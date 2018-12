Stiri pe aceeasi tema

- Iarna si-a intrat serios in drepturi, iar Lucian Mandruta duce dorul verii. Recent, de fata cu cele mai dragi fiinte din viata sa, vedeta a facut un gest neasteptat, demn de un adevarat tribut adus anotimpului cald.

- Bogat, celebru si indragit de o tara intreaga, Marcel Pavel (59 de ani) duce o viata de invidiat! Recent, artistul a fost protagonistul unor momente memorabile, pe care, fara indoiala, toti barbatii doresc sa le traiasca.

- Cunoscut ca un zbir in emisiunile difuzate de Antena 1, acolo unde l-a avut „client” pe Liviu Varciu in repetate randuri, nea Marin a trecut la alt nivel. Recent, Marin Barbu l-a luat in primire, in centrul Capitalei, pe greul Catalin Scarlatescu.

- Anda Adam este, fara indoiala, una dintre cele mai norocoase femei din Romania! Celebra, bogata si frumoasa, artista are o familie minunata. Recent, sotul cantaretei a facut spectacol in Capitala.

- Katy Perry i-a demonstrat iubitul ei, Orlando Bloom, ca nu are de gand sa-l imparta cu nimeni, nici macar daca este vorba despre o cauza sociala. Katy Perry și Orlando Bloom au vazut vazuți pentru prima oara impreuna in 2016, dar la un an dupa aceea, cei doi s-au desparțit. Au transmis atunci ca au…

- MEritatE cu Iulian Gogan, un bErbat mai tanEr cu 12 ani decat ea, Romanita Iovan (54 de ani) este ce care dicteazE in casE! Recent, celebra creatoare de modE xi-a lEsat sotul acasE xi s-a dus la hotel. ~Escapada s-a lEsat cu cadouri.

- Cand vine vorba despre elegantE, Adrian Cristea este, fErE indoialE, premiant, fiind unul dintre cei mai apreciati bErbati din Romania la acest capitol. }n schimb, la bunele maniere, ~Printul rEmane corigent. Recent, fostul fotbalist a fEcut un gest pe care nicio femeie nu i l-ar tolera.

- Mersul la medic a devenit un motiv de sarbatoare pentru Gabriela Cristea, care nu-si mai incape in piele de fericire, de cand a ramas insarcinata. Recent, vedeta Antenei Stars a fost la un control de specialitate, iar zambetele i-au acoperit chipul.