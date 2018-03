Stiri pe aceeasi tema

- Drumuri inchise incepand de astazi si pana duminica, pentru organizarea celei de-a 47-a editii a Raliului Brasovului. Este vorba despre drumurile din DN 1A, DN 1E si DN 73A . In intervalul 22.03.2018, ora 17:00 – 23.03.2018, ora 05:00, Regionalele CNAIR SA au acționat cu 993 autoutilaje și au impraștiat…

- Pompierii timișeni și cei de la ambulanța au fost trimiși in cautarea oamenilor strazii, dupa ce in ultimele zile temperaturile au scazut foarte mult. Masura a fost decisa in Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, pentru a preveni cazurile de deces prin hipotermie in randurile celor…

- Daca despre moldovence se spune ca sunt frumoase, oltencele fiebinti, ei bine, despre banatence se spune ca sunt ”greu de cucerit”. Asa o fi, dar noi nu bagam mana in foc pentru nimeni, oricat ar fi de cuminte, mai ales cand acela care isi pune in cap sa cucereasca fata nu este nimeni altul decat Dan…

- Cu un indian din Bangalore, un american nascut in Stockholm și crescut in Minneapolis, si alti trei muzicieni autohtoni, Timisoara are parte de o noua formatie, The Weekend Bandits, muzicienii fiind noua „fata“ a fostei formatii The Weekend Band.

- Durerea pe care o simte un copil, indiferent de varsta lui, atunci cand iși pierde parintele este greu de descris in cuvinte. Și, probabil, la fel de greu este ca un tanar sa iși descrie sentimentele, pe care in acel moment, le are.

- Conform situației alcatuite de Inspectoratul Școlar Județean Timiș, pana in seara zilei de 19 martie, in Timiș au fost depuse 4.221 de cereri valide și s-au format 267 de clase. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean au aprobat, pentru anul școlar viitor, 5.930 de locuri in clasa…

- Marcel Toader pare sa iși fi gasit liniștea, dupa divorțul de blonda cu care s-a iubit ani buni, și, mai mult decat atat, a scapat de problemele care l-au facut sa iși paraseasca apartamentul din centrul Bucureștiului. Iar secretul, pare-se, este o amica veche de-ale sale, din Constanța.

- Bucataria sud-americana, mancarea libaneza si sandwich-urile cu ingrediente proaspete cresc puternic in preferintele romanilor si vor defini tendintele culinare ale anului 2018, potrivit platformei online de comenzi de mancare foodpanda Romania. “Urmărim cu atenţie preferinţele…

- Sute de concurenți iși fac incalzirea. Mai au o saptamana pana cand are loc „Lunca Timișului Trophy”, la 10 kilometri de Timișoara. Evenimentul este destinat atat cicliștilor, cat și alergatorilor.

- Cu aplicatia de e‑hailing Clever Taxi App aveti acces la cel mai mare numar de soferi de taxi intr‑un singur loc, deci puteti gasi in scurt timp o masina. Puteti folosi aplicatia chiar si atunci cand calatoriti prin tara pentru ca este valabila in 20 de orase din Romania. Puteti chema un taxi in: Iasi,…

- Doi nigerieni au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, ei fiind acuzati de procurorii DIICOT ca distribuiau droguri - cannabis si ecstasy - pe raza municipiului Timisoara. Potrivit unui comunicat al DIICOT, Akinyomi Abiola Stanley si Ijagbemi Henry Olaiya, originari din Nigeria, au…

- Peste 2.200 de migranți au incercat sa iasa anul trecut din țara noastra – ilegal – folosind punctele de trecere ale frontierei din județul Arad sau frontiera verde. Numarul este foarte mare in comparație cu anul 2016 cand doar 604 migranți au fost prinși incercand sa paraseasca ilegal Romania. Jumatate…

- Cele 5 scurtmetraje au fost filmate si produse in Arad, cu resurse locale, de tinerii cineasti participanti la primele doua editii ale Atelier de Film, un proiect marca CitiZenit. Toate au fost selectate la festivaluri de film din tara si strainatate (Premiile Gopo, TIFF, Ceau Cinema!, ANONIMUL,…

- Crima din Timișoara a șocat o țara intreaga! In timpul cercetarii la fața locului, un polițist a fost fotografiat plangand. Cand a intrat in casa in care fetița de numai patru ani a fost ucisa cu sange rece de mama ei, criminalistul nu s-a putut abține. Oana Neț i-a taiat venele fiicei sale și a […]…

- Oana Neț este acuzata ca și-a ucis cu cruzime fiica de patru ani. Femeia nu se mai intelegea cu soțul și a ucis-o pe micuța in momentul in care acesta era la serviciu. Miercuri, ea a fost reținuta pentru 24 de ore, iar joi a fost scoasa din arest și dusa din nou la parchet pentru audieri. La…

