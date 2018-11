Stiri pe aceeasi tema

- Considerate indispensabile in orice bucatarie, cele ce ne ajuta sa gatim nu doar repede, ci si gustos, sunt, astazi, acele cuptoare incorporabile moderne. Desi ai cele mai bune ingrediente la dispozitie, vei vedea ca intotdeauna cuptorul face diferenta. Tipul de electrocasnic care ar trebui utilizat…

- Jupan in bucataria show-ului „Chefi la cutite”, Florin Dumitrescu face senzatie atunci cand apare pe strazile din Bucuresti. Indragitul chef a gasit solutia pentru a „dribla” traficul cumplit din Capitala.

- Chef Catalin Scarlatescu știe sa faca shopping, nu gluma! Indragitul jurat de la "Chefi la Cuțite" a fost surprins de paparazzii www.spynews.ro in timp ce se afla in toiul unei sesiuni fulger de cumparaturi, intr-un magazin de lux din Capitala.

- Un incendiu a izbucnit in miez e noapte, la o bucatarie de vara in localitatea Dealul Frumos, din comuna Vadul Moților. Popmpierii din Cimpeni au intervenit marți spre miercuri noapte, in jurul orei 3:30, pentru a stinge un incendiu ce a izbucnit la o bucatarie de vara in localitatea Dealul Frumos…

- Specialistii SiPro s-au gandit sa-ti ofere 5 reguli esentiale de care trebuie sa tii cont atunci cand iti amenajezi bucataria: 1. Alege o culoare care sa-ti defineasca personalitatea Culoarea este printre cele mai importante puncte atunci cand incepi sa-ti amenajezi bucataria. De aceea…

- Creditele noi pentru consum sunt la maximul ultimilor 12 ani datorita cresterii salariilor si scaderii dobanzilor. Populatia nu numai ca se indatoreaza din ce in ce mai mult de la banci, dar o face si cel mai scump din Uniunea Europeana. In primele 6 luni din acest an romanii au luat credite noi de…

- Marcel Toader a spus exact care este relația pe care o are cu fiul sau, Maximilian. Omul de afaceri este foarte atașat de acesta. La emisiunea Cool Summer Nights, de la postul de televiziune Antena Stars, Marcel Toader a vorbit deschis despre relația pe care o are cu fiul sau. Omul de afaceri a afirmat…