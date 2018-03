Stiri pe aceeasi tema

- Soția lui Alex Erbașu este insarcinata in 8 luni. Andra a postat pe contul de socializare o imagine, in care iși expune mandra burtica de gravida. Pana acum, bruneta și-a ascuns sarcina sub hainele largi. Andra Iacob arata perfect in luna a opta de sarcina și nu s-a ingrașat deloc. Prietenii virtuali…

- Anca Bucur, cea care anul trecut a caștigat pentru a cincea oara titlul de Miss Fitness Universe este insarcinata in 15 saptamani. Instructor de fitness și aerobic și sportiv de performanța, Anca Bucur, va implini in luna iulie varsta de 31 de ani și se poate declara o femeie fericita și implinita,…

- Cu ocazia zilei de 8 Martie, Ziua Internaționala a Femeii, dar și ziua mamelor din intreaga lume, Laura Cosoi și-a incantat fanii cu cea mai emoționanta fotografie de pana acum. Insarcinata cu primul ei copil cu soțul Cosmin Curticapean, actrița și-a prezentat public burtica de gravida care este tot…

- Laura Cosoi și-a surprins prietenii și apropiații de 8 martie, prezentandu-se in public intr-o ipostaza inedita! Fanii au avut ocazia sa o vada pe Laura in ipostaza de viitoare mamica, de ”Ziua Mamei”, pentru ca și-a aratat burtica de gravida, care a crescut simțitor! Laura Cosoi radiaza de fericire,…

- Dupa mult suspans, Laura Dinca a rupt tacerea in aceasta seara. Iubita lui Cristian Boureanu a vorbit despre presupusa sarcina in cadrul unei emisiuni tv. In cadrul interviului, frumosul model a facut marturisiri din intimitatea cuplului. La cateva zile dupa ce au aparut imagini cu ei intr-un magazin…

- Devenit celebru pentru rolul gogomanului din Las Fierbinți, Mihai Raiț pare sa fie cu totul și cu totul altfel cand vine vorba de viața din spatele camerelor de luat vederi. Mai mult chiar, actorul dovedește ca este un romantic atunci cand o are alaturi de soția lui, Ana-Maria.

- Dana Chera este insarcinata. Prezentatoarea emisiunii "La ordinea zilei" de la Antena 3 traieste una dintre cele mai frumoase perioade ale vietii! Ajunsa la varsta de 40 de ani, trecuta recent printr-un divort, jurnalista ne da acum o veste la care nu ne-am fi asteptat: este insarcinata. Dana Grecu,…

- Iulia Albu s-a dat de gol atunci cand a vazut-o pe Laura Cosoi și i-a comentat cea mai recenta apariție in public, in cadrul rubricii pe care o are la Kanal D. „Laura Cosoi are un look decent de zi, nu inteleg care este rolul cerceilor. Niciodata o haina semieleganta cu pantofi de sala. Nu conteaza…

- In varsta de 39 de ani, actrița canadiana urmeaza sa devina mamica pentru prima data. Știrea ca e insarcinata a fost confirmata de mai mulți apropiați de-ai vedetei pentru jurnaliștii de la E! News. Din pacate, deocamdata, niciun reprezentant de-al artistei nu a putut fi contactat pentru a oferi mai…

- Laura Cosoi e gravida in 6 luni, dar abia se observa. Vedeta a postat pe contul de socializare o imagine din vacanța. Fanii au observat imediat ca sarcina abia i se vede, iar fosta iubita a lui Smiley nu s-a ingrașat deloc. Laura Cosoi va deveni mama de fetița peste aproape trei luni . Vedeta și soțul…

- Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de propriul soț, Alexei Mitachi. Dupa ce a injunghiat-o mortal in zona gatului, tanarul medic stomatolog a trimis un mesaj de pe telefon, dupa care s-a aruncat in gol de la etajul șapte al unei cladiri din Chișinau. In casa in care s-au certat era bebelușul…

- Monica Gabor a postat pe pagina de Facebook un video in care apare alaturi de fiul lui mr. Pink. Daca privesti cu atentie imaginile poti jura ca fosta doamna din Izvorani este insarcinata. Burtica ei pare destul de mare, detaliu observat si de prietenii virtuali. "Monica, mi se pare…

- Laura Cosoi a oferit detalii despre sarcina sa la o emisiune televizata. Ea urmeaza sa aduca pe lume o fetița. Laura Cosoi este insarcinata cu primul ei copil și urmeaza sa devina mamica peste doar cateva luni. Gravida in aproape șase luni, vedeta a oferit detalii despre sarcina sa la o emisiune de…

- Laura Cosoi este insarcinata in 5 luni si traieste fiecare clipa la intensitate maxima. Actrita este euforica, iar asta se poate observa in felul in care se comporta. Pentru ca toata lumea era curioasa sa afle mai multe detalii despre sarcina ei, blondina a scris pe blog despre cum a aflat ca este insarcinata.

