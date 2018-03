Stiri pe aceeasi tema

- „Lupii galbeni” ocupa primul loc in Seria a III-a a Ligii a III-a și sunt aproape de a-și indeplini obiectivul. Toți cei de la Petrolul se gandesc la un singur lucru: promovarea. Prahovenii au debutat cu dreptul in anul 2018, dupa ce au obținut victoria in meciul de pe teren propriu cu Sporting Roșiori,…

- Gheorghe Visu, celebrul actor care i-a dat viața lui ”State de Romania”, a anunțat de curand ca se retrage din lume artistica, sugerand ca se va retrage din lumea artistica pentru a se dedica vieții de bunic, pare sa se bucure din plin de viața pe care o are in spatele camerelor de luat vederi.

- MESAJE 8 MARTIE 2018, ZIUA FEMEII. Daca nu aveți idei de mesaje, iata cateva care v-ar putea ajuta sau inspira: - Iti multumesc ca m-ai iubit si m-ai invatat sa iubesc si pe ceilalti, dar mai ales pe tine. La multi ani! - Unei singure fiinte din viata mea ii datorez tot ceea ce eu am si ceea…

- Potrivit astrologiei chineze, 2018 este un dominat de elementul Pamant, ceea ce inseamna interes special acordat agriculturii, mineritului, tranzacțiilor imobiliare, dar mai ales securitații teritoriului național. Acest din urma aspect este accentuat și de semnul zodiacal care patroneaza anul.…

- Cu toate ca nu s-a calificat la Camppionatul Mondial din Rusia, reprezentativa de fotbal a Romaniei are un program foarte incarcat in acest an, cu jocuri amicale și oficiale in Liga Națiunilor. Cu toate acestea, selectionerul Cosmin Contra vrea si mai multe jocuri, inaintea editiei de debut a competitiei…

- Cosmin Contra a jucat pentru AC Milan in sezonul 2001-2002, iar plecarea sa a fost cu scandal, dupa ce l-a batut pe olandezul Edgar Davids, la meciul din Cupa Italiei dintre Milan și Juventus. Selecționerul Romaniei a povestit dupa mai bine de 15 ani cum au decurs lucrurile atunci și spune ca a fost…

- Cosmin Contra a privit de pe stadion meciul retur din 16-imile Europa League dintre Lazio și FCSB, scor 5-1, și spune ca s-a simțit extrem de prost cand a vazut cum se distrau jucatorii italienilor cu echipa roș-albaștrilor. "M-am simtit un pic foarte prost imediat dupa meci, pentru ca s-a vazut o asa…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a intocmit o lista preliminara cu 19 jucatori ce evolueaza in strainatate, in vederea partidelor amicale cu Israel si Suedia, din aceasta luna. Primul test este programat pe 24 martie, la Netanya, in compania Israelului, iar cel de-al doilea,…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, i-a convocat pe fundasul Ionut Nedelcearu si pe mijlocasul Alexandru Cretu la prima reprezentativa, pentru meciurile amical cu Israelul si Suedia, din aceasta luna, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Atat…

- Selectionerul echipei nationale a Romaniei, Cosmin Contra, a convocat 19 jucatori care evolueaza la cluburi din afara tarii, pentru meciurile amicale cu Israel si Suedia, din lot facand parte si trei jucatori care nu au debutat pana acum la prima reprezentativa, a anuntat, duminica, site-ul frf.ro.

- In fiecare zi mor bombardati, striviti de cladirile grele care cad peste umerii lor slabi, lipsiti de aparare. Si toate pentru ce? Orgoliu, putere și sete de razbunare.Un joc meschin al celor mari, in randul celor mici, in care ambitiile castiga in fata mortii.

