- Bebe Cotimanis pare sa fie foarte, foarte indragostit. Doar ca nu de soția lui, cea cu care s-a casatorit in urma cu mai puțin de patru ani, ci de o alta femeie, colega de-ale lui de teatru. Iar momentele petrecute cu aceasta nu lasa loc de interpretari.

- Oligarhii rusi suspectati de coruptie si stabiliti in Marea Britanie vor fi obligati sa le explice autoritatilor acestei tari provenienta averii lor. Un anunt in acest sens a fost facut sambata de catre ministrul britanic al Securitatii, Ben Wallace, transmite AFP.

- Nici nu s-a uscat cerneneala pe certificatul de divort, ca Marcel Toader si-a gasit fericirea la bratul altei femei. Afaceristul spune ca s-a lasat sedus de o tinerica blonda. Mai mult, Marcel a vorbit despre a saptea casatorie.

- Desi risca sa produca accidente grave de circulatie, numerosi soferi isi risca viata, urcandu-se la volan, desi au permisul suspendat sau nu au dreptul de a conduce un autovehicul pe drumurile publice.

- O tanara din Constanta risca o amenda cuprinsa intre 10.000 si 20.000 de lei dupa ce a intrat cu masina pe plaja si apoi in mare. Gestul femeii a fost surprins si facut public pe paginile de socializare.

- Politistii din cadrul Postului de Politie Gura Teghii, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, au oprit in trafic un conducator auto in varsta de 48 ani, din Buzau, la volanul unei autoutilitare cu care transporta aproximativ 4 metri cubi de material lemnos, esenta anin.

- Cresterea economica a Statelor Unite risca sa fie afectata de intrarea institutiilor guvernamentale in blocaj ca urmare a lipsei unui acord politic pentru aprobarea bugetului federal. Sute de mii de angajati ai institutiilor federale din Statele Unite sunt in concedii fara plata de cateva…

- Legenda rapidista Daniel Pancu a comentat informațiile aparute sambata, conform carora Academia Rapid nu va avea drept de promovare in Liga 3-a (detalii pe larg, aici). "Noi primim asigurari zilnic ca nu va fi nicio problema, dar a fost o gafa impardonabila. Nu pot fi iertate astfel de lucruri! Cei…

- Politistii de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au desfasurat mai multe activitati pe raza intregului judet, pentru verificarea sistemelor de securitate ale unor obiective, precum si referitor la modul de respectare a prevederilor legale in acest domeniu.

- O avocata din Miami este mama pentru 1250 de copii. Este vorba despre copiii unor parinti care au venit ilegal in SUA si risca deportarea. Acestia au imputernicit-o pe avocata sa aiba grija de cei mici in cazul in care raman singuri.

- Vali Vijelie este unul dintre cei mai apreciati cantareti de manele din Romania. Barbatul a povestit intr-o emisiune tv cum si-a pierdut mustata. A facut un pariu cu Minodora, mizand pe faptul ca artista nu poate sa faca zece ture de stadion, insa a facut cincisprezece. In acel moment, Minodora i-a…

- Cațiva dintre strainii lui Dinamo au profitat din plin de ziua libera primita de la Vasile Miriuța inaintea plecarii in cantonamentul din Cipru. Romera Navarro, Luka Marici, Filipe Nascimento, Diogo Salomao, May Mahlangu și Jeremy Bokila au petrecut pana la 4:30 dimineața intr-un celebru club din București.…

- Un tanar de 29 de ani din Comrat a fost retinut luni, 15 ianuarie, pentru mituirea unui agent de patrulare. Potrivit denuntului angajatorului Batalionului de patrulare Sud al INP, banuitul i-a propus 3.000 de lei pentru ca acesta sa nu inregistreze si sa nu documenteze cazul privind refuzul de a trece…

- Shigeharu Shirai, un fost sef al mafiei Yakuza, a fost prins de politia japoneza dupa ce s-a ascuns timp de 15 ani in Thailanda, informeaza romaniatv.net. Shigeharu Shirai a fost arestat dupa ce imaginile cu tatuajele barbatului au devenit virale pe Facebook.

- Polițiștii Secției nr. 5 Rurala Ineu, impreuna cu cei ai Postului de Poliție Tarnova cerceteaza un tanar pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au identificat un tanar de 18 ani, din localitatea Drauț, care in data de 22 august 2017, prin forțarea…

- Barbatul suspectat de agresarea a doi minori in liftul unui bloc din cartierul Drumul Taberei a fost prins de politisti dupa trei zile de cautari, au anuntat televiziunile de stiri. “La acest moment, la sediul Politiei Capitalei se afla un ...

