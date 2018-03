Stiri pe aceeasi tema

- Veste soc primita in aceasta seara. Vedeta radio si TV, Andrei Gheorghe, a incetat din viata la doar 56 de ani. Politia va deschide in acest caz un dosar de moarte suspecta, conform observator.tv.Citeste si: Florin Calinescu, afirmatii SOC dupa decesul lui Andrei Gheorghe: 'Culoarul de zbor…

- Ferma Vedetelor 2018. Iulia Vantur a ajuns la ferma. Iubita lui Salman Khan a luat-o prin surprindere pe Monica Barladeanu, dupa ce au aparut pe internet imagini cu aceasta la ferma. Fosta prezentatoare TV a avut cate un gand pentru fiecare concurent de la cunoscuta competiție, dar și pentru nea Rața…

- Roxana Ciuhulescu traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Prezentatoarea TV, insarcinata in primul trimestru, s-a casatorit sambata, iar fericirea de pe chipul sau a cantarit cat o mie de cuvinte. Roxana Ciuhulescu a spus “Da!” in fața ofițerului starii civile, sambata aceasta,…

- Finuțul Ozanei Barabancea a implinit un an, iar vedeta a sarbatorit așa cum se cuvine. Vedeta a postat pe contul de socializare mai multe imagini, alaturi de care a scris un mesaj emoționant. “Sa-mi traiasca finutul! Primul an de viata sa fie inceputul unei binecuvantari zilnice! Va iubesc !”, este…

- Atunci cand nu joaca in vreo piesa de teatru, nu canta vreo melodie sau nu iși da cu parerea dewspre diverse subiecte arzatoare ale zilei, Tudor Chirila pare sa se plictiseasca ingrozitor. Și, probabil, incearca sa faca ceva care sa ii ocupe, la modul rezonabil, timpul…

- Roxana Ciuhulescu se marita astazi, 17 martie! Vedeta nu a vrut ca aceasta informație sa fie mediatizata și a planuit totul in secret. Cu toate acestea, cu cateva ore inainte de marele eveniment din viața ei, adevarul a ieșit la iveala. Ea va spune un „Da” hotarat barbatului care i-a readus zambetul…

- Nu a mai suportat și a facut-o! Și-a zis: ”Nu-s nici prima, nici ultima!” Ozana Barabancea și-a micșorat stomacul in vara acestui an, iar rezultatele sunt de-a dreptul uimitoare. Jurata de la ”Te cunosc de undeva!” a slabit nu mai puțin de 40 de kilograme, iar acum se mandrește cu silueta ei. CANCAN.RO,…

- Ajunsa la 91 de ani, Regina Elisabeta a II-a a rarit plimbarile, in natura, calare pe poneiul ei. Nu-i problema, are urmaș! Prințul Edward, fiul ei cel mic, pare sa-i fi moștenit pasiunea, bucurandu-se, din cand in cand, de o plimbare calare pe malul raului Tamisa. foto: Hepta Recent, Prințul Edward,…

- Simona Halep a decis sa se retraga din turneul de la Doha, dupa ce a ajuns in semifinala, din cauza unei accidentari pe care a suferit-o la Australian Open. Efortul incredibil depus la Melbourne, combinat cu problema de la glezna, au determinat-o pe sportiva din Romania sa ia decizia de a se menaja.Ajunsa…

- Ajunsa la 59 de ani, Madonna nu pare sa fie pregatita sa accepte efectele imbatranirii. Vedeta inca se poarta ca in anii `90, pozeaza topless si apeleaza la operatii estetice pentru a-si mari buzele si pentru a-si intinde pielea de pe fata. Fanii nu sunt incantati!

- Laura Cosoi, 35 de ani, este insarcinata in 5 luni si se pare ca va avea o fetita. Vedeta va fi pentru prima data mamica, alaturi de sotul sau, Cosmin Curticapean, in varsta de 40 de ani, alaturi de care si-a gasit linistea si fericirea. Actrița a fost la medic pentru o consultație de unde…

- Catalina Grama, alias Jojo, acum in varsta de 36 de ani, se bucura din plin de viața in sanul familiei. Vedeta și iubitul ei, Paul Ipate, i-au taiat moțul fetiței lor, Zora, in urma cu doar cateva zile.

- Crina Abrudan arata incredibil de bine, desi in ianuarie a implinit 40 de ani. Vedeta se afla de aproape trei saptamani in Dubai, care a devenit destinatia ei preferata de vacanta. Crina Abrudan a imbracat rochia de mireasa. Imagini de la nunta fostei prezentatoare de stiri Fosta prezentatoare…

- O cunoscuta vedeta de la Pro Tv pare ca nu mai ține cont de casnicia de aproape patru ani pe care o are și lasa imaginația sa urce la cote inalte, alaturi de...amanta sa. Celebrul actor a fost surprins in ipostaze intime cu o femeie care, culmea, ii este colega de breasla.

- Miley Cyrus a participat recent, alaturi de alti artisti, la spectacolul tribut al lui Elthon John intitulat I'm Still Standing. Pentru a surprinde momentul, Miley a decis sa impartaseasca cu fanii momente din backstage-ul evenimentului.

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , v-a dezvaluit in exclusivitate motivul pentru care Anca Lungu si-a dat demisia de la "Observator", si anume faptul ca are un nou iubit milionar si ca se pregateste sa se casatoreasca pentru a treia oara, tot noi publicam si primele imagini cu fosta prezentatoare…

- Corina Bud (38 de ani) este, fara indoiala, una dintre cele mai controversate vedete din Romania. Celebra cantareata isi creste fiul singura, iar retelele de socializare au devenit refugiul sau. Nu o data, artista a publicat pe conturile sale fotografii provocatoare.

