- Motoare turate la maximum și adrenalina cat cuprinde pentru un angajat al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Gorj. Nu la serviciu, ci in timpul liber. Cristian Dunavațu este pasionat de competițiile de Rally și are și rezultate, fiind campion național la Rallycross, ediția 2018.…

- Actrița Denise Richards, una dintre celebrele fete Bond și fosta soție a lui Charlie Sheen, s-a recasatorit, cu actorul Aaron Phypers, intr-o ceremonie intima care a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute in orașul american Malibu, potrivit contactmusic.com, scrie Mediafax.Richards, in varsta…

- Marcel Toader a recunoscut ca are o noua iubita, insa detaliile despre modul in care a cunoscut-o a șocat pe toata lumea. Totul s-a intamplat in timpul casniciei cu fosta soție. Afaceristul a fost vazut alaturi de o blondina frumoasa, insa nu in Capitala sau pe litoral, in vreun club de fițe, așa cum…

- Drama lui Ben Affleck a iesit la suprafata miercuri, cand fosta lui sotie, Jennifer Garner a aparut in fata casei sale, insotita de un avocat. Si mai bizar a fost faptul ca ea tinea in mana o Bibile. Dupa ceva timp, a iesit afara si le-a spus jurnalistilor sa plece de acolo pentru ca “este suficient…

- Gabriela Crsitea il acuza pe Marcel Toader ca i-a tocat in jur de 400.000 de euro, in timpul casniciei, iar el ii cere sa-i inapoieze autoturismul cu care ea a fugit, dupa ce a parasit caminul conjugal.

- Dupa despartirea de Antonio Banderas, celebra actrita a intrat intr-un con de umbra. A aparut in prea putin filme in ultimii ani si a evitat pe cat se poate defilarile pe covorul rosu. Paparazzi au reusit s-o surprinda, saptamana trecuta, intr-o vacanta in Sardinia.