- O veste bomba a stanit controverse in randul opiniei publice, la inceput de 2018. In cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, prezentate de catre Mihai Gadea, Dana Grecu a lasat sa se ințeleaga ca a divorțat de Bogdan Grecu, dupa o casnicie de aproape 20 de ani.Fost angajat in cadrul MApN, Bogdan…

- Politistii rutieri au depistat in trafic un barbat care consumase o cantitate apreciabila de alcool. Soferul emana halena alcoolica si a fost dus la spital pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

- Soc in sportul romanesc. Un mare campion al Romaniei a primit o suspendare record dupa ce a fost prins dopat. Este vorba despre atletul Sorin Mineran care in 2017 a devenit pentru a 4-a oara consecutiv campion al Romaniei in cea mai lunga proba olimpica de alergare din atletism, conform aradon.ro.Citește…

- Marius Șumudica s-a apucat de curațenie la Kayseri și a renunțat la un jucator inainte de finalul anului. Este vorba de camerunezul Landry N'Guemo (32 de ani), care a fost pus pe liber de Kayserispor. Transferat la echipa turca in urma cu an, de la Akhisar Belediye, N'Guemo a dezamagit crunt și a jucat…

- Daniel Pancu, unul dintre cei mai importanți jucatori din istoria Rapidului, a vorbit despre momentele in care Gigi Becali l-a dorit la FCSB. "Normal ca au fost oferte de la rivale la adresa mea. Steaua m-a dorit de trei ori, dar nu aveam cum sa ma duc. Chiar daca nea Gigi (n.r. ...

- Barbat condamnat la doi ani de inchisoare pentru violare de domiciliu si distrugere prin incendiere, prins de oamenii legii din Arad! Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat, pe raza localitații Șiria un barbat de 32 de ani,din aceeași localitate, urmarit general. Pe numele acestuia…

- Atacantul echipei FCSB, Harlem Gnohere, a fost sanctionat cu suspendare de trei etape si amenda de 7.000 de lei, miercuri, de Comisia de Disciplina a Federatiei Române de Fotbal, dupa eliminarea din meciul cu FC Viitorul, din etapa a 22-a a Ligii 1, informeaza site-ul lpf.ro.

- Un tanar in varsta de 22 de ani din Zalau a fost depistat miercuri, 19 decembrie, in jurul orei 1.30, de catre un echipaj de jandarmi in timp ce transporta, cu ajutorul unui carucior, mai multe bagaje voluminoase pe Aleea Tineretului din municipiu. “Dupa interceptarea si verificarea persoanei in cauza,…

- Clubul de fotbal spaniol, FC Barcelona ar putea fi sancționata de Federația Internaționala de Fotbal (FIFA). Potrivit publicației Marca, Atletico Madrid a decis sa o denunțe pe Barcelona la FIFA dupa ce aceștia l-au contactat pe Antoine Griezmann, pentru a-l transfera la gruparea catalana. Atacantul…

- Pentru cresterea gradului de siguranta publica a cetatenilor din judetul Cluj, in perioada 15-17.12.2017, politistii clujeni au desfasurat actiuni preventiv-reactive si controale complexe in locurile si zonele de risc identificate atat in mediul urban, cat si in localitatile rurale din judetul Cluj.

- Procurorii DIICOT din Calarasi au prins un barbat care transporta intr-un autoturism etnobotanice, produsele fiind achizitionate din Constanta. Potrivit unui comunicat al DIICOT, Stefan Daniel, zis "Dan Turcu", este acuzat de savarsirea infractiunii de efectuare de operatiuni cu produse stiind…

- Mircea Lucescu le-a dat lecții antrenorilor romani. Selecționerul Turciei a tinut, vineri, la Casa Fotbalului, o prelegere in fata participantilor la cursul de licenta UEFA Pro din cadrul Scolii Federale de Antrenori. Reputatul tehnician le-a vorbit cursantilor despre meseria de antrenor si le-a dat…

- Un barbat de 29 de ani risca sa ajunga dupa gratii pentru ca in masina lui au fost gasite mai multe artificii. Tanarul a fost oprit pentru un control de rutina, pe o strada din localitate. Dupa ce a fost testat cu alcooltestul, barbatul a inceput sa fie agitat, astfel ca politistii au decis sa ii faca…

- Grav accident s-a produs pe strada Valea Crucii din sectorul Botanica al capitalei. Doua autovehicule s-au ciocnit violent. In urma impactului, șoferul din automobilul de model Mazda a ramas prins intre fiare.