- Ce schimbare! Candva un adevarat “Don Juan” al Capitalei, Adrian Cristea si-a bagat mintile-n cap si s-a transformat intr-un familist convins. „Printul” este in stare de orice, pentru fiica sa. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Oana Nut, o educatoare de 38 de ani din Timisoara si-a ucis fetita de 4 ani, intr-un mod greu de imaginat: i-a taiat venele de la maini si apoi a inecat-o in cada. Dupa ce a realizat fapta, femeia a sunat la politie, anuntand crima. "Mi-am omorat copilul", a fost anuntul care a ajuns la numarul…

- Adrian Alexandrov se bucura de perioada in care Elena Udrea este plecata din tara si petrece cat mai mult timp alaturi de prietenii sai. Recent, barbatul a fost surprins intr-un club de fite din Capitala, unde s-a distrat toata noaptea, inconjurat de femei care nu il scapau din priviri, scrie Spynews.ro.…

- Rasfatata de mica, Diana, fiica lui Adriean Videnau, nu se dezminte! Dupa ce anul trecut tatal ei i-a facut o nunta de vis, la Palatul Snagov, tanara duce o viata de huzur. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie.

- Imagini inedite cu fiul adoptiv a lui Alex Velea! Puștanul a fost surprins de paparazzi Spynews.ro in timp ce se afla intr-un mall bucurestean, alaturi de prietenii sai și ”pacatuia” grav de tot.

- Un comisar-șef de la Crima Organizata a furat o brațara pe Aeroportul Otopeni. In timp ce se indrepta spre avionul care urma sa il duca la Timisoara, el a fost surprins de camerele de supraveghere. Barbatul de 51 de ani a plecat joi, 1 martie la Bucuresti sa sustina un concurs. In drumul sau spre casa, acesta…

- In urma cu cateva zile, am participat la o intalnire cu presedintele Sindicatului Solidaritatea Sanitara Cluj, domnul Radu Vasile, care reprezinta peste 3000 de angajații din 6 județe : Bistrita-Nasaud, Cluj, Mureș, Sibiu, Arad și Timișoara. In Federația Solidaritatea Sanitara Romania sunt inscriși…

- Dan Bittman nu este doar solistul trupei Holograf ci și un mare cuceritor. Cuceririle lui sunt unele dintre cele mai frumoase și celebre femei ale Romaniei. Burlac „de profesie”, Bittman a fost surprins impreuna cu o domnișoara misterioasa, fapt care a incitat imaginația cu privire la relația dintre…

- Dan Bittman a devenit celebru in showbiz-ul romanesc și pentru calitațile sale de Don Juan, nu doar pentru cele vocale. Ambele, evident, de necontestat. Iar zilele trecute, Dan Bittman a avut un comportament de-a dreptul... suspect in timpul unei intalniri cu o bruneta fierbinte.

- Ea este iubita oficiala a lui Dan Bittman cu care artistul nu s-a insurat de 26 de ani Dan Bittman este renumit ca un etern Don Juan, insa, in ciuda artificiilor sentimentale pe care le are la activ cu mai multe femei celebre sau nu, are o relatie de 26 de ani cu Liliana Stefan, cu care are si trei…

- Prefectul Eva Andreaș și vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Traian Stancu, s-au intalnit astazi cu ambasadorul Italiei la București, Marco Giungi, și cu reprezentanți ai Institutului Italian de Cultura București, Institutului de Comerț Exterior Italian la București, Confindustria Romania,…

- Arhitectura Timișoarei nu permite construirea unor estacade pentru linii de transport in comun. Așa explica primarul Nicolae Robu „apariția” metroului in bugetul pe 2018. Edilul spune ca niște investitori din China ar fi putut finanța aceasta lucrare și afirma ca metroul inițiat de el a fost susținut…

- Cine si-ar fi imaginat asa ceva? Dupa ce a facut ravagii printre femeile celebre din Romania – Bianca Dragurasu, Denisa Botcari sau Maria Pauna numarandu-se printre „victimele” sale – Adrian Cristea a devenit familist convins. Imaginile suprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Incepand de duminica, 11 februarie 2018, ora 6.00 dimineata, aradenii care isi incalzesc locuintele de la CET vor ramane fara caldura! Informatia a fost facuta publica, printr-un comunicat de presa, de catre Prefectura Arad. Se pare ca institutia a aflat de aceasta problema vineri, cand a avut loc sedinta…

- “Don Juan-ul” care a reusit sa suceasca mintile mai multor femei celebre de pe scena showbiz-ului romanesc nu inceteaza sa uimeasca. „Printul” Cristea isi incearca, din nou, norocul, in afaceri. Spynews.ro a aflat, in exclusivitate, cati bani pune la bataie Adrian Cristea pentru a da marea lovitura.

