca este un moment de fericire in viata sa, pentru ca o noua aniversare a prins-o sanatoasa, totodata, este si cea mai trista aniversare de pana acum.

- Gabi Popescu a fost audiat intr-un dosar care nu are legatura cu fotbalul, ci priveste o societate comerciala la care fostul fotbalist a fost actionar. Popescu a stat patru ore in fata procurorilor, la fel cum s-a intamplat si anul trecut, pentru a lamuri situatia unei plangeri facuta de unul dintre…

- Un zbor dinspre Lisabona spre Bucuresti, amanat timp de o ora, din cauza unor pasageri care s-au luat la bataie. Echipajul companiei aeriene a decis sa anuleze procedurile de decolare, pentru ca pasagerul care a provocat tot scandalul sa fie debarcat, potrivit digi24.ro. Reprezentantii Blue Air spun…

- Sarbatoare mare pe 10 ianuarie. Ortodocșii il praznuiesc pe Sfantul Grigorie (Grigore), episcopul Nissei, aparator neintrecut al dreptei credințe. Acest Sfant parinte a fost frate cu Sfantul Vasile cel Mare și a stralucit prin cunoștința filozodiei și prin ravna pentru credința ortodoxa, astfel acesta…

- Romanca in varsta de 54 de ani, spulberata de o furgoneta in Italia. Victima este Violeta Hurmuz, 54 de ani, originara din Macin, județul Tulcea, iar in momentul tragediei, aceasta se dusese la barul de langa casa la San Bonifacio (Verona) pentru a cumpara un loz instant. Luni seara, 8 ianuarie, Violeta …

- Doi barbați au fost gasiți morți intr-o casa din cartierul Bujac, din municipiul Arad. Aceștia au fost descoperiți de catre o femeie, care a sunat imediat la 112. Din primele date, a reieșit ca barbații, de 46 și respectiv 64 de ani, ar fi consumat substanțe necunoscute. Cadavrele au fost transportate…

- ”Nu aș spune ca este ceva excepțional ca in Poliție se strecoara cate un astfel de individ, a spus Marius Pieleanu. In toate domeniile sunt dezaxați, de ce ar fi Poliția ferita de astfel de oameni? Alt aspect merita semnalat. Acest caz, sau mai precis intarzierea in rezolvarea lui, a aratat…

- Fotbalistul care a reușit sa ii aduca campionatul lui Gica Hagi, iar apoi a fost exclus din lotul Viitorului pare sa fie genul de tanar car eiși idolatrizeaza mama și face tot ce ii sta in putința pentru a o rasfața.

- Ciprian Marica este, cu siguranța, unul dintre fotbaliștii care nu duc lipsa banilor, cu atat mai mult cu cat, pe cand era activ ca sportiv, caștiga milioane de euro pe terenul de fotbal. Cu toate acestea, de curand, fostul capitan al naționalei Romaniei a pațit-o...

- Gica Hagi și ambasadorul Pakistanului au fost jefuiți! Doua spargeri in cartierul de lux de la marginea Capitalei au stricat liniștea sarbatorilor ministrului de Interne Carmen Dan. Doua evenimente, așa cum sunt denumite in buletinele oficiale ale Ministerului de Interne, care insa nu apar pe nicaieri.…

- In timp ce oamenii se tin de petreceri in aceasta perioada a anului, unul dintre cei mai cunoscuti chefi de la noi are alte preocupari. Nimeni nu si-a inchipuit care este principala grija a acesuita!

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, socheaza la fiecare aparitie. De aceasta data, celebrul ministru a trecut la un alt nivel. Daea a mers cu soția și cațiva prieteni intr-un restaurant in care vedeta meniului era, bineințeles, oaia. Momentul a fost surprins de catre paparazzi.Citeste si: Tradiții…

- Actorul Ion Abrudan, tatal indragitei vedete de televiziune, s-a stins din viata ieri, in a doua zi de Craciun. Sarbatorile n-au mai fost la fel anul acesta pentru Crina Abrudan, care ieri si-a luat „Adio!” de la tatal sau. Ion Abrudan a suferit luni un infarct, in urma caruia a fost transportat de…

- Victor Dinca, fiul primarului din comuna damboviteana Ludesti, a fost impuscat, in Ajunul Craciunului, la o partida de vanatoare de mistreti. Cel care l-a ucis era chiar nasul sau de cununie.

- Au trecut șase ani de la nașterea copilului fostului președinte al Franței, Nicolas Sarkozy (62) cu modelul Carla Bruni (49), iar inca de la venirea pe lume a fetiței pe nume Giulia Sarkozy, parinții ei celebrii au incercat din greu sa o ținta departe de atenția publica. Pe atunci apareau cateva fotografii…

- Serban Magdalena a ucis cu sange rece o tanara de 25 de ani. Crima a avut loc in statia de metrou Dristor1. Din pacate insa, conform spuselor matusii fetei, familia nu are bani sa o inmormanteze pe fata aruncata pe sinele metroului.

- Fotbalul romanesc se pregateste sa ia primul contact cu arbitrajul video, tehnologia VAR urmand sa fie implementata in Liga 1 inca din acest play-off, dar Gino Iorgulescu a ratat o sansa importanta de a reduce costurile, sustine Mircea Sandu. Fostul presedinte al FRF a dezvaluit ca Liga Profesionista…

- Majoritatea oamenilor nu caștiga intr-o viața 11 milioane de dolari. Aceasta suma nu este imposibil de atins. O confirma copilul de șase ani care obține venituri de 11 milioane de dolari pe an din tutoriale pe YouTube.

- Condamnat la inchisoare pentru ca i-a taiat nasul unui barbat cu sabia Doua clanuri de romi din Craiova s-au batut pe data de 22 august 2016 in plina strada, iar un barbat a ajuns la spital cu nasul taiat. Anchetatorii au stabilit ca Dantes Parnica, zis Vialis, a fost lovit cu masina si taiat cu o…

- Marius Sumudica si Cristian Sapunaru au fost implicati intr-un scandal monstru la finalul partidei cu Alanyaspor, castigata cu scorul de 2-1. Presedintele lui Kayserispor, Erol Bedir a confirmat...

- Marius Sumudica si Cristian Sapunaru au fost implicati intr-un scandal monstru la finalul partidei cu Alanyaspor, castigata cu scorul de 2-1. Presedintele lui Kayserisport, Erol Bedir a confirmat evenimentele: "Antrenorul cu portarii de la Alanyaspor ne-a atacat dupa finalul partidei. Translatorul nostru…

- Renumit pentru faptul ca are o voce de aur, Cezar Ouatu (37 de ani) este, fara indoiala, unul dintre barbatii cu un trup aproape perfect. Invidiat chiar si de femei, pentru felul in care arata, artistul duce un stil de viata de la care nu se abate nici in ruptul capului.

- Numirea lui Cosmin Contra in functia de selectioner al echipei nationale de fotbal a Romaniei a insemnat o adevarata gura de oxigen pentru Adrian Mihalcea (41 de ani). Dupa mai multi ani petrecuti ca antrenor in liga a doua, fostul star al lui Dinamo a fost cooptat in staff-ul lui „Gurita”.

- Frumoasa, bogata si celebra, Crina Abrudan este, printre altele, o femeie careia nu ii place sa risipeasca banii. Recent, in vazul lumii, sotia fostului fotbalist Gabi Popescu a predat o adevarata lectie de zgarcenie.