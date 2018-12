Stiri pe aceeasi tema

- UEFA a anuntat noul program din faza grupelor la Campionatul European U21 de anul viitor. Au fost modificate orele de start ale tuturor partidelor din grupa. Nationala pregatita de Mirel Radoi va debuta pe stadionul din San Marino, contra Croatiei, iar apoi va intalni Anglia si Franta la Cesena,…

- Tanarul selectioner al echipei nationale a Romaniei U21, Mirel Radoi, a vorbit cu TVR despre bucuria calificarii la Campionatul European din 2019, dar si despre obiectivul propus inaintea acestui turneu final. Fostul tehnician al FCSB-ului a declarat ca, deocamdata, banca tehnica a...

- Mirel Radoi a reusit alaturi de nationala U21 o perfomanta remarcabila, calificarea la Campionatul European, dupa mai bine de 20 de ani. Realizarea il poate propulsa la echipe importante de club. Intr-un interviu acordat recent, selectionerul a declarat ca i-ar placea sa antreneze U...

- ROMANIA U21 LA EURO 2019. Naționala noastra s-a calificat la Campionatul European de anul viitor, care se va disputa in Italia și San Marino, dupa victoria de azi cu Liechtenstein U21, scor 4-0. Imediat dupa fluierul final, jucatorii lui Mirel Radoi au sarbatorit cateva minute pe gazonul stadionului…

- Fiul maestrului Florin Piersic este un bErbat cat se poate de norocos! Bogat xi celebru, Florin Piersic Junior are o familie frumoasE, care ii oferE momente de neuitat, uneori chiar in vEzul lumii.

- Bianca Dragușanu a plecat in vacanța in Spania alaturi de Alex Bodi. Dupa buchetele impresionante de flori, cuvintele dulci, dar și faptul ca a tratat-o pe vedeta ca pe o prințesa, Alex Bodi a reușit sa intre in grațiile Biancai Dragușanu.

- Romania U21 joaca vineri, de la ora 19:00, cu Țara Galilor. Azi, tricolorii au susținut antrenamentul oficial pe arena "Dr. Constantin Radulescu" din Cluj. Mirel Radoi a mizat in start pe un exercițiu inedit, unul pentru posesie. Jucatoriis-au imparțit in echipe și și-au pasat mingea cu mainile. Fotbaliștii…