- Daniel Pancu (40 de ani), in prezent jucator la Academia Rapid, a fost surprins de paparazzi in timp ce verifica rezultatele de pe un bilet pariat. Daniel Pancu și Basarab Panduru au fost filmați zilele trecute de cei de la SpyNews in timpul unui pranz in oraș. "Pandi" a comandat bere și pizza, in timp…

- Altercatia sangeroasa a avut in centrul localitatii Bumbesti Jiu, informeaza Romania TV. Un tanar de 24 de ani a fost atacat de doi indivizi. Unul l-a pus la pamant iar celalalt l-a lovit in nestire, inclusiv cu un cutit. Citeste si Un politist din Iasi a fost injunghiat dupa o altercatie…

- Vrei sa știi ce cred Finanțele ca datorezi la buget? Va trebui sa faci cerere in acest sens la ANAF! Autoritațile fiscale considera ca, de fapt, documentele care anunța oamenii ce astfel de datorii au doar incarca contribuabilii cu hartii. „In vederea reducerii gradului de incarcare…

- Gina Pistol s-a intors de cateva zile din Thailanda, loc in care s-a relaxat, cel puțin cateva zile, in compania lui Smiley, iubirea lor, neasumata inca, consumandu-se, probabil, cu intensitate in exotica țara asiatica. Iar in momentul in care a ajuns inapoi in frigurosul București, frumoasa prezentatoare…

- Sambata, creștinii ortodocși pe rit vechi, sarbi, ruși, ucrainieni și alții au sarbatorit Anul Nou dupa calendarul iulian. In Banat, in toate localitațile in care sunt comunitați de ortodocși de rit vechi, s-au organizat petreceri cu muzica buna și meniu ca la revelion! A devenit deja o tradiție ca…

- Problema construirii tunelurilor de pe lotul 2 al autostrazii Lugoj – Deva ar putea sa fie lamurita luna viitoare. Conform declarațiilor purtatorului de cuvant al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, Alin Șerbanescu, citat de Economica.net, acest lot ar putea fi scos la licitație in…

- Un cabinet veterinar din Timișoara face sterilizari gratuite de caini și pisici, in incercarea de a ajuta la reducerea numarului de animale care ajung pe strazi. Proiectul SET - Sterilizam și Educam pentru Timișoara continua și in acest an. In 2017, acesta a inclus aproape 3.000 de patrupede.

- Patru echipe din Romania, dintre care doua din Timișoara, au participat la finala concursului internațional de programare „Zero Robotics”, organizat de Institutul Tehnologic din Massachusetts...

- ADIO, COZI… S-a terminat cu cozile de la Serviciul de Inmatriculari si Permise Auto sau cu listele de asteptare pentru cei care doresc sa treaca examenul teoretic pentru obtinerea unui permis. Dupa mai multe discutii si negocieri, prefectul judetului Vaslui, Eduard Popica, a obtinut transferul mai multor…

- Infiintata in 1985 in componența: Mircea Nedelcu – chitara / voce, Mircea Jebelean – tobe / voce, Otto Schroder – bass / voce, Gery Schibinger – clape / voce, a cantat in cluburile din Timisoara și la numeroase festivaluri. In 1986 trupa s-a dizolvat, deoarece doi dintre…

- Un irakian obligat de autoritatile romane sa paraseasca teritoriul tarii a fost depistat ieri in Timisoara. Pe numele sau era emisa o decizie de returnare, conform careia tanarul de 20 de ani ar fi trebuit sa paraseasca Romania pe cont propriu in termen de maximum 15 zile. Insa, asa cum au constatat…

- Intr-o perioada a anului in care vremea friguroasa ar trebui sa tina de firesc, iar temperaturile s-ar cuveni sa fie scazute, in Banat s-a instapanit o neobisnuita primavara care a generat fenomene naturale spectaculoase. Nu departe de Timisoara, in satul Albina, apartinand de comuna Mosnita Noua, in…

- Marița incearca sa surprinda un moment de trecere din existenta unui tanar – acela al desprinderii de tata, scrie cinemagia.ro. Satul de propriile probleme de cuplu, tanarului Costi i se face brusc dor de poveștile tatalui sau, astfel ca se hotaraște sa treaca pe la el și sa mearga impreuna…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a anunțat rezultatele sondajului lansat in 2 ianuarie, privind redenumirea unei strazi sau a unui parc din capitala Banatului, cu numele regelui Mihai I, care s-a stins din viața la sfarșitul anului trecut. Edilul le-a oferit cetațenilor care și-au exprimat votul printr-un…

- Ieri, 8 ianuarie 2018, politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 44 de ani, din municipiul Timisoara, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 107, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,51…

- Un scandal cu note comice a izbucnit la o importanta institutie timiseana, unde seful cel mare a fost nevoit sa plece din cauza unui conflict cu directoarea adjuncta. Ciudatenia s-a petrecut la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Timis, unde directorul Marcel Miclau nu se mai intelegea…

- Timișorenii strang randurile și merg la Centrul de Transfuzii Sanguine ca sa doneze. Deja mai multe persoane publice, intre care cunoscuți actori ai Teatrului Național din Timișoara s-au alaturat inițiativei menita sa improspateze stocul de sange necesar transfuziilor bolnavilor.

- Anda Adam pare decisa sa aiba un Revelion de-a dreptul fabulos. Așa ca, pentru a arata impecabil in lungul șir de concerte pe care le va susține, cantareața a avut grija sa mai faca un drum la salonul de infrumusețare.