- "Cred ca sunt cea mai nepregatita femeie insarcinata din zilele noastre. Nu am facut camera copilului, nu stiu unde voi naste, stiu doar cu cine voi naste, adica medicul. Eu, cand auzeam de femei insarcinate, ma gandeam ca eu cand voi fi insarcinata o sa zac in pat, imi va fi rau. Ma gandeam ca are…

- Laura Cosoi este in culmea fericirii de cand a aflat ca va deveni mama. Insarcinata in cinci luni, vedeta a dezvaluit ca nu s-a ingrasat mai deloc si este atenta tot timpul la ceea ce mananca.

- De cand a ramas insarcinata, Laura Cosoi este mai fericita ca niciodata. Chiar daca nu-i plac parintii, vedeta are tot dragul pentru copii. Viitoarea mamica urmeaza sa aduca pe lume o fetita la sfarsitul lunii mai. Deși toata lumea ii spune sa stea mai linistita pentru ca trebuie sa aiba grija de sarcina,…

- Laura Cosoi a aflat ca este insarcinata, iar de atunci parca viata i s-a schimbat! Este nau vesela, lumea parca e numai a ei... Ce mai, o femeie fericita! Laura Cosoi urmeaza sa aduca pe lume o fetita! A facut si un mare anunt!

- Cristina Bordianu are o poveste cu totul speciala. Ea a reușit sa supraviețuiasca și sa invinga chiar cancerul ovarian, asta in ciuda faptului ca boala a fost depistata cand era deja intr-un stadiu avansat. Femeia povestește cu lacrimi in ochi prin ce a trecut inainte sa afle de boala, dar și dupa ce…

- Rihanna a fost prezenta recent la Gala de decernare a Premiilor Grammy 2018. In cadrul evenimentului, vedeta a urcat pe scena si a sustinut un super show. Din pacate, unii fani ai artistei au fost inselati de mica burtica pe care artista a afisat-o si au tras concluzia pripita ca aceasta ar putea astepta…

- De cand a aflat ca este insarcinata, Laura Cosoi este rasfatata de toata familia. Actrita este nerabadatoare sa isi stranga in brate copilul, asa cum intreaga familie abia asteapta sa faca cunostinta cu micuta.

- Ce pofte are Laura Cosoi de cand erste insarcinata. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care vorbește despre mancare și preparatele preferate. Laura Cosoi a scris pe blogul personal despre trendurile culinare din 2018 și despre ce preparate deosebite a descoperit in ultima perioada.…

- Delia s-a decis sa devina mamica. Cantareata a asistat la nastere nepotelei ei si, dupa ce a vazut cum decurge totul, a decis sa ramana si ea insarcinata. Mama Deliei, Gina Matache, a dezvaluit in cadrul emisiunii Teo Show ca artista vrea sa devina mamica, asta dupa ce a asistat la nasterea nepoatei.…

- In ultimii ani, majoritatea femeilor, implicit și vedetele autohtone, prefera sa lucreze pana in ultima luna de sarcina. Asemenea lor este și Laura Cosoi care muncește in regim normal, fara sa fie afectata de sarcina. Vedeta nu a modificat nimic din programul sau pe urmatoarele luni. Dat fiind faptul…

- Diana Dumitrescu a dezvaluit ce planuri marețe are pentru anul 2018. Printre acestea și ca iși dorește sa devina mamica pentru prima oara. Diana Dumitrescu, care a fost ceruta in casatorie , este cunoscuta telespectatorilor din țara noastra grație telenovelelor de succes in care a jucat. Diana Dumitrescu,…

- Este una dintre cele mai puternice și cunoscute actrițe de la Hollywood, dar pana la 53 de ani nu a reușit sa dea naștere unui copil. Casatorita cu vedeta TV Jesse James timp de 5 ani, din 2005 pana in 2010 și intr-o relație frumoasa cu fotograful Bryan Randall inceputa in 2015, actrița nu a experimentat…