- Luna simbolizeaza emotiile si felul in care ele influenteaza mintea si datorita apropierii ei de Pamant este considerata unul din corpurile ceresti cu cea mai mare influenta asupra oamenilor de pe Terra. Practic, Luna este astrul ceresc care seteaza starea emotionala a oamenilor, pe masura ce tranziteaza…

- Cosmin Contra, 42 de ani, selecționerul echipei naționale, a luat decizia de a se deplasa in Turcia pentru a urmari la treaba 3 romani. Vineri, Kayserispor, echipa antrenata de Marius Șumudica, se va duela cu Bursaspor. Astfel, "Gurița" vrea sa-i monitorizeze pe Cristi Sapunaru și Silviu Lung, dar și…

- Asociația „Forum Apulum” reia, in 2018, seria de evenimente „Proiecții cu reflecții” cu un nou documentar proiectat in 4 martie, de la ora 18:00, in sala mica a Casei de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia. Astfel, asociația aduce in atenția publicului albaiulian documentarul „Demain”/„Ziua de Maine”,…

- Harlem Gnohere a inceput sa atraga priviri si din Vestul Europei dupa ce a reusit sa se impuna la FCSB si sa evolueze pentru prima data in cariera intr-o competitie europeana. Dupa ce saptamana trecuta a acordat un interviu pentru un post de radio din Belgia, cu cateva ore inainte de returul cu…

- Cosmin Contra, selecționerul echipei naționale, este prezent pe Olimpico pentru a urmari duelul dintre Lazio și FCSB. In opinia lui "Gurița", FCSB are șanse importante sa se califice mai departe. "FCSB are șansa sa faca din nou o performanța extraordinara in fotbalul european, iar șansele sunt destul…

- Bogdan Stancu (30 de ani) a luat pe toata lumea prin surprindere astazi, cand a anunțat ca se retrage oficial din echipa naționala (detalii, aici). Andrei Vochin, consilierul lui Razvan Burleanu la FRF, spune ca selecționerul Cosmin Contra a incercat sa-i schimbe decizia "Motanului", insa fara reușita.…

- „Motanul” se afla in prezent sub contract cu echipa turca Bursaspor. In varsta de 30 de ani, atacantul a debutat la echipa naționala in 2010 și a strans 52 de selecții, marcand de 14 ori. Bogdan Stancu a evoluat ultima data pentru tricolori in meciul cu Muntenegru, din 4 septembrie 2017,…

- Antonia și Connect-R sunt doi dintre artiștii care, de-a lungul timpului, au facut spectacol pe scenele pe care au urcat. Iar intalnirea dintre ei, așa cum era de așteptat, s-a lasat cu un adevarat show, cei doi reușind sa se dea in stamba de fața cu toata lumea.

- Finalul lunii decembrie 2017, intr-o cafenea din Bucuresti. Un italian, fost patron al unui club de fotbal din Romania, ma interpeleaza: Domnu’ ziarist, cand vorbim si noi despre bitcoin, sa facem un articol? De ce? Pai, bat si eu bitcoin, bine, nu bitcoin, dar am si eu moneda mea. De la…

- Cosmin Contra, selectionerul Romaniei, a declarat ca isi doreste ca tricolorii sa evite maine la tragerea la sorti a Ligii Natiunilor reprezentativa Serbiei. „Nu mi-as dori deloc sa cadem cu sarbii. Sunt intr-o forma buna acum, au jucatori de valoare...Chiar vreau sa evitam Serbia”, a declarat Cosmin…

- In fiecare an, dispare de pe Pamant o suprafata arabila egala cu aria totala arabila a Romaniei, in conditiile in care doar 3% din suprafata totala a planetei poate fi folosita pentru a produce mancare. Populatia lumii creste exponential si, pana in 2050, va trebui sa producem cu 50% mai multa mancare…

- Cei de la NASA au anunțat ca un asteroid uriaș, chiar mai mare decât Burj Kalifa, se îndreapta cu o viteza foarte mare spre Pamânt. Acesta se va apropia cel mai mult de planeta noastra peste doua saptamâni. Se pare ca cercetatorii au descoperit asteroidul AJ129…

- Creatoarea de moda Christa de Carouge, una dintre cele mai renumite din Elveția, a murit la vârsta de 81 de ani. Aceasta suferea de o boala destul de grava, au anunțat miercuri niște persoane aproapiate. Christa de Carouge s-a nascut în Basel și a devenit pasionata de lumea…