- Ajunsa la 53 de ani, Romanita Iovan duce o viata de huzur! Maritata cu avocatul Iulian Gogan, mai tanar cu 12 ani decat ea, celebra creatoare de moda este una dintre cele mai rasfatate vedete din Romania. Barbatul ii face toate poftele sotiei sale.

- Vestea ca Elena Udrea ar fi insarcinata a provocat o adevarata rumoare in lumea buna a politicii romanești, chiar daca, ulterior, ea a negat acest lucru. Ajunsa insa la 44 de ani, cea mai cunoscuta blonda a politicii romanești pare sa simta nevoia sa aiba un moștenitor alaturi de iubitul și logodnicul…

- Se spune ca si-a operat stomacul si ca a tinut diete drastice, dupa ce internetul a fost umplut cu imagini in care parea sa fie mai mult decat voluptoasa. Mariah Carey pare insa sa isi fi revenit, iar acum poarta cu mandrie pantalonii de piele.

- In general, barbații spun ca e imposibil de trait cu o femeie. Ca e cicalitoare și enervanta. Cea mai stresanta... specie cu care barbatul poate trai! : ) DAR! Exista cateva aspecte care arata ca un barbat poate invața lucruri de la o femeie. Cum ar fi: sa invețe sa traiasca mai mult și, mai ales, mai…

- Sofia Belu este una dintre cele mai tinere vlogerițe din Romania. La doar 5 ani are propriul canal de YouTube, pentru care se antreneaza de pe vremea cand avea 4 ani. Sofia a avut primul ei interviu pentru Libertatea unde a povestit ca-i place sa danseze, sa deseneze, sa se joace cu kendama și nisipul…

- Unul dintre cei mai cunoscuți participanți din istoria emisiunii ”Romanii au talent” (Pro Tv), Tudorel Popa, a ramas fara voce din pricina unei raceli la caile respiratorii. ”Omul-bormașina” a ajuns joi la SpiTalul Județean Tulcea, orașul de unde este originar, unde medicii nu l-au internat și i-au…

- „Bebelușa” Oana a ajuns din nou la spital, in urma unei infecții in zona abdominala. Vedeta nu a urmat sfatul medicului, acela de a se proteja dupa operația de hernie de disc suferita in toamna anului trecut, drept urmare a avut de suferit. Oana Ionița s-a ales cu o infecție in zona abdomenului și a…

- Un iesean s-a ales cu maxilarul rupt dupa ce a fost rupt in bataie intr-un salon al Institutului de Psihiatrie din Iasi. Familia acuza conducerea unitatii sanitare de neglijenta. (VEZI SI: Fratele Biancai Dragusanu rupe tacerea dupa ce a fost snopit in bataie de politisti! Vedeta TV face si ea declaratii…

- Delia este o impatimita a calatoriilor, in special a celor exotice. De data aceasta a ales super-resortul Velassaru , din Insulele Maldive, unde, alaturi de sotul ei, Razvan Munteanu, s-a bucurat de rasfat, intr-un decor de vis. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini…

- Este o mama fericita, cu 3 copii minunați, dar viața Emiliei Ghinescu nu a fost intotdeauna ușoara. Pentru prima oara, artista vorbește despre dramele pe care le-a trait si isi dezvaluie secretele in fata Andei Adam. Vedeta a vizitat-o pe artista la ea acasa. Astfel, a aflat despre cruntele batai pe…

- Una dintre cele mai senzuale prezențe din lumea mondena a trecut, de curand, prin clipe de groaza. Mai exact, a ajuns, de urgența, la spital și medicii de acolo au decis sa o puna, imediat, pe perfuzii.

- Au aparut primele imagini cu proaspatul soț al prezentatoarei de televiziune Dana Grecu. Prezentatoarea de televiziune Dana Grecu a avut parte de un sfarșit de an tumultuos. Vedeta a divorțat de Bogdan Grecu , cu care are doi copii. Apoi, o alta veste bomba: Dana Grecu s-a casatorit, la nici o luna…

- Este știrea bomba a zilei! Laura Cosoi este insarcinata in 12 saptamani și va deveni mama pentru prima data in anul 2018. Astazi, Laura Cosoi a plecat cu Cosmin, soțul ei, in vacanța pentru a sarbatori probabil acest eveniment fericit din viața lor. Dupa o lunga asteptare, artista este cu zambetul pe…

- Anul acesta, Roxana Ciuhulescu a decis sa faca sarbatorile pe meleaguri fierbinti: Phuket, Thailanda. Vedeta nu a plecat singura, ci cu barbatul care o face fericita dupa divort si fiica sa. Astazi, ea i-a lasat masca pe multi, dupa ce a facut publica o poza in care apare in timp ce se saruta cu iubitul…

- In luna februarie, au aparut zvonuri conform carora Laura Cosoi ar fi pierdut o sarcina. Vedeta ar fi ajuns de urgenta la spital, unde medicii i-ar fi dat teribila veste, ca sarcina ei este una extrauterina si nu poate fi dusa cu bine pana la final. A

- Prima zi de Craciun au petrecut-o in familie, alaturi de micuta pe care au adoptat-o in urma cu mai bine de o luna. Dar azi, Dana Nalbaru si sotul ei si-au luat minunile si le-au dus la bunici. Aceasta zi sfanta va ramane in memoria fetitei adoptive a cuplului, pentru ca e cea in care ii cunoaste pe…

- "A murit prietenul lui Iura și verișorul meu, Nica. In urma cu patru zile, a acesta a suferit un accident de mașina. Se intorcea de la Focșani. Chiar vorbisem cu el sa imi aduca niște vin. M-a sunat soția lui și am crezut ca vine sa aduca ce i-am cerut. Am raspuns la telefon, insa ea mi-a spus ca…