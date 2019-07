Stiri pe aceeasi tema

- Afacerile din sectorul producției de cosmetice din Romania s-au dublat intre 2013 și 2017, la peste 100 de milioane de euro, iar datele preliminare din 2018 indica depașirea pragului de 120 de milioane de euro. Extinderea gamei de produse și publicitatea susținuta s-au pliat excelent pe trendul de creștere…

- Afacerile din piata de inghetata romaneasca ar putea depasi, in acest an, 600 milioane de lei, numarul companiilor producatoare dublandu-se, in ultimii opt ani, de la 99 la peste 210 de firme, in timp ce consumul de

- Dupa o perioada in care au parut ca au intrat in pamant, iata ca paparazii au reușit sa imposibilul. I-au surprins impreuna pe Rihanna și miliardarul Hassen Jamel. Și nu erau singuri, ci impreuna cu membrii familiei lui.

- Comerțul cu autovehicule și motociclete a crescut, ca serie bruta, cu 19,5% in martie 2019, comparativ cu luna anterioara, iar ca serie ajustata, in funcție de zilele lucratoare și de sezonalitate, cu 2,2%....

- Grupul Telekom România (fostele Romtelecom și Cosmote), la care statul este acționar minoritar, a raportat venituri în valoare de 216,6 milioane de euro în primele trei luni din acest an, în scadere cu 4,4% fata de perioada similara a anului trecut, arata datele grupului elen…

- Moartea lui Razvan Ciobanu a lasat in urma multa durere, dar și foarte multe intrebari fara raspuns. Avocata lui, dar și buna prietena a designerului, Laura Vicol este extrem de hotarata sa afle ce anume s-a intamplat in noaptea blestemata in care Razvan Ciobanu a murit.

- Sore este femeie cu adevarat implinita. Iubeste, este iubita si are o viata la care multi viseaza. In plus, artista are o cariera extrem de frumoasa, insa cel mai mare premiu al ei este fetita sa, pe care o iubeste fara cuvinte.