- Fostul international Florin Prunea a declarat, ieri, ca selectionerul Cosmin Contra risca sa isi piarda functia in cazul in care fostii jucatori ai Generatiei de Aur vor prelua conducerea Federatiei Romane de Fotbal. Prunea, care ar putea candida la presedintia FRF, l-a laudat pe Contra pentru ce…

- Primul antrenament al dinamoviștilor a fost urmarit din tribune de secundul selecționerului Cosmin Contra, Adrian Mihalcea, dar și de Florin Constantinovici, secundul lui Daniel Isaila de la tineret. La plecare, fostul mare atacant al lui Dinamo a fost salutat de stoperul Mihai Popescu: "Buna ziua!…

- Cosmin Contra, selecționerul echipei naționale, a comentat transferul lui Paul Anton (26 de ani), care a fost achiziționat de Anji Makhachkala de la Dinamo in aceasta iarna. "Gurița" susține ca il are pe fostul dinamovist in vederile sale pentru echipa naționala. "Pentru nationala este un pas inainte.…

- Adrian Cristea (34 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cele mai interesante personaje mondene din Romania. Fotbalist de meserie, cel poreclit „Printul” a „marcat” de zor la femei celebre. Bianca Dragusanu, Denisa Nechifor, cea alaturi de care are o fetita, si Maria Pauna sunt doar cateva dintre…

- FCSB a fost vizitata miercuri seara in cantonamentul din Turcia de nimeni altul decat selecționerul Cosmin Contra, care a supervizat ședința de pregatire a lui Nicolae Dica. Așa cum a promis inca de la inceputul iernii, "Gurița" a mers in Turcia pentru a fi aproape de toate echipele importante din…

- Lumea sportului a fost, miercuri seara, martora unui anunț de impact major: fostul internațional Gica Popescu, condamnat in 2014 in Dosarul Transferurilor, a fost numit consilier al premierului Mihai Tudose pe probleme de sport. ...

- Selecționerul naționalei Romaniei, Cosmin Contra, a fost prezent ieri-dimineața la antrenamentul Universitații Craiova, desfașurat in cadrul complexului sportiv al hotelului Papillon din Belek, unde si-au stabilit oltenii cartierul general. „Gurița“ s-a intreținut cu Devis Mangia și a fost cu ochii…

- Cosmin Contra și-a inceput treaba serios in acest inceput de an. Selecționerul a plecat deja in Turcia, și mai precis in Antalya, unde mai multe echipe din Liga 1 vor fi in pregatire in aceasta perioada....

- Cosmin Contra, selecționerul naționalei Romaniei, a fost prezent in aceasta dimineața la antrenamentul Universitații Craiova, desfașurat in cadrul complexului sportiv al hotelului Papillon din Belek, unde au oltenii stabilit cartierul general. „Gurița” s-a intreținut cu Devis Mangia și a fost ...

- Mijlocașul Mihai Raduț, 27 de ani, se declara nemulțumit de faptul ca deși este titular la Lech Poznan, in Polonia, este ignorat de selecționerul Cosmin Contra. "Nu m-a contactat nimeni de la Federatie. Chiar glumeam cu prietenii mei și ziceam «Ba, n-au de ce sa ma contacteze. Joc intr-un campionat…

- Fost antrenor la majoritatea echipelor de traditie din fotbalul romanesc, Gheorghe Multescu a vorbit, intr-un interviu pentru ProSport, despre cum l-a ajutat pe Constantin Budescu sa se puna pe picioare, in perioada in care a pregatit Astra Giurgiu. Multescu recunoaste ca actualul mijlocas al FCSB-ului…

- Descoperire uluitoare pentru creștinii din intreaga lume! O adevarata minune a fost scoasa lumina de o echipa de arheologi din Israel! Totul s-a intamplat aproape de Bet Shemesh (centrul țarii), acolo unde arheologii israelieni au scos la iveala vestigiile unei manastiri crestine cu o vechime de 15…

- In timp ce oamenii se tin de petreceri in aceasta perioada a anului, unul dintre cei mai cunoscuti chefi de la noi are alte preocupari. Nimeni nu si-a inchipuit care este principala grija a acesuita!

