Stiri pe aceeasi tema

- Ca Teleormanul a fost și inca este bogat in personalitați culturale o știm cu toții. De la Marin Preda, Constantin Noica, Zaharia Stancu in literatura, Liviu Vasilica, Floarea Calota, in muzica populara, Teleormanul este un nesecat izvor de valori aducand in continuare in plan cultural-artistic nume…

- O cantareata de muzica populara ar fi in pericol de moarte. Artista ar fi fost batuta in mijlocul drumului de un afacerist local din Iași care ar urmari sa obțina pamantul pe care se afla casa și livada parinților ei.

- Doliu in muzica populara. Un iubit interpret s-a stins din viața intr-un cumplit accident de mașina in Germania. Acesta se intorcea de la un concert, alaturi de doi prieteni. Mașina in are se aflau a fost lovita de un șofer beat, care conducea fara permis."Saban Saulic a avut o cariera de…

- Interpreta de muzica populara Saveta Bogdan a povestit in cadrul unei emisiuni tv, despre cea mai mare cumpana din viața ei. Totul s-a intamplat pe vremea cand cantareața era doar un copil. "Am primit telefoane de la lume. Aveam aproape trei ani. Parinții mei faceau palinca la cazan și m-au pierdut…

- Irina Maria Birou, o tanara interpreta de muzica populara din Gorj și fiica de polițist, a fost condamnata definitiv la doi ani de inchisoare cu suspendare, dupa ce, in septembrie 2016, a lovit mortal cu mașina un batran de 83 de ani. Curtea de Apel Craiova a respins apelul formulat de cantareața, fiind…

- Cantareata de muzica populara Irina Birou, fiica unui polițist, a fost condamnata la doi ani de inchisoare cu suspendare, pentru ucidere din culpa, dupa ce, in 2016, a produs un accident rutier in urma caruia un batran de 83 de ani a murit. Decizia este definitiva.Curtea de Apel Craiova a…

- Zi de bucurie pentru o iubita cantareața de muzica populara! Marcela Fota, sora mai mica a Marianei Ionescu Capitanescu, a imbracat rochia de mireasa, la cateva luni dupa ce s-a casatorit civil. Culmea, a facut pasul cel mare cu barbatul care, in urma cu doi ani, ii daduse papucii inainte de... nunta!