Stiri pe aceeasi tema

- Problema apei potabile i-a speriat pe bucureșteni. Unele dintre vedetele din showbiz-ul autohton au povestit cu ce probleme s-au confruntat din acest motiv. Mai multe vedete au marturisit ca au avut momente de panica dupa ce au simțit miros de clor in tmp ce foloseau apa de la robinet. "Eu de obicei…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a fost operata recent, laparoscopic, din cauza unei afectiune gastro-intestinale acute. Ea a precizat ca interventia a avut loc intr-un spital din Bucuresti, afirmand ca medicii sunt ”la fel de buni ca in orice centru medical european”.

- Ludmila Balan are și alte surse de venit in afara concertelor și prezentarilor de evenimente la care participa. De ceva ani, ea caștiga și din inchirierea unui apartament din Capitala. Ludmila Balan, mama lui Dan Balan, ex-Ozone, este o vedeta foarte apreciata in Republica Moldova, țara in care s-a…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a comentat marti intr-o postare pe Facebook mutarea de la Alba Iulia la Bucuresti a procesului cu procurorul general, Augustin Lazar, intreband retoric daca acesta ori nu cunostea regulile de competenta pentru instante, ori a vrut sa traga de timp. "Instanta de contencios…

- O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a efectuat, in dimineața zilei de marți, 27 noiembrie, o misiune umanitara pe ruta Otopeni - Satu Mare - Otopeni, pentru transportul, in regim de urgența, a unui copil in varsta de 3 ani și 11 luni, care a suferit…

- Incurcate sunt caile Domnului, dar si mai incurcate sunt strazile din Bucuresti, mai ales atunci cand Gigi Becali merge la cumparaturi. Recent, dornic sa ajunga repede la piata, latifundiarul din Pipera i-a permis lui Ionut Lutu, aghiotantul sau, sa blocheze traficul rutier. Imaginile surprinse de paparazzii…

- Cea mai buna jucatoare de tenis a lumii a marcat prima ninsoare din Capitala din acest an cu o fotografie postata, luni dimineața, pe contul de Instagram. „Buna dimineața, București”, le-a scris Simona Halep admiratorilor de pe rețeaua de socializare. Postarea a adunat inca de la primele ore ale dimineții…

- Tenismena a mers alaturi de cațiva oameni dragi, printre care și tatal ei, intr-un club din București, la un concert susținut de Andra. In filmulețul postat pe Facebook de cei de la Doar tenis se poate vedea cum Simona Halep se bucura de muzica, fredonand alaturi de tatal ei melodiile cantate de Andra.…