- Horia Brenciu este, fara indoiala, unul dintre cei mai apreciati si mai cunoscuti artisti de la noi din tara. Fire vesela si comunicativa, juratul de la „X Factor” are o sotie dupa chipul si asemanarea lui.

- Șuiera și nu strigaSa rasune ulița,Sa m-auda mandruța,Sa deschida portița,Sa-mi dea mie gurița.Gurița și buzele,Ochii și sprancenele.De n-ar fi ochi și sprancene.N-ar mai fi pacate grele,Dar ochi și sprancene sunt,Aștia ma baga-n pamant.In pamant, maica-n pamant,Unde n-am fost de cand sunt. Read More...

- Cosmin Contra nu are de unde alege: ”Acum suntem foarte puțini”. Selecționerul naționalei de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, este preocupat de faptul ca nu are prea mulți jucatori din strainatate pe care poate conta. Cosmin Contra a a dat exemplul campionatului din Spania. Tehnicianul spune ca, pe…

- Cosmin Contra lauda și el regula U21, adusa in fotbalul din Liga 1 de Razvan Burleanu. Selecționerul crede ca fotbalul romanesc are de caștigat de cand echipele din primul eșalon sunt obligate sa foloseasca permanent un fotbalist de sub 21 de ani. "Cu regula de U21 pe teren adevarul e ca avem generatii…

- Cosmin Contra lauda și el regula U21, adusa in fotbalul din Liga 1 de Razvan Burleanu. Selecționerul crede ca fotbalul romanesc are de caștigat de cand echipele din primul eșalon sunt obligate sa foloseasca permanent un fotbalist de sub 21 de ani. "Cu regula de U21 pe teren adevarul e ca avem generatii…

- Dan Petrescu a implinit 50 de ani azi și a acordat un interviu eveniment pentru Gazeta Sporturilor. Antrenorul lui CFR Cluj a vorbit despre echipa naționala, pe care putea s-o preia inaintea lui Cosmin Contra, și a spus ca ar fi facut alta strategie fața de actualul selecționer. "Inceputul lui Contra…

- In lumina reflectoarelor s-au aflat mereu Hagi, Lacatus, Mutu, Dorinel Munteanu, Viorel Moldovan, Ilie Balaci... Cei care aveau puterea de a decide un meci. Cei care primeau intre linii si marcau un gol ce avea sa bucure milioane de romani. Lor li se putea reprosa o ratare, dar nu la fel de tare…

- Vasile Miriuța a fost aspru criticat de lumea fotbalului pentru parcursul lui Dinamo din momentul in care antrenorul baimarean a preluat echipa de la Cosmin Contra, lasata de "Gurița" pe locul 7. "Tati" nu a reușit sa urce vreo poziție pana acum, dar in clasamentul formei de moment "cainii" stau bine.…

- Messi sau Cavani va caștiga titlul de golgheter al anului 2017. Pe cei doi ii despart un singur gol. Argentinianul Lionel Messi, starul formației FC Barcelona, și uruguayanul Edinson Cavani, atacantul echipei Paris Saint-Germain, se afla in lupta directa pentru caștigarea titlului de golgheter al anului…

- Simona Halep a renunțat la sesiunile de antrenament mental: ”Cred ca am luat decizia potrivita!”. Simona Halep a colaborat cu un mental coach, inclusiv in sezonul 2017, dar constanteanca a hotarat sa renunte la sesiunile de antrenament mental. Desi admite ca un astfel de om este foarte important in…

- Cosmin Contra, prins in ofsaid. Selecționerul a fost pus sa aleaga intre Burleanu și Generația de Aur. Invitat, marți seara, la postul Digi Sport, selecționerul a fost pus sa comenteze viitoarele alegeri de la FRF, din primavara anului viitor. ”Eu sunt antrenor”, a parat ”Gurița”, care a parut surprins…

- Cosmin Contra, selecționerul Romaniei, a vorbit despre Denis Alibec, atacantul celor de la FCSB. "Gurița" a vorbit cu varful de 26 de ani și i-a spus ca singura lui soluție pentru a scapa de pubalgie și pentru a ajunge la cea mai buna forma este operația. "Din ce vad eu, Alibec mai mult este accidentat.…