- Ajuns la 72 de ani, Mircea Lucescu duce o viata de huzur! Chiar daca nu a reusit sa califice nationala Turciei la Campionatul Mondial de anul acesta, „Il Luce” este platit regeste de federatia „otomana”. Reputatul antrenor roman castiga 3,5 milioane de euro pe an. Cu un asemenea salariu, tehnicianul…

- In timp ce in Romania iarna incepe sa isi faca simtita prezenta, Laura Cosoi se afla in Seychelles, acolo unde s-a pozat la plaja. Vedeta a publicat imaginile pe contul ei de Instagram si numeroase persoane au reactionat.

- Laura Cosoi isi continua vacanta exotica in Seychelles si face noi dezvaluiri despre sarcina. Insarcinata in luna a patra, vedeta a postat pe Instagram o fotografie in care apare intr-un costum de baie din doua piese, etalandu-si burtica.

- Laura Cosoi a inceput anul cum nu se poate mai bine. Noaptea dintre ani a prins-o in Dubai, alaturi de soțul sau, Cosmin Curticapean, iar de cateva zile se bucura de un concediu ca in paradis in indepartatul Seychelles. Și aceasta vacanța este cu atat mai frumoasa cu cat actrița este insarcinata cu…

- Cea de-a 75-a ediție a Globurilor de Aur a mai venit cu o premiera. Eva Longoria a aparut pentru prima data la un eveniment de covorul roșu de cand a anunțat ca este insarcinata. Actrița a dat anunțul la sfarșitul lunii decembrie, chiar inainte cu cateva zile de Craciun ca este insarcinata cu primul…

- Cameron Diaz este insarcinata! La varsta de 45 de ani, actrita va aduce pe lume primul sau copil. Paparazzi de la tabloidul Radar Online au fotografiat-o recent pe vedeta, intr-o rochie prin care i se poate observa sarcina.

- O tanara din Timisoara a mers la ginecolog pentru a-si face avort. Cateva zile mai tarziu a descoperit cu stupoare ca era tot insarcinata, iar ce a urmat ii va schimba viata pentru totdeauna.

- Dupa Dubai, Laura Cosoi si Cosmin Curticapean au ajuns intr-un alt loc de poveste. Mai exact in Seychelles, oficial Republica Seychelles, care este o tara insulara formata din 115 de insule din Oceanul Indian. Relaxarea inseamna pentru actrita nu doar plaja, plimbari in natura si masaje, ci si carti…

- Vestea mare a inceputului de an 2018 este ca Laura Cosoi a confirmat ca este insarcinata cu primul ei copil. Vedeta și soțul ei vor avea o fetița. In ultima vreme, despre Laura Cosoi, care a trecut prim momente grele anul trecut , s-a zvonit ca ar fi insarcinata. Vedeta nu a dat niciun semn in acest…

- E deja traditie! Ca in fiecare an, inainte de Revelion, Laura Cosoi si sotul ei au fugit intr-o vacanta exotica. Se pare ca de aceasta data au plecat in trei, pentru ca s-a aflat ca actrita este insarcinata in primul trimestru.

- La scurt timp dupa ce s-a aflat ca vedeta va deveni mamica, Laura Cosoi a scris un mesaj pe blogul ei. Actrita este insarcinata in 12 saptamani, iar ea si sotul sau, Cosmin Curticapean, traiesc cea mai frumoasa perioada din viata lor. ( CITESTE SI: Laura Cosoi este insarcinata! Prima imagine cu vedeta…

- Este știrea bomba a zilei! Laura Cosoi este insarcinata in 12 saptamani și va deveni mama pentru prima data in anul 2018. Astazi, Laura Cosoi a plecat cu Cosmin, soțul ei, in vacanța pentru a sarbatori probabil acest eveniment fericit din viața lor. Dupa o lunga asteptare, artista este cu zambetul pe…

- Laura Cosoi, 35 de ani, este insarcinata in aproximativ 12 saptamani si se pare ca va avea o fetita, scrie SpyNews. Vedeta va fi pentru prima data mamica, alaturi de sotul sau, Cosmin Curticapean, in varsta de 40 de ani, alaturi de care si-a gasit linistea si fericirea. "Noi asteptam un copil,…