- Laura Cosoi este o femeie fericita și implinita, din toate punctele de vedere. Și, chiar daca a fost mereu discreta in ceea ce privește viața ei personala, blondina s-a pozat alaturi de soțul sau intr-o ipostaza emoționanta, desprinsa din cele mai cool filme de dragoste!

- Laura Dinca si Cristian Boureanu se iubesc mai mult ca niciodata si distreaza de minune, departe de Capitala aglomerata, chiar la poalele muntilor! Dupa ce s-au cazat intr-una dintre cele mai frumoase pensiuni, amenajata in stil rustic, blondina si fostul politician au iesit la o plimbare prin...nameti!…

- Cristian Boureanu și Laura traiesc o frumoasa poveste de dragoste a patru ani. Cei doi formeaza unul dintre cele mai discrete cupluri și se ințeleg de minune, in ciuda diferenței de varsta. Cristian Boureanu i-a facut cadou iubitei sale patru buchete imense de trandafiri, cate unul pentru fiecare an…

- Viața lui Cristian Boureanu pare sa fi luat o intorsatura fericita. Dupa ce magistrații au revocat masura preventiva a controlului judiciar, afaceristul planuiește o nunta ca-n povești, dincolo de hotare.

- Cristian Boureanu se pregatește de casatoria cu iubita sa tinerica, Laura Dinca. Cristian Boureanu, in varsta de 46 de ani, pare ca și-a gasit liniștea alaturi de iubita lui, Laura Dinca, in varsta de 23 de ani. Cei doi au planuri de casatorie, deși nu au pus toate detaliile la punct, dupa cum a declarat…

- Runele sunt caractere magice si alfabetice ce au origini antice si dateaza din vremurile triburilor nordice si germanice, insa sunt folosite cu succes si in zilele noastre. "Runa" inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta. Ele pot fi facute din orice material, dar cele mai uzuale sunt din…

- Cristian Boureanu a avut o zi de nastere asa cum si-a dorit! Bineinteles, cea care a organizat totul ca la carte a fost chiar iubita lui. Laura Dinca a complotat cu apropiatii partenerului sau si l-au sarbatorit cu mare fast. Totul a inceput inca de dimineata!

- Dragostea este in aer, multumim Lunii in Pesti ! Pestii sunt un burete pentru romantism si asa esti si tu in aceasta placuta zi de Vineri de decembrie. Luminile Craciunului arata asa de atractiv peste tot. Tu la ce visezi ? Mergi in cautarea placerii, sa imparti iubirea si sa simti magia. Pestilor…