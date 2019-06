Stiri pe aceeasi tema

- Barbat celebru si bogat, Madalin Voicu (66 de ani) le ofera o viata de huzur celor mai dragi fiinte din viata sa. Recent, cunoscutul muzician si-a rasfatat iubita si copiii, chiar sub privirile paparazzilor Spynews.ro.

- Cum la 42 de ani organismul nu se mai comporta ca la 24 și fiecare derapaj alimentar se traduce in kilograme in plus, Fuego a decis sa treaca la regim. De dragul sanatații, dar și al imaginii, desigur. Indragitul cantareț ne-a explicat ce și cum mananca, dar și de la ce se abține. De cateva luni, la…

- Coreea de Nord a redus rațiile de hrana la 300 de grame de mancare pe zi pe cap de locuitor, iar rațiile ar putea fi scazute și mai drastic, dupa ce țara se confrunta cu cea mai slaba recolta din ultimii 10 ani, a anunțat vineri ONU, citat de The New York Times.

- Ministerul Culturii prefera un imobil mai ieftin pentru Muzeul Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989 de la Timișoara, arata un proiect de hotarare supus dezbaterii publice pe site-ul instituției potrivit mediafax. Documentul are in vedere modificarea anexelor nr. 4 și nr.…

- Chef Catalin Scarlatescu a fost surprins de paparazzii Spynews.ro in timp ce se saruta cu patos cu Maria Andria, cantareața care i-a sucit mințile in fața unui local de fițe din Capitala.

- Aproape ca nu e femeie care sa nu se planga, dupa sarbatori, ca s-a ingrașat și trebuie sa treaca la regim. Manuela Harabor are o strategie menita s-o fereasca de așa ceva. Manuela știe ca imaginea este importanta, așa ca acorda timp intreținerii sale. Chiar daca abia așteapta sa ajunga acasa, dupa…

- Connect-r și Misha au plecat alaturi de fetița lor, Maya, intr-o super vacanța in Zanzibar, așa cum Spynews.ro v-a anunțat in exclusivitate. Cei trei se simt excelent și au impartașit și cu fanii imagini de peste hotare.

- Ca sa nu stea la coada, brasovenii prefera programarea on-line la buletine, chiar daca primesc „bon” peste o luna Numarul brasovenilor care isi fac programare on line pentru schimbarea cartii de identitate este din ce in ce mai mare. In prezent, chiar daca funcționeaza doua ghisee (nu unul,…