Stiri pe aceeasi tema

- Anna Lesko se afla intr-o frumoasa vacanța in Dubai, alaturi de iubitul sau și fiul ei, Adam. Cu toate ca lumea știe acest lucru, Anna Lesko prefera in continuare sa fie la fel de discreta in ceea ce privește viața ei personala și iși ține iubitul ascuns!

- Adelina Pestrițu vine la emisiunea "Star Trips & Tricks" pentru a ne impartași aventurile ei in Emiratele Arabe. Vedeta ne va povesti despre cum este sa iți petreci vacanța in Dubai și ce trebuie sa știi inainte de a ajunge in Emirate. Adelina Pestrițu vine la emisiunea "Star Trips & Tricks" incepand…

- Andreea Esca (46 de ani) nu inceteaza sa-si uimeasca fanii! Cunoscuta pentru faptul ca tine la silueta, vedeta de televiziune a facut un gest neasteptat, imediat dupa ce a ars caloriile la sala.

- Iulia Vantur și Salman Khan au fost fotografiați de paparazzi pe aeroportul din Mumbai. Cei doi par foarte relaxați. Iulia poarta o rochie neagra, scurta, asortata cu cizme lungi negre și o geanta neagra, iar look-ul o prinde de minune. Iulia Vantur, vedeta la aniversarea lui Salman Khan.…

- Vladimir Draghia a platit scump, pentru ca a condus sub influenta bauturilor alcoolice. Prezentatorul TV a primit o condamnare cu suspendare de opt luni, dar si cu alte interdictii si obligatii, printre care munca in folosul comunitatii. Cu toate acestea, celebrul barbat nu pare sa fie prea afectat…