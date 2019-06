Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 15 ani din Bihor a furat mașina parinților și a plecat cu ea la plimbare prin sat. Ghinionul sau a fost insa ca l-a oprit Poliția, și s-a ales cu un dosar penal pentru conducere fara permis. Adolescentul de 15 ani este din localitatea Gurbediu iar marți seara a luat masina parintilor, un…

- Camerele de supraveghere ale unei locuințe din statul american California au surprins momentul in care un hoț a fugit mancand pamantul nu din cauza Poliției, ci a unui coiot care l-a alungat exact cand voia sa sparga o mașina. Cristy Trujillo, o tanara din Statele Unite, a publicat pe Facebook o inregistrare…

- Pe retelele de socializare a aparut un filmulet video unde se vede cum un sofer conduce pe pista de alergat a unui parc din Capitala, loc interzis pentru circulația autovehiculelor.In urma acestor secvențe Inspectoratul National de Patrulare s-a autosesizat si a inregistrat cazul.

- Incident șocant, ieri, in județul Bacau. Un barbat a fost urmarit cu mașina pe un camp, iar șoferul nu s-a lasat pana nu l-a calcat pe picior, potrivit realitatea.netMartorii disperați au filmat intreaga scena. Oamenii au strigat la șofer și i-au cerut sa se opreasca, dar acesta și-a continuat…

- Un TIR incarcat cu pietris s-a rasturnat, in aceasta dupa-amiaza, pe Drumul Județean 203 K (DJ203K), la ieșirea din Sapoca spre Cernatești, in județul Buzau. In accident, o alta masina a fost avariata, iar pietrisul s-a rasturnat in afara soselei si in curtea unui localnic. Șoferul, in varsta de 39…

- La data de 25 martie 2019, in jurul orei 16.00, politistii din Ocna Mures au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe raza localitatii Cisteiu de Mures. Un barbat de 37 de ani, din Ocna Mures, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia si s-a rasturnat…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs duminica seara in localitatea Gura Dobrogei. O masina s a rasturnat in camp.Potrivit SAJ Constanta, cele doua victime sunt constiente.Politia se afla la fata locului si face cercetari. ...

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier și Serviciului Rutier Brașov au depistat, astazi, in trafic, pe bulevardul Garii , un barbat in varsta de 47 ani, care a condus un autoturism folosit pentru efectuarea instruirii practice de conducere auto. Masina avea montata pe pavilion caseta cu inscripția ,,SCOALA”.…