- Un tinar de 24 de ani, din Cirlibaba, a fost amendat de polițiști, dupa ce a fost prins transportind cu mașina 7 brazi fara acte. El a fost depistat in trafic, ieri, pe DN18, in localitatea de domiciliu. Tinarul a spus ca brazii au fost taiați ilegal din locul denumit „Diaca”. Pomii, in valoare de […]

- Pentru fapta sa poate fi pedepsit cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda Jandarmii ii avertizeaza pe vasluieni ca reprezinta infracțiuni orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept, comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 și P1 catre persoane care nu au…

- Banuit de blaturi pentru pariuri, Josip Soljici a fost dat afara de ACS Poli Timișoara. Contractul mijlocașului croat a fost reziliat vineri de clubul de pe Bega. ACS Poli si-a luat adio de la Cupa Romaniei, dupa ce FCSB a eliminat-o cu un 3-0 scurt din optimi. Croatul Josip Soljici a facut doua gafe…

- Un grup format din 42 de migranti proveniti din Irak, toti solicitanti de azil in Romania, jumatate fiind copii, a fost prins la frontiera cu Ungaria, in judetul Arad, inainte de a trece granita ilegal prin camp. Politistii de frontiera aradeni au organizat, in noaptea de miercuri spre joi, o actiune…

- Un barbat a fost prins sub tramvai la Iași dupa ce ar fi traversat strada fara sa se asigure. Un accident grav a avut loc la Iași, in zona Podul de Piatra, acolo unde un barbat a fost prins sub un tramvai.La fata locului s-au deplasat echipaje de prim ajutor si de la Politie. Conform Ziarul de Iași…

- La perchezitiile din vara, procurorii ar fi gasit un biletel roz pe care era scris codul numeric personal al lui Liviu Dragnea, iar in dreptul acestuia era indicativul „sefu”, aceasta fiind proba anchetatorilor pentru acuzatiile din dosarul Tel Drum, sustine Maria Vasii, avocata liderului PSD. Avocata…

- Poliția din Germania a descoperit ca un șofer, implicat intr-un accident rutier minor petrecut saptamana trecuta, a condus automobile pe drumuri publice timp de 56 de ani fara sa dețina permis, au anunțat luni autoritațile germane, citate de DPA.

- Un tanar in varsta de 25 de ani din comuna Buza s-a socotit ca daca e duminica, regulile de circulație nu mai trebuie respectate. Așa ca s-a urcat la volan, fara a avea permis de conducere și a pornit la drum. Calatoria i-a fost scurta: in Taga a fost oprit de polițiști. In jurul orei …

- Marian Rotaru, directorul Direcției Publice de Patrimoniu din Primaria Targu Jiu, risca o noua sancțiune administrativa. Jurnaliștii de la Tele 3 au aflat ca pe 4 septembrie, acesta a primit diurna pentru ca a fost la Petroșani de la 8.15 dimin...

- Un barbat care era dat in urmarire naționala a fost prins de polițiști in Cluj. Joi, 23 noiembrie 2017, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 1 Poliție, au primit un pont despre locul unde s-ar afla urmaritul, un barbat in varsta de 40 de ani, din Apahida. Oamenii legii l-au…

- Operațiune in baza unei sesizari pe linia verde anticorupție a ofițerilor DGA la Timișoara. Aceștia au prins un medic ginecolog din oraș in timp ce lua mita de la un aparținator. Medicul, spun anchetatorii, ar fi cerut banii pentru a face o intrerupere de sarcina soției celui care a facut denunțul.

- Președintele PSD a explicat, marți, ca membrii Comisiei de Aparare din Senat au absentat, saptamana trecuta, de la ședința in care trebuia sa se dezbata și voteze proiectul de lege privind achiziționarea rachetelor Patriot, pe motiv ca au participat la o acțiune a Serviciului de Protecție și Paza. Liviu…

- Desi cea mai intensa actiune este in meciurile din Liga Campionilor, romanii urmaresc cu mare interes si o partida din UEFA Europa League: este vorba despre Plzen - FCSB, intalnire programata joi, 23 noiembrie, de la ora 21:45. "Calificata in primavara europeana, FCSB merge sa joace la Plzen fara nicio…

- Un barbat, pe numele caruia erau emise doua mandate de executare a unor pedepse privative de libertate pentru comiterea infracțiunilor de talharie și trafic de droguri, a fost imobilizat de polițiști pe raza municipiului Cluj-Napoca.

- Polițiștii Postului Izvoru Birzii au depistat un barbat in varsta de 41 de ani, din Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, in timp ce conducea pe DC 7, in localitatea Izvoru Birzii, o autoutiliara ce transporta cantitatea de 1.32 mc. material ...

- La data de 14 noiembrie a.c., in jurul orei 21.45, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Campeni, in timp ce actionau pentru prevenirea accidentelor rutiere pe DN 75, pe raza orașului Campeni, au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un barbat de 46 de ani, din Campeni. In urma testarii…

- Segmentul de pe șoseaua europeana E 85 dintre Oreavu și Crucea Comisoaiei a devenit pista de curse pentru mulți șoferi inconștienți. Miercuri, un barbat in varsta de 30 de ani, din Piatra Neamt, a condus cu aproape 200 de kilometri pe ora in afara localitații Racovițeni. A fost oprit de